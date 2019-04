En la nochecita del pasado viernes y en el marco de las celebraciones por sus 20 años, el Centro Cultural del Hotel Concordia inauguró la muestra de pinturas e intervenciones de la artista plástica Graciela Danese. Según la propia artista, nacida en la ciudad de La Paz, Canelones, la muestra bien que podría llamarse “Diferentes estilos de una misma paleta” y explica: “yo trabajo todo el tiempo en óleo con espátula, pero acá van a encontrar desde retratos, abstractos, figurativos, collages, hay impresiones digitales, también hago intervenciones en hormas de zapatos, que por un cuestión de traslado traje nada más que seis, a lo largo de mi trayectoria he ido cambiando, todo lo que se ve aquí son como etapas, collage fue una etapa, los retratos fueron otra, aunque sigo haciendo retratos, pero en este momento lo que más hago son abstractos. También hay pocillos intervenidos, hay prendas como chalinas, bolsos intervenidos con obras mías, por eso digo que lo más apropiado es decir que son diferentes estilos de una misma paleta”. Danese ha expuesto en diversos lugares del Uruguay y del exterior (París, Roma, entre otros), aunque lo que más disfruta son las exposiciones en el interior del país, y sueña con hacer un recorrido con muestras por los diecinueve departamentos. En cuanto a su formación en arte, al ser consultada por EL PUEBLO narró: “Yo fui de muy joven a la Escuela de Bellas Artes, fui con esas ansias propias de los primeros años en que pensé que si no podía ser Picasso no valía la pena, entonces abandoné y guardé todas mis cosas. Pero pasaron muchas cosas y en determinado momento, por los años 90, tuve la necesidad de volver a pintar, retomé y anduve por varios talleres, por ejemplo con (José) Arditti, también con Dardo Ingold, que es un acuarelista de Colonia, al que me acerqué para incursionar en eso, después estuve en el taller de Miriam Núñez, con quien con los años fuimos socias en un taller que abrimos, y terminé en el tema del retrato con Gustavo Alamón, que es una personalidad, un artista plástico realmente, fui más que nada para entrar en los retratos pero Gustavo tiene una personalidad muy rica y fue un placer concurrir a su taller”. La muestra permanecerá abierta al público durante toda la semana de turismo e incluso se prevé que continúe hasta fin de este mes.