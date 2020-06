Hoy por: Jorge Pignataro

Días pasados, ante la triste noticia de la muerte de Gustavo Alamón, decíamos en estas páginas que se había ido un «Maestro de Maestros de la Pintura uruguaya».

Es que su vida no fue solo pintar extraordinariamente, sino también, y quizás sobre todas las cosas, formar artistas. Nacido en Tacuarembó y merecedor de importantes distinciones en diferentes países del mundo, donde también expuso sus obras, con gran esfuerzo recorrió varios departamentos del Uruguay dictando talleres. Salto no fue la excepción. APLAS, en palabras de una de las integrantes de su Comisión Directiva, Ana Luisa Testa, ha expresado:

«Hoy conmueve a la Asociacion de Artistas Plásticos Salteños (APLAS), el fallecimiento del gran artista, pintor, grabador y por sobre todo Maestro, Gustavo Alamón. Los talleres de Artes Plásticas de Salto, estuvieron a su cargo entre los años 1977 y1989. Fue uno de los principales gestores de esta institución. En su fructífera vida desempeñó la docencia, recibió premios, y su obra pictórica está en museos importantes del mundo y en manos de grandes coleccionistas privados. Alamón, se definía a sí mismo como «un trabajador del arte…lo de artista lo dirá el tiempo». Hoy, ya no tenemos dudas. Su obra es una obra cuestionadora. El arte es un lenguaje para decir las cosas, que importan a la condición humana.

Según este maestro, el arte no puede cambiar gobiernos, ni puede hacer revoluciones pero si puede hacer pensar, que es la primera condición del arte. Tiene que posibilitar el uso de la facultad de pensamiento de los hombres, «Yo pinto para interrogar a los que ven mis cuadros y lo importante es que respondan». En sus 85 años han sucedido los acontecimientos más increíbles de la humanidad en el mundo entero y esto se ve reflejado en su obra, en la que hace referencia a las problemáticas sociales, culturales y políticas. Los robots, los androides, y más tarde los humanoides constituyen una mirada de alerta sobre la alienación del ser humano y progresiva mecanización en desmedro de los valores espirituales. Significan en su obra, la pérdida de la humanidad. Y su tema era el SER HUMANO. Sabemos que todos los hombres mueren, pero no todos viven como tú lo hiciste. Hasta siempre maestro».

«Mi obra en sí es un alegato contra el poder»

Estas palabras dijo en más de una oportunidad el artista. Pero aclaraba siempre que, aunque los robots y androides tan característicos de sus cuadros nacieron en dictadura, el mensaje no perdía vigencia en democracia.

Sucede que son imágenes representativas de la deshumanización del hombre a medida que el tiempo, con sus descubrimientos tecnológicos y consumismo avanza. La suya es una obra que en ese sentido trae inmediatamente al recuerdo la literatura de Franz Kafka, el escritor que imaginó al hombre convertido en un bicho.