Ya solo quedan cuatro capítulos para que termine la adaptación televisiva y vaya que Juego de tronos lo sabe. A diferencia del primero de la temporada, este episodio estuvo repleto de impulso narrativo, sin perder lo que hace única a la serie. Fue uno de los capítulos más destacados en años.

Cerramos con la revelación clave; Jon sabe y Daenerys, también. Empiezan a discutir en las criptas cuáles serían las posibles consecuencias, excepto que deben dejarlas para después porque la gran amenaza está, literalmente, tocando a la puerta.

En temporadas pasadas, particularmente la séptima, con el final de la serie acercándose cada vez más, a los creadores se les había hecho más complicado mantener las conversaciones tensas y extensas que solían diferenciar al programa de otras adaptaciones de fantasía. Sin embargo, en este episodio que trata, en gran medida, de la calma antes de la tormenta que representa la llegada del Rey de la Noche a Invernalia, esa parte entrañable regresa con fuerza, con varias conversaciones desatacadas e hitos que algunos espectadores llevamos tiempo esperando.

Empecemos con que la incomparable valentía y perseverancia de Brienne por fin fue reconocida, y quien ya era dama por su familia fue nombrada dama de caballería por Jaime. El momento fue hermosamente capturado por la actriz Gwendoline Christie, con una sonrisa enternecedora y apropiada dado todo lo que ha hecho y ha vivido Ser Brienne, incluso porque ella le había salvado el pellejo a Jaime unos momentos antes.

La promesa que hizo Jaime de que luchará por los vivos en parte le hizo ganar un indulto temporal de Bran, pues decidió no divulgar que Jaime lo tiró de la torre al inicio de la serie porque esa acción lo encaminó a ser “algo distinto”, el Cuervo de tres ojos, y porque es otro Lannister necesario para el conflicto invernal. “Esto supera la lealtad; se trata de la supervivencia”, dice Jaime durante el juicio. Aún así había varios cargos en su contra, desde el asesinato del Rey Loco que enfurece a Daenerys hasta las acciones en contra de Ned Stark cuando todos estaban en Desembarco del Rey que Sansa le reclama, pero la intercesión de Brienne le gana tiempo.

Por decisión de Sansa, al menos. Una decisión que de nuevo subraya las tensiones incipientes entre la Dam a de Invernalia y la Reina de Dragones, aunque sean algo aminoradas (hasta que se discute el futuro del Norte, claro está) en una de esas conversaciones que han marcado a esta serie: dos personas a solas en una habitación. “Las familias son complicadas”, reconoce Dany. “Las nuestras sin duda lo han sido”. Un buen resumen para gran parte de la saga de Canción de Hielo y Fuego.

Ambas hablan de liderar cuando no se espera eso de ellas. “Los hombres hacen cosas estúpidas cuando están enamorados”, indica Sansa; no por nada Bran recuerda hace poco justamente lo que dijo Jaime cuando lo tiró de la torre. “Las cosas que uno hace por amor”.

Pero es una conversación que también planta semillas para un desmoronamiento de quienes posiblemente sobrevivan el asalto del Rey de la Noche.

Primero, al lograr reducir el enojo que siente Daenerys hacia Tyrion —a quien la Reina de Dragones llamó antes “un traidor o un idiota” por confiar en Cersei pero a quien después le pide seguir vivo por su sagacidad— cuando Sansa ligeramente intercede por su alguna vez marido (Jorah Mormont también tiene mano en esto). Y segundo, cuando las cuñadas hablan de Jon. La conversación pasa rápidamente de ser sobre la fortaleza de mujeres en cargos de liderazgo a tratarse de hombres, el que tienen en común y el primer amor de Daenerys, Khal Drogo, que era “más alto”.

“Estoy aquí por amor a tu hermano y confío en él”, dice Daenerys sobre Jon. ¿Qué tanto durarán ese amor y confianza ahora que él no solo la llamó Dany (ella había comentado que no es su apodo favorito), sino que le contó cuál es su verdadero linaje?

Aunque, mientras el romance de Jon y Daenerys parece descarrilarse, hay otro a fuego vivo: Gendry y Arya. Entre coqueteos sobre armas y cicatrices, y con Gendry impresionado por las habilidades de Arya, la atracción se forja al lado de un arma especial recién fraguada.

Los dos decidieron que no hay tiempo que perder y de verdad no parece haberlo.

Está aquel detalle importante en la conversación entre Bran y Jaime frente al árbol arciano de Invernalia. “No podrás ayudarnos en esta pelea si dejo que te maten primero”, comenta Bran. “¿Y qué pasa después?”, le responde Jaime. “¿Cómo sabes que habrá algo después?”.

Es cierto lo que dice Sam: morir es el olvido y por ello es que el Rey de la Noche quiere matar al Cuervo de tres ojos.

También nos siembran un mal agüero con la pregunta no contestada de Arya: “¿El fuego de dragones lo detendrá?”. La respuesta de Bran, quien ahora sabría todo lo que ha pasado, está pasando y pasaría: “No sé, nadie lo ha intentado”.

Detalles sin estandarte

• Fantasma reaparece en el momento idóneo, ahora que todos los demás personajes destacados del Norte también se encuentran en Invernalia.

• Varias muestras de cariño se sienten como posibles momentos de despedida: el abrazo de Theon y Sansa; la promesa de Gusano Gris de ir con Missandei a la playa; el recuento de memorias entre Sam, Jon y Edd; la discusión de qué pensarían Tywin de sus hijos luchando por el Norte; cuando Arya hace que el Perro reconozca que sí le importa lo que suceda junto a Beric Dondarrion; la enumeración de todas las batallas que han sobrevivido los caballeros, y dama de caballería, de la mesa redonda en Invernalia.

• La canción que canta Podrick al final la reconocerán quienes han leído los libros: es una que Arya primero escucha en Colina de Alto Corazón cuando una bruja vaticina varias muertes que ya vimos en la serie, como la de Renly Baratheon por una sombra, la de Catelyn Stark y la del padre de Theon y Yara Greyjoy en un puente, a manos de Euron.

“En las grandes salas de reyes que se han ido, Jenny baila con sus fantasmas”. ¿Qué fantasmas habrá en Invernalia después de la lucha que vendrá el siguiente episodio?

(The New York Times en Español)