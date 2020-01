Este es el título de una reciente nota enviada a EL PUEBLO por el profesor salteño Juan Carlos Albarado, residente en Montevideo desde hace varios años. La misma denuncia un mal funcionamiento de la Biblioteca Nacional; algo que junto al mal estado edilicio de varios sectores, es algo que este diario viene planteando desde hace un buen tiempo, incluso al recoger versiones en ese sentido de propios jerarcas de la institución, por ejemplo de ex directores como Carlos Liscano y Tomás de Mattos. Pero, según lo expresado por Albarado, quien vive –y sufre- esta realidad de cerca, la situación no logra mejorar, sino que sigue siendo muy complicado su funcionamiento. Lo que sigue es la mencionada nota en sus términos textuales:

BIBLIOTECA NACIONAL, PIDA ALGO HOY Y VUELVA USTED MAÑANA

Casi todos los años dedico mi enero, es decir, mis vacaciones, al trabajo que durante el año lectivo se vuelve difícil realizar. Soy docente en Secundaria y Formación en Educación, lo que me obliga a preparar programas, estudiar y en muchos casos a investigar sobre aquellas cuestiones que aún no están del todo dilucidadas en nuestras letras. Esta tarea en particular es compleja pues uno debe pasarse horas buscando algo que en ocasiones no encuentra y, en otras, una pista nos lleva a tal o cual edición que a su vez nos redirige a otra donde al final hallamos un dato, un nombre, algo que nos encamina y a su vez motiva a seguir buscando. Para esto, en general, realizamos pedido tras pedido sin poder anticipar demasiado qué necesitaremos. La tarea del investigador por tanto es diferente a la de un lector o estudioso casual que sabe exactamente lo que necesita leer. Para nosotros este dinamismo es fundamental y siempre, los funcionarios de la biblioteca, resultan los mejores aliados a la hora de acceder a la información. Pero no todo depende de ellos.

El 17 de enero de este año, el periodista Leonardo Haberkorn recordaba el «enorme problema cultural» que enfrenta Uruguay («El muerto del shopping de Paysandú y la vaca carneada viva», en El Observador, 17/1/2019). Un síntoma de esto es el menosprecio que se tiene por todo aquello que tenga que ver con lo cultural y, especialmente, con la investigación científica que genere conocimiento o promueva la reflexión. En su nota, recordó como al pasar que hace unos días estuvo en la «olvidada Biblioteca Nacional» y no pudo consultar un semanario porque el montacargas «daba descargas eléctricas».

El mentado montacargas de la biblioteca hoy (y hace ya un mes) impide (obviamente no solo a mí) hacer aquello que en ocasiones es parte del cimiento de un año respecto a mi desempeño como docente e investigador.

Es cierto que la Biblioteca Nacional depende para este tipo de arreglos de Ministerio de Transporte y Obras Públicas que, al parecer, desde fines de diciembre hasta febrero no realiza ninguna reparación, al menos para ellos (es decir, nosotros, los usuarios). Así que, cada ciudadano que pretenda ser ilustrado deberá tener la valentía de acercarse en febrero a comprobar si ya funciona esa especie de aorta de la biblioteca que es el montacargas. ¿Qué pasará en febrero? ¿Dónde está la dirección de esta nobilísima institución que, desde hace un buen tiempo ya, se incorporó al mundo de las redes sociales felicitando (no es que no merezcan el saludo) a algunos escritores por su cumpleaños pero respondiendo a las consultas sobre el montacargas con un lacónico pedido de disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar? No son molestias lo que se genera sino atrasos, cada vez más grandes aunque cada vez parece que importaran menos.En uno de sus tan memorables artículos de costumbre Mariano José de Larra se quejaba, hace ya casi 200 años, de la pereza de los españoles. «Vuelva usted mañana», le decían a un extranjero todos aquellos a los que este les había solicitado algo apremiante. La Biblioteca Nacional se lo dice a los extranjeros y a los propios: vuelva usted mañana y tal vez mañana ya sea febrero.

Juan Carlos Albarado

