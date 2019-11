Al intentar un repaso por fechas destacadas del mes de noviembre para la cultura no sólo nacional o regional sino también universal (que complementaremos con una Segunda Parte en nuestra edición del próximo domingo), se podría empezar por mencionar que este 11º mes del año se abre con el «Día de Todos los Santos» (1º de noviembre), que tiene el fin de dedicarlo a la oración por «aquellos fieles que han acabado su vida terrenal -sostienen diversos libros religiosos- y sobre todo por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el Purgatorio». La celebración es seguida por el «Día de los Fieles Difuntos», «Día de los Muertos» o «Día de los Difuntos», que se ubica en el calendario el día 2 y persigue, en la mayoría de las culturas, el objetivo de «apaciguar a los muertos más recientes que vagan aún por la tierra sin encontrar el lugar de reposo» (lugar llamado Purgatorio por el Catolicismo). Pero hay mucho más que merece la pena recordarse. Veamos.

CINE NACIONAL: En muchos países es común celebrar el «Cine Nacional» entre finales de octubre y principios de diciembre.

En nuestro país, al menos en los últimos años, se ha optado por hacerlo a lo largo de noviembre, con exhibición de películas uruguayas, charlas, mesas de debate, etc.

En Salto, las actividades se concentraron especialmente en la primera semana del mes, con exhibiciones abiertas de películas, cortos y documentales nacionales.

LUIS PASQUET: Se cumplieron el pasado 5 de noviembre, seis años del fallecimiento del destacado músico salteño Luis Santiago Pasquet. Su deceso ocurrió en Finlandia (donde estaba radicado desde 1974) el 5 de noviembre de 2013. Compositor, pianista y director de orquesta, era hijo del guitarrista Luis Pasquet (1882-1940), quien fundó en Salto una importante academia de guitarra y actualmente una calle de Barrio Burton lleva su nombre. Luis Santiago había nacido el 13 de mayo de 1917, comenzó estudios en el Conservatorio Municipal de Música de Salto, especializándose en piano. En 1936 se trasladó a Montevideo, donde estudió composición y dirección de orquesta en el conservatorio Guillermo Kolisher. En 1957 fundó el quinteto de jazz «The Davenport Five» con quienes grabó un disco para el sello Eco. Entre 1958 y 1972 fue el Director de la Orquesta del SODRE. En 1974 emigró de Uruguay y se radicó en Lahti (Finlandia), donde trabajó para el Ballet Nacional en Helsinki y la Opera de Lahti. Asimismo trabajó para el Conservatorio de Lahti durante varios años. En el año 2004 fue nominado por el Conservatorio de Lahti como compositor honorario.

CUMPLEAÑOS DE SALTO: Se considera el 8 de noviembre como cumpleaños de Salto, considerando que se fundó en esa fecha del año 1756. En realidad se trata de un proceso fundacional y son varias (en algunos casos muy diferentes) las versiones sobre el hecho. Por ejemplo, estas cuatro: Uno- Salto fue fundada por españoles; postura sostenida por Gilberto García Selgas, quien expresa: «El proceso de la Fundación del Salto se inicia con la primera expedición del gobernador del Río de la Plata Andonaegui a las Misiones Orientales, con motivo de la Guerra Guaranítica, el ejército español desembarca en el Rincón de las Gallinas, siguiendo su marcha por tierra. Cruza el Arroyo Negro, el Queguay y entra al actual departamento de Salto por el Paso de las Piedras del Daymán, en el cual habrá de acampar por varios días a su regreso, dejándole el nombre de Paso del Campamento Viejo». Esta sería una etapa preliminar. Vendría luego una segunda campaña de Andonaegui, en la que tiene como segundo Jefe al Gobernador de Montevideo Don Joaquín de Viana. Agrega García Selgas: «Viana, con clara visón de un gran objetivo militar y político, se ofrece para ir a esperar al Marqués de Valdelirios, y, empleando sus propias palabras, ‘para abrir camino directo de las misiones, por la costa oriental del Uruguay, hasta el Salto, ese camino que no había podido abrirse en la primera campaña. Andonaegui acepta. Pone a las órdenes de Viana 400 Dragones, y el que había de ser fundador del Salto parte del Pueblo San Juan, en un memorable día 6 de octubre de 1756 a las 10 de la mañana. Demora treinta y tres días en llegar a su destino, según su relación. Llega, pues, del 7 al 8 de noviembre y de inmediato da comienzo a la construcción de un Fuerte, de Alojamiento para la Tropa y Almacenes… De manera que, para los 400 Dragones, eran necesarios por lo menos 60 ranchos, sin contar los destinados a jefes y oficiales, carros y maestranza. Luego el Fortín y los Almacenes». Dos- Salto tiene su origen como centro poblado recién en 1817 (según «Apuntes Históricos» de Julián Serrano), cuando acampa en la zona el ejército portugués; postura que recogen los estudiosos Rafael Firpo y Aníbal Barros Pintos en sus respectivas investigaciones. Explica Serrano: «En 1817, cuando el ejército portugués invadió la república, estableciendo un campamento en el rincón de las Gallinas, su general en jefe destinó una división al mando del coronel Don Sebastián Barreto Pereira Pinto para que operase de este lado del Daymán, en observación de las fuerzas orientales situadas en el Arapey. La expresada división acampó en marzo o abril del expresado año 17 en el Daymán, de este lado de Paso de las Piedras, conocido por los antiguos con la denominación de Campamento Viejo». Tres- José Ma. Fernández Saldaña y César Miranda plantean, además de la neutralidad en cuanto a si fue una fundación española o portuguesa, no manejan fechas concretas sino que hablan de una fundación gradual en el tiempo: «La ciudad de Salto nació no por el capricho de un soldado, ni por la estudiada decisión de un estadista, sino por la imperiosa necesidad geográfica. Puente de unión entre el bajo y el alto Uruguay, en ello radica el secreto de su engrandecimiento paulatino». Cuatro- También es conocida la hipótesis que indica la existencia de Salto como aldea indígena ya en 1739.

JOSÉ HERNÁNDEZ – FIESTA ARGENTINA: El 10 de noviembre de cada año, Argentina celebra su «Día de la Tradición». El motivo es que esta es la fecha en que nacía, en 1834, uno de sus más emblemáticos poetas, José Hernández, el autor nada menos que del extenso poema gauchesco «Martin Fierro». Frases que se escuchan casi a diario, como «los hermanos sean unidos, esa es la ley primera…»; o que un importantísimo premio que se otorga en Argentina se denomine «Martín Fierro»; o que el humorista Luis Landriscina tenga un disco llamado «Aquí me pongo a contar»; o que hasta nuestro Víctor Lima tenga una famosa canción que comienza diciendo «Aquí me pongo a cantar» («Las dos querencias») son algunas muestras del arraigo que ha tenido y tiene por esta parte del mundo la famosa obra de Hernández, cuya primera estrofa es difícil olvidar: «Aquí me pongo a cantar/ al compás de la vigüela,/ que el hombre que lo desvela / una pena estrordinaria/ como la ave solitaria/ con el cantar se consuela».

CRISTINA PERI ROSSI: El 12 de noviembre de 1941 nacía, en Montevideo, Cristina Peri Rossi, la gran poeta y narradora que acaba de obtener (hace un par de meses) el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, que otorga la Universidad de Tlalca (Chile). Docente, traductora y periodista. Sus obras han sido traducidas a nueve idiomas. Comenzó su carrera literaria en 1963 con la publicación de su libro de cuentos Viviendo. En 1972 se exilió a España, se nacionalizó en 1975, sin perder la nacionalidad uruguaya, y vive en Barcelona desde entonces. En 1994 recibió la Beca John Simon Guggenheim para la literatura de ficción. Ha colaborado con El País, Diario 16 y El Periódico de Catalunya. Fue Premio Ciudad de Barcelona en 1991 con el libro de poemas Babel bárbara. Cultiva el cuento, la novela y la poesía.