Muchos artistas españoles del siglo XX fueron mejores pintores, escultores, diseñadores, fotógrafos o arquitectos que César Manrique, pero no se me ocurre ninguno que fuera tan visionario.

Tras dos décadas en Madrid y dos años en Nueva York, en 1966 regresó a la isla de Lanzarote —donde nació hace un siglo— para liderar un proyecto pionero que convirtió los páramos, los barrancos, los vertederos, las canteras y las zonas volcánicas de una de las regiones más pobres del mundo en un modelo internacional de integración de arte y turismo.

Con el apoyo a prueba de bombas de José Ramírez Cerdá —que mucho antes de ser alcalde de Arrecife y de presidir el Cabildo de Lanzarote y de emprender las obras que definirían la isla a partir de entonces, fue amigo suyo desde la infancia y por tanto este año también es su centenario—, Manrique concibió una serie de intervenciones monumentales y no obstante del todo respetuosas con el paisaje, que con el tiempo acabarían configurando un formidable conjunto.

En el este de la isla convirtió unos tubos volcánicos, abandonados a los escombros, en un un espacio mágico llamado Jameos del Agua, con una enorme cueva acuática en el fondo y un restaurante y una piscina a un lado y el otro; y se inventó también un observatorio extraterrestre, el Mirador del Río, desde el que se abarca la isla de La Graciosa en una experiencia que podría figurar entre las diez más impresionantes de cualquier coleccionista viajero.

En el oeste diseñó el protocolo de la visita a los ríos de lava petrificados, a las ondulaciones nerviosas de la roca agreste, a la paleta de ocres y rojos y negrísimos del Parque Nacional de Timanfaya, en cuyo centro situó una cocina que convierte la energía geotérmica en deliciosa carne a la parrilla.

Y entre un extremo y otro creó el Monumento al Campesino, el Museo Internacional de Arte Contemporáneo de Arrecife, el inolvidable Jardín de Cactus o sus dos sofisticadas viviendas (que ahora son la Fundación César Manrique y su casa museo), como momentos climáticos de un poema cuya puntuación son las instalaciones metálicas de las rotondas de la carretera (sus “juguetes del viento”) y cuya ética es la preservación de las formas tradicionales del cultivo y del paisaje natural y humano. En las carreteras de Lanzarote no hay publicidad. Nada debe violentar la belleza, la armonía, su legado.

Al tiempo que desarrollaba su pintura matérica, sus collages y sus esculturas personales, Manrique también diseñó las lámparas, las papeleras, las ventanas, los pósteres, las piscinas, las macetas desbordadas de vegetación, los mostradores, las escaleras de caracol, los sillones o los logos de todos esos espacios, cuya modernidad pop no caduca.

La Organización Mundial del Turismo fue fundada en 1975 y al año siguiente se vinculó con la ONU. No fue hasta 1978 cuando creó un Comité Ambiental y hasta 1981 no tuvo lugar su primera reunión internacional (en Madrid). En esos momentos en que casi nadie concebía el turismo sostenible, Manrique recibió en Berlín el Premio Mundial de Ecología y Turismo (1978) y en Estrasburgo el premio Europa Nostra del Parlamento Europeo (1986). Es probable que fuera el primer artista del mundo que firmó grandes obras públicas con conciencia ecológica: obras maestras en que todos los lenguajes artísticos dialogan entre sí y con el territorio en que se enclavan para reinterpretarlo.

Pero Manrique no ganó, en cambio, ni el Premio Nacional de Artes Plásticas ni ningún galardón internacional de arte, tal vez porque en los años ochenta todavía se vinculaba la expresión artística con formas concretas, abarcables, exhibibles (creo que está última palabra no existe, podríamos usar otro término?). Y las obras maestras de Manrique no podían transportarse ni cabían en ningún museo de arte contemporáneo. O, mejor dicho, solamente se pueden ver en el mayor museo de arte contemporáneo del mundo: la isla de Lanzarote (reserva de la biosfera desde 1993).

“Debería decir su apellido, perdón”, confiesa la recepcionista que atiende a los visitantes de El Almacén de Arrecife, “porque no lo conocí personalmente, pero como todo el mundo lo llama aquí por su nombre de pila, como si fuera su nuestro amigo, pues se me ha pegado, fíjese que hasta en el título de la exposición…”. Y señala el cartel donde se lee: “Lanzarote y César”. Para compensar, el apellido se encuentra en el título de otra exposición de este centro cultural: Manrique inédito.

Aquí, en efecto, todo el mundo lo llama César. Es el padre, el patriarca, el santo patrón (y el aeropuerto lleva su nombre). Aunque repitió innumerables veces que el lema de la transformación de Lanzarote en un modelo internacional de turismo ecológico y artístico fue no copiar a nadie, lo cierto es que Manrique mencionó en la prensa de la época cuál fue el instante en que se dio cuenta de su misión, de su epifanía, de su modelo. Estaba en Nueva York cuando se inauguró en el MOMA la exposición Architecture without Architects: los únicos ejemplos de construcción popular española que se incluían en la muestra internacional pertenecían precisamente a Lanzarote.

El escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias descubrió en Europa que los antiguos mayas —sus compatriotas— escribieron su propia mitología y la compilaron en un libro asombroso, el Popol Vuh. Paul Valéry le recordó que en París había sobrepoblación de talento, mientras que en Guatemala solamente estaba él. Así que regresó y comenzó a escribir los libros de sincretismo entre el surrealismo y las tradiciones de su país que lo conducirían al Premio Nobel de Literatura.

Algo parecido le ocurrió a Manrique en Nueva York, pero tras haber destacado como pintor y haber expuesto en varias galerías. Se dio cuenta de que el acceso a su destino universal no se lo daría la isla Manhattan de Andy Warhol, sino su paupérrima isla natal.

En Haría está su tumba (sin mármol, tierra volcánica, pequeños cactus, el cuerpo subterráneo de uno de los padres del land art que lentamente se va descomponiendo hasta fundirse con su isla) y su última casa. En sus paredes y muebles pueden verse fotos en las que aparece junto a Nelson Rockefeller o Janis Joplin; su colección personal contaba con cuadros de sus más célebres contemporáneos —como Antoni Tàpies o Manolo Millares—; pero las imágenes más elocuentes lo muestran junto con sus amigos y cómplices isleños (fue el alma de un equipo de decenas de personas, un auténtico show runner) como el artista Pepe Dámaso, el botánico Estanislao González Ferrer o el arquitecto Fernando Higueras. Con éste llevó a cabo el proyecto seminal de la transformación de Lanzarote, Arquitectura inédita, el libro que documenta las geometrías de las casas de campo y de las ermitas, la antropología que funda un nuevo humanismo, pero también el manifiesto que decide la estética que a partir de entonces había que preservar.

“César era dogmático, sin duda, impuso esa línea tradicional, campesina, que se ha mantenido hasta ahora”, me cuenta Dámaso, lúcido y expansivo a sus 85 años, sentado en una butaca blanca de su casa terrera de Las Palmas de Gran Canaria (sus grandes lienzos, su biblioteca lorquiana y su locuaz periquito Federico al fondo). Podría haber optado por la arquitectura más tropical o más africana que también había en la isla, prosigue, pero desconfiaba de sus conciudadanos y de los especuladores turísticos si daba margen para la interpretación de la consigna.

Testigo íntimo durante cuarenta años de los proyectos de Manrique, muchos de ellos comunes, Dámaso participó en la transformación de El Almacén en una institución de irradiación internacional desde su inauguración en 1974. Lo llamaron Laboratorio Cultural, Artístico y Comercial. Lo llamaron Centro Polidimensional: “Danza, música, pintura, escultura, foto, cine y teatro; comida, bebidas, ropas y flores; libros y muebles, objetos preciosos y objetos precisos componen la maquinaria simple, directa y escueta de El Almacén”. En un artículo sobre sus primeros meses de actividad Juan Cruz lo llamó “un oasis”.

“La librería, la tienda y el bar eran fundamentales”, dice Dámaso, “porque César tenía muy claro que el dinero llegaría por allí”. Aunque no había ánimo de lucro, sí que había ánimo de subsistencia. Por eso en todas las atracciones artísticas y turísticas que diseñó se cobra entrada y en su interior hay cafeterías o restaurantes: para que el modelo fuera efectivo a largo plazo tenía que ser la mejor fuente posible de riqueza (para desactivar las posibles alternativas, quizá más rentables, pero sin duda menos sostenibles). No en vano, Manrique se definió a sí mismo como contemporáneo del futuro.

(THE NEW YORK TIMES)