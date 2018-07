Como estaba previsto, se cumplió este viernes en el CERP, un nuevo Coloquio de Literaturas No Realistas y Fantásticas. Fue la cuarta edición de esta actividad organizada por docentes y estudiantes de la propia institución y de la que participaron panelistas que llegaron especialmente desde distintos lugares del país.

La jornada académica se inició alrededor de las 9 de la mañana, con palabras del profesor y escritor capitalino Hebert Benítez Pezzolano, discurso inaugural titulado “Investigar irrupciones de lo otro para no ver lo mismo”. Luego fue el turno de estas conferencias:

María Sara Martínez: “Acercamiento crítico a La rebelión de la flor, de Armonía Sommers; Pablo Armand Ugón: “Acercamientos fantásticos en las primeras obras de Henry Trujillo y Juan Introini; Susana Nieto: “Las fronteras y el exilio: el despojo y el despojarse en Gaspard de la nuit, de José Donoso”; Pablo Márquez: “Todo cómic es político. Presencia y retirada de la Historia en El eternauta, de H. G. Oesterheid”; Ana Claudia Pignataro y Alejandro Pignataro: “Vías de escape de la realidad a través de lo fantástico. Aproximaciones a la narrativa salteña contemporánea: Rocío Menoni y Alcides Flores”; Andrea Aquino: “Zapatos rojos caminando por la pared en La muerte hace buena letra”.

En tanto en horas de la tarde, estas fueron las ponencias: de Silvia Viroga: “La doble creación del mito en Aguas salobres, de Mario Levrero”; de Alejandra Dopico Sanesteban: “La dramaturgia de Ibero Gutiérrez desde los manuscritos a la puesta en escena”; de Mónica Marchosky: “Black Mirror: la tecnología, un sobreviviente apocalíptico”; de Kildina Veljacio: “Marosa di Giorgio y Julio Inverso. Continuidades y discontinuidades de las Poéticas disidentes”; de Soledad Rodríguez y Laura Villalba: “Estela Rodríguez Lisasola; la insólita rareza de lo cotidiano”; de María Ana Pérez: “Darnauchans: acercamiento crítico a su poética” y de Alejandro Gortazar: “Reconfiguración de la cultura letrada: el caso de la crítica a la literatura no realista y fantástica (1980-1990)”.

Las siguientes palabras de Julio Cortázar, escritas en los folletos que se entregaron en el evento, fueron las que de alguna forma sobrevolaron toda la jornada: “…en vez de buscar una definición preceptiva de lo que es lo fantástico, en la literatura o fuera de ella, yo pienso que es mejor que cada uno de ustedes, como lo hago yo mismo, consulte a su propio mundo interior, sus propias vivencias, y se plantee personalmente el problema de esas situaciones, de esas irrupciones, de esas llamadas coincidencias en que de golpe nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad tienen la impresión de que las leyes, a que obedecemos habitualmente, no se cumplen del todo o se están cumpliendo de una manera parcial, o están dando lugar a una excepción”.

En el entorno de la hora 18 finalizó el evento. Vale agregar que entre el público también se hicieron presentes algunos de los escritores cuyas obras fueron analizadas, como es el caso de los salteños Rocío Menoni y Alcides Flores.