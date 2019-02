Este 2019 ya nos abre las puertas de su segundo mes. Si de propuestas artísticas y movimiento cultural en general hablamos, es evidente que vivimos días en los que todo decae. Pero, igualmente, ocurren cosas, algunas que se conocen y otras no tanto. Lo que sigue es un brevísimo resumen de reflexiones que nos han surgido esta semana y queremos compartir.

UNO

Por los distintos barrios empieza a crecer el sonido de lonjas y voces murgueras. Los ensayos para Carnaval se acentúan. Se trata de la fiesta que viene a romper con una quietud en el campo artístico cultural a la que, en esta parte del año y por estos lares, ya estamos acostumbrados. El desfile de Llamadas, el corso tradicional, el concurso de murgas, algún que otro tablado por clubes y esquinas de barrio… todo eso ya se siente, está ahí nomás… Ahora bien, ¿habrá algún año en que no haya conflictos, o roces al menos, entre quienes participan del Carnaval y las autoridades? El problema siempre parece ser lo económico, el reclamo de apoyo de los actores de Carnaval al que las autoridades no siempre están dispuestas.

DOS

A propósito, y seguramente para despertar o avivar el debate acerca de lo auténticamente artístico, nos vinieron a la mente estas palabras de Enrique Amorim: “Esas cosas (se refería a la cabeza de Quiroga tallada por Erzia) todavía no se pagan, no se pagarán mientras no se reconozca el valor del trabajo artístico y se siga dando premios a las comparsas de carnaval…”.

TRES

Pero pasó enero y sin embargo ocurrieron cosas. El Festival de Cine de Fantasía y Terror, “Nox Film Fest”, organizado por Salomón Reyes en el Parque Solari (aunque en esta edición tuvo cambios porque el tiempo no acompañó del todo) cumplió una vez más con llenar el vacío de actividades propio del primer mes del año. Y tuvo gran nivel. Es algo que se va imponiendo, gana adeptos y aceptación general en nuestra sociedad, se va institucionalizando poco a poco y es bueno que así sea.

CUATRO

Hace algún tiempo hablábamos de los magníficos espacios abiertos con que cuenta Salto y lo beneficioso que sería, para todos, convertirlos en escenarios de actividades artísticas en los días de verano. De alguna manera, algo se hace: los conciertos musicales que organiza la Intendencia son una buena idea, hace algunos días la presentación de la Banda Departamental en Plaza Roosevelt fue un éxito. Queda aún mucho por hacer. Pensamos en los patios de todos los museos y en el hermoso patio de la Biblioteca Departamental, el que da hacia la calle 25 de Agosto, ¡qué bueno que nos acostumbráramos a que enero es el mes en que ese patio cobra vida al recibir música, teatro, danzas, etc.

CINCO

El que este año se salió del cronograma habitual de actividades es el “Grupo Coral Armonía”, conformado por veinticinco coreutas y dirigido por la profesora Beatriz Harreguy. Es en marzo cuando habitualmente comienzan sus ensayos, pero por estos días ya vienen ensayando y a gran ritmo. Ocurre que en mayo se van a Europa (con la incorporación de personas integrantes de otros coros del medio), donde recorrerán varias ciudades y ya tienen confirmadas al menos cuatro presentaciones (en Roma, en Asís, en Pisa y en Venecia). Hay que prepararse, ajustar detalles, ensayar mucho, el tiempo vuela y no se lo puede perder. La gente del “Armonía” lo tiene claro, sabe que 2019 es el año en que cumplirán un sueño y en eso están…

SEIS

Se piensa que el Parque Solari sea el espacio donde este mes de febrero se desarrollen cursos de algunos de los talleres artísticos que durante todo el año imparte del Departamento de Cultura de la Intendencia. Restauración y Pintura Decorativa, a cargo de la profesora Betania de Souza, es una de las propuestas. En ese marco, serán restauradas algunas piezas del propio Parque, obras de enorme valor artístico, como la Venus. Ojalá que todo salga como se lo viene planificando. Es una buena idea.

SIETE

El pasado jueves 31 fue el cumpleaños de Myriam Albisu. Maestra, profesora, poetisa. “Cabitos de Naranjo”, “Palabras en cubierta”, son algunas de sus publicaciones, además de las páginas en muchos libros colectivos, antologías, etc., en los que ha participado. El último fue “Cuentos y Poemas de Salto”, presentado en mayo del año pasado. También ha incursionado en la música y en la pintura. En el ámbito de la Danza, la suya es una personalidad insoslayable. Para varias generaciones de bailarines ha sido y es una referencia fundamental. Siempre dispuesta a ayudar donde se la necesite, siempre comprometida con causas culturales y sociales importantes para Salto: Casa de Salto, Asociación Marosa di Giorgio, Comisión Honoraria de Casa Quiroga, y tanto más. ¿No es Myriam Albisu una Ciudadana Ilustre de Salto? Claro que lo es.