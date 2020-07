Varados en Salto desde hace más de 120 días

Aún permanecen varados en Salto los integrantes del Circo del Horror (personas de varias nacionalidades, adultos y niños), que como lo explicó EL PUEBLO en más de una ocasión en que se ocupó del tema, llegaron a nuestra ciudad para realizar un espectáculo el sábado 14 de marzo.

Como el día antes se desató la pandemia todo quedó suspendido. Las fronteras se cerraron y los artistas quedaron aquí, luego de haber hecho una importante inversión económica y no haber podido ganar absolutamente nada. El dinero que tenían hace tiempo se les terminó y deben no solamente alimentarse sino además pagar alojamiento. Sus ingresos son ahora apenas el producto de la venta callejera de golosinas típicas de un circo, como algodón azucarado y manzanas acarameladas.

Es por todo esto que han decidido presentar un show circense pero virtualmente, de modo de poder generar algún ingreso haciendo lo que saben hacer. Será el próximo sábado a la hora 18:00 y se podrá ver a través de estas páginas: Asdemya Fudem Uruguay, Circo del Terror Uruguay y Circo Mágico Kids.

Entre otros atractivos, los espectáculos previstos son «Masha y el Oso» y los musicales «La vaca Lola», «La granja» y «Frozen». Habrá bonos de colaboración desde 100 pesos.

Asimismo han abierto cuentas para que los salteños puedan colaborar en Abitab (Nº 110870) y Red Pagos (Nº 551121). También reciben como colaboración alimentos no perecederos contactándose al celular 099 936 13