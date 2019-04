Hace muchos años, un periodista titulaba una nota así: “Aroma Bernasconi, una maestra con inspiración lírica”. Es que la poesía ha sido y es parte de su vida en todas las horas, como simple lectora, como docente y como creadora. “Nací en Salto, soy maestra, del signo de Cáncer, tengo 73 años y estoy jubilada después de haber trabajado 34 años”, cuenta Aroma. Se desempeñó tanto en escuelas de la ciudad como del interior del departamento; Zanja de Alcain es uno de los lugares que primero viene a su memoria cuando habla de su trabajo en zonas rurales. Pero también está muy presente, por ejemplo, su tarea en Pueblo Belén; allí, fue la primera mujer en ocupar el cargo de Sub Directora de la Escuela Nº 6, y fue donde dictó, además, clases de Idioma Español y Francés en Educación Secundaria.

También en aquella localidad se involucró en otras tareas sociales, como el Costurero Benéfico de Belén (dependiente de la Iglesia), del que fue una gran impulsora. Dice ser “una mujer muy liberal y sentirse feliz en todos lados”. Si bien escribe otros textos, como cuentos, lo suyo es principalmente la poesía. Escribe desde niña. Ha realizado algunas publicaciones con seudónimo y el libro “Poesías al Viento”, que hace algunos años editó el Grupo Perfiles incluye poemas de su autoría.

Lo que sigue es un breve conjunto de poemas seleccionado especialmente para esta página de EL PUEBLO:

Amor y olvido

Si por cada instante,

por cada vez que me has mirado, que te he soñado,

que te he llamado, yo hubiese plantado una flor,

la tierra entera,

el espacio todo sería un inmenso jardín.

Pero nadie escucha la voz del viento,

nadie oye el llamado del ausente.

El silencio se aprieta doloroso

entre paredes de solitaria quejumbre

y nada ni nadie puede saber quién es,

quién vive, quién sufre.

La Vida es la Nada

ya que todo muere sin sentido, sin razón,

sin porqué.

Dolor por mí

Frente a mí el bosque: perfectas columnas paralelas de copas muy altas y poco frondosas. Suelo tapizado de hojas secas, crujientes, danzarinas.

El bosque: silencioso, inmutable, espectador indiferente de su misma vida aparente.

He estado frente a él cientos de veces, tal vez muchas más.

La uniformidad de su presencia: estática, casi solemne, sin rumores más que el de su ramaje, al mecerse ha provocado siempre en mí una dolorosa sensación de inquietud. Como una pregunta que alguna vez se me ocurrió gritarles.

¡Pobres figuras tan quietas, tan solas a pesar de conformar un inmenso bosque cual un ejército de soldados ejemplarmente disciplinados! Pobre de mí también, de pie frente a ellos, sin poder contener estas ansias locas de abrazarme a todo el bosque entero, y así callada, como ellos, en silencio, llorar por su soledad larga y sin esperanzas, como la de mi vida.

Regresión

“No creo en nada, no tengo nada” A.B.

Amo la Muerte. Y en verdad sé que estoy sola,

más sola que nunca.

Sé también que debajo de la piel me sigue

corriendo la sangre como un torbellino sin cauce

y sin fin.

Siento la sangre hasta en los ojos, desbordando

la forma de mis manos y de todo mi cuerpo.

Estoy asistiendo pues a mi propia muerte

porque un ser extraño me viene de otra vida

que no es la mía y yo lo acepto serenamente

y más me voy quedando sin mí.

Ya es tarde para todo. Hasta para dejar de morir.

Je t’aime (te amo)

Eres

Esa dulzura escondida y anhelada

que presentí en mí antes de saber

que existías.

Eres

ese cielo rojo del atardecer cuando

más arriba del horizonte

nace la primera estrella.

Eres

esa noche cálida e inquieta de primavera

que me viene a encontrar y me cubre

cuando tendida sobre la hierba húmeda y fresca

busco a Dios en el silencio.

YO

Ahora soy yo y estoy sola.

Como todas las veces.

Como lo estuve desde siempre.

Sin que mis sueños pueda decir.

Sin que mis deseos pueda anhelar.

Porque todo debe ser nada para mí.

Porque es mi estrella.

Porque así debe ser: inexorable, irremediablemente.

Para siempre

Para cuando vuelvas a escuchar de mis labios las palabras que sólo inventé para ti, tengo yo una noche clara de luna y de Marzo. Tengo un río manso bautizado de estrellas y el color de la tierra abierta cuando es el tiempo de la siembra. Tengo mis manos tendidas hacia los espacios sin luz, hacia las horas demoradas, hacia el tiempo sin mañana. Vivo en la sombra de tu recuerdo.