36 obras realizadas por estudiantes de la Escuela Mexicana de Arte Down son parte de la muestra “Manantial de Amor”.

Un total de 36 obras, entre dibujos y grabados, realizadas por estudiantes de la Escuela Mexicana de Arte Down son parte de la muestra «Manantial de Amor»que se inauguró en la Sala Adamo Boari en el Palacio de Bellas Artes.

Es una exposición con gran colorido que plasma el talento de los alumnos, que van de los 20 a los 51 años, entre paisajes, animales, casas, familiares y obras abstractas.

De acuerdo con Excélsior, la exposición es parte de la colaboración del Instituto Nacional de Bellas Artes con la Fundación John Langdon Down.

La directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Lidia Camacho, destacó la importancia de abrir espacios culturales para visualizar el trabajo de las personas con capacidades diferentes.

Andrea Simmó, de 23 años, realizó la obra Dos Van Gogh, pues admira el trabajo de Impresionismo del pintor neerlandés