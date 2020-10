Con esta nominación la canción «Codo con codo» -escrita e interpretada por Jorge Drexler- confirma un caluroso recibimiento por parte de los miembros y colegas de la Academia. La pieza fue creada y presentada de manera singular el pasado mes de marzo, coincidiendo con la declaración de pandemia mundial por parte de la OMS. El artista uruguayo se encontraba de gira en Costa Rica, la cual tuvo que interrumpir, no sin antes realizar un aplaudido concierto sin público, desde el teatro en San José a través de sus redes sociales.

La canción, con una producción de extrema sencillez -grabada apenas con un celular-, es un llamado a la solidaridad y la empatía, en un momento de mucha incertidumbre, señalando que somos capaces de «saludar con el alma» y abordar esta situación cuidando al prójimo, manteniendo «a distancias largas, tu amor de distancias cortas».

La canción se viralizó como un mensaje elegante y optimista ante esta nueva realidad, siendo recibida con mucho cariño por el público y la crítica.

En un año de transición y mucha dificultad, la noticia de esta nominación a los Grammy Latinos supone una gran alegría, pues eleva esta canción sencilla con una emocionante historia detrás, y reafirma un mensaje que sigue vigente, con recorrido en el momento presente.prensa@cpmu.com.uy

Resultado del Gráfico de conocimientoCodo Con Codo

Jorge Drexler

Ya volverán los abrazos

Los besos, dados con calma

Si te encuentras un amigo

Salúdalo con el alma

Sonríe, tírale un beso

Desde lejos, ¡sé cercano!

No se toca el corazón

Solamente con la mano

La paranoia y el miedo

No son ni serán el modo

De esta, saldremos juntos

Poniendo codo con codo

Mira a la gente a los ojos

Demuéstrale que te importa

Mantén, a distancias largas

Tu amor de distancias cortas

Si puedes, no te…

