Santiago de Chile, 4 dic (EFE).- Cinco galardonados con el premio sueco Right Livelihood, considerado el “Nobel alternativo”, se dan cita en Chile para conocer iniciativas locales y compartir experiencias de reivindicación cultural y organización social. El poeta colombiano Gabriel Jaime Franco, el activista político brasilero Francisco ‘Chico’ Whitaker y el líder indígena peruano Evaristo Nugkuag Imanan llegaron a Santiago este fin de semana para unirse a sus pares chilenos Manfred Max-Neef y Juan Pablo Orrego. Los cinco galardonados con el premio sueco Right Livelihood, considerado el “Nobel Alternativo”, visitarán organizaciones locales y compartirán experiencias de reivindicación cultural y movimientos sociales. Mañana lunes participarán en el encuentro “Activistas para un mundo mejor”, que se prolongará hasta el día 8, y en el congreso “La transdisciplina hecha práctica”, organizado por la Universidad Austral de Chile. Encuentros con comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos, colectivos de artistas y estudiantes universitarios, además de salidas a terreno y foros en el ámbito académico, integran el programa de actividades organizado por el Campus Austral del Right Livelihood College (RLC), una iniciativa global que apunta al acercamiento de la sociedad civil y los laureados con el premio Right Livelihood. Entre las actividades públicas destaca el coloquio mañana en la Universidad Austral de Valdivia, donde compartirán sus experiencias movilización social y reivindicación cultural.

El martes, los galardonados con el Right Livelihood Award participarán del foro “Activismo y academia: diálogo de saberes y disciplinas”, que inaugurará el congreso “La transdisciplina hecha práctica”.

Entre los invitados figura el activista político y social brasileño Francisco ‘Chico’ Whitaker Ferreira, uno de los fundadores del Foro Social Mundial; el peruano Evaristo Nugkuag Imanan, líder del pueblo aguaruna, y el poeta colombiano Gabriel Jaime Franco, fundador del Festival Internacional de Poesía de Medellín.