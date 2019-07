Es este el título de la disertación que estaremos desarrollando en la tardecita de hoy, desde la hora 19, en el Chalet Las Nubes, actividad enmarcada en la serie de homenajes que durante esta semana, “Semana de Amorim”, viene cumpliendo la Asociación de Amigos de Las Nubes.

Amorim vivió sesenta años (25 de julio de 1900 – 28 de julio de 1960). Empezó a publicar desde los veinte, por lo que es fácil deducir que, a escribir empezó bastante antes. Es decir, dedicó su vida, enteramente, a la escritura. Escribió todo: poesía, cuentos, novelas, guiones cinematográficos, periodismo. Fue un escritor compulsivo y pasional… Ningún área de la creación a través del lenguaje le fue ajena. Como no lo fue tampoco el entorno social. Y he ahí, justamente, un rasgo fundamental de sus creaciones. Contemplar el comportamiento humano y su vínculo con el entorno para, al mismo tiempo, ir plasmándolo en letras, fue el compromiso que siempre sintió. Mientras otros escritores, emparentados a él por la época y –de alguna manera- por el estilo, iban agudizando la mirada hacia el interior del hombre (no en vano Benedetti llamó a Morosoli “cronista de almas”), Amorim supo mantener el equilibrio entre la mirada hacia adentro y –especialmente- hacia el exterior inmediato del ser. Pasional y compulsivamente, sintió el deseo o la necesidad, pero también, y quizás sobre todas las cosas, el deber y la responsabilidad de desnudar e interpretar “el diálogo entre el hombre y la llanura”, como lo dice en el tan citado cierre de su novela “El paisano Aguilar”.