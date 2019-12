En la edición del pasado jueves iniciamos un repaso de fechas importantes para el recuerdo, tanto para la cultura nacional como regional y mundial, que nos deja el mes de Noviembre. Hoy hacemos una segunda entrega, conscientes que seguramente quedarán más en el tintero, generando un vacío que usted, el propio lector, puede completar con su memoria.

JAIME ROOS: Su nombre completo es Jaime Andrés Roos Alejandro y nació en Montevideo el 12 de noviembre de 1953. Cantante, músico, compositor y productor. Su discografía es muy extensa. Destaquemos de ella: Candombe del 31 (1977), Para espantar el sueño (1978), EP (con el grupo Cascada, Holanda, 1980), Aquello (1981), Siempre son las 4 (1982), Nunca, nunca, nunca / Ella allá Nº 2 (1983), Mediocampo (1984), Repique (con Repique, 1984), Brindis por Pierrot (1985), 7 y 3 (1986), Sur (1987), Esta noche (En vivo en «La Barraca», 1989), Estamos rodeados (1991), Cuando Juega Uruguay (1992), La margarita (Textos de Mauricio Rosencof, 1994), El puente (1995), Si me voy antes que vos (1996), Repertorio (1997), Concierto aniversario (en vivo en Teatro Solís, 1998), Contraseña (2000), Candombe, murga y rocanrol (2004), Serie de Oro Grandes Éxitos (2005), Fuera de Ambiente (2006), Clásico (2007), Hermano te estoy hablando (2009), Otra Vez Rocanrol (DVD, 2010), Cine Metropol (2013), 3 Millones (DVD, 2014), La Colección (3 CD, 2017).

ELDER SILVA: El pasado 13 hubiese cumplido años el poeta salteño Elder Silva, fallecido el 29 de agosto de este año. Había nacido en Pueblo Lavalleja el 13 de noviembre de 1955. Además de poeta, fue periodista, docente y gestor cultural. Su obra poética incluye los siguientes libros: Líneas de fuego (1982), Cuadernos agrarios (1985), Un viejo asunto con el sol (1987), Fotonovela – Canción de perdedores (Civiles Iletrados, 1996), La cajera del Oxford y otros poemas de amor (1999), Mal de ausencias (2002), La frontera será como un tenue campo de manzanillas (España, 2005 y Uruguay , 2007), Sachet (2009), Bar Bukowski (2012), Agua enjabonada (2013) y El reloj mide las horas donde tu boca falta (2014). Fue traducido a varias lenguas y obtuvo importantes reconocimientos dentro y fuera del país.

LEONARDO GARET: Cumplió 70 años el pasado viernes 22. Es el mayor estudioso de la literatura de Salto, como lo demuestran “Literatura de Salto–Antología y panorama crítico”, “La pasión creadora de Enrique Amorim”, “El milagro incesante–Vida y obra de Marosa di Giorgio”, varios libros sobre Horacio Quiroga y, muy especialmente, los 20 tomos de la “Colección Escritores Salteños”. Como creador, transita el ensayo, la poesía y la narrativa, destacándose en todos los géneros como una de las más importantes figuras de las letras uruguayas contemporáneas, con amplia y reconocida trascendencia internacional. Su obra está compuesta por alrededor de 40 libros, muchos de los que han sido traducidos al inglés, francés, portugués, alemán, italiano, holandés, persa, hindi, bengalí, ruso, chino, guaraní y noruego. En la reciente edición de su libro de cuentos “El libro de los suicidas”, en portugués, se lo considera “entre los maestros del género en nuestro continente”. Algunas de las distinciones obtenidas son: Primer Premio Nacional de Literatura (ensayo) por “Obra de Horacio Quiroga” (1978), Primer Premio Nacional de Literatura (poesía) por “Salida de Página – Saída de Página” (edición bilingüe, 2002), Homenaje de la Junta Departamental de Salto por su aporte a la Cultura (2002), Premio Fraternidad a la trayectoria literaria otorgado por la B’nai B’rith Uruguay (2003), Premio Julio Sosa a la Cultura Nacional, Intendencia Municipal de Canelones (2005), entre otros premios otorgados por el MEC. Fue orientador de talleres literarios en varios departamentos del país y Director de Cultura de la Intendencia de Salto. Es Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Letras del Uruguay desde el año 2008, aunque continúa viviendo en Salto.

HEBER RAVIOLO: También el 22 se cumplieron seis años de la muerte del profesor Heber Raviolo, inolvidable Director de Ediciones de la Banda Oriental. A los pocos días de aquel 22 de noviembre de 2013 escribíamos en esta página: “Su labor a favor de la cultura fue, a lo largo de los años, incansable. Una labor que terminó este viernes 22, cuando terminó su vida, a los 81 años. Si se asume habitualmente la dificultad que implica la edición de libros en un país como el nuestro, la actitud de Raviolo fue, en ese sentido, una admirable muestra de convicción y valentía. Sus objetivos fueron claros: apostar a la difusión de la buena literatura para fomentar la formación y los valores culturales de una sociedad, postergando muchas veces intereses económicos personales. Pero además de su trabajo como editor, merece destacarse su tarea como investigador literario. Los innumerables prólogos que escribió, en especial desde la creación de la Colección “Lectores de Banda Oriental”, en 1978, son prueba de ello. Se especializó en Juan José Morosoli, Líber Falco, Anderssen Banchero y Julio C. da Rosa. Respecto a Morosoli, bien puede decirse que fue Heber Raviolo quien más estudió y difundió su obra, contribuyendo decididamente a la valoración que hoy se tiene de ella”.

DÍA DE LA MÚSICA: Si bien en nuestro país se celebra la música el 1° de octubre, hay países que adoptan como tal el 22 de noviembre, en homenaje al compositor español Eduardo Ocón Rivas, nacido en esa fecha del año 1833 y considerado uno de los más brillantes músicos del siglo XIX. Su nombre es símbolo de la mejor música de todos los tiempos.

JULIO SOSA: 55 años del fallecimiento del “Varón del Tango” se cumplieron el pasado 26. Su nombre completo fue Julio María Sosa Venturini, había nacido en Las Piedras (Uruguay) el 2 de febrero de 1926 y falleció en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1964. Notable cantor de tangos, alcanzó la fama en ambas orillas del Plata en las décadas de 1950 y 1960. Junto a Carlos Gardel y Roberto Goyeneche, es sin dudas uno de los más importantes representantes del género a lo largo de la historia.

De una lista bastante más extensa, extraemos los siguientes nombres de algunos de los tangos más populares que grabó: Justo el 31 (1953), Bien bohemio (1953), ¡Quién hubiera dicho! (1955), Cambalache (1955), Abuelito (1957), La cumparsita (por qué canto así, 1961), María (1962), En esta tarde gris (1963), Nunca tuvo novio (1963), Qué me van a hablar de amor (1963), Guapo y varón (1964), El firulete (1964).