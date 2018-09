CHAU BURT

El legendario actor estadounidense Burt Reynolds, nominado a un Oscar por Boogie Nights en 1997, falleció a los 82 años de edad mientras se encontraba ingresado en el centro hospitalario de la localidad de Jupiter en el estado de Florida, muerte que las primeras informaciones detallan que se dfebió a un fallo cardíaco.

La salud de Reynolds ha estado en entredicho en los últimos años, donde hace algo más de un año los asistentes al festival de Cine de Tribeca, fueron testigos cuando sobre la alfombra roja aparecían Robert de Niro acompañado de Burt Reynolds, este último con un aspecto muy desmejorado, ayudándose de un bastón y sentándose en una silla que habían habilitado para él.

Lo cierto es que se fue uno de los tipos duros de Hollywood pero que siempre demostró tener un gran corazón y olfato para la comedia.

¿CHAU SUPERMAN?

De confirmarse la noticia proporcionada por distintos medios estadounidenses en la que anuncian que el actor británico de 35 años de edad, Henry Cavill, sobre que habría tomado la decisión de no volver a interpretar el personaje que lo ha marcado en los últimos años, “Superman”, pondría en una difícil situación a los estudios cinematográficos, al tener que encontrar una nueva cara que se afiance en el personaje, lo que no sería nada fácil.

Gracias a The Hollywood Reporter hemos sabido que los responsables del universo cinematográfico de DC Comics, estarían a punto de confirmar que Henry Cavill ha roto las negociaciones para continuar en el papel de Superman, y es que parece que el actor está cansado de tener que adaptar su agenda a las exigencias del extenso universo de los superhéroes.

Es que Cavill está siendo requerido cada vez con más frecuencia por los principales estudios para las interminables sagas de superhéroes en las que Superman debe aparecer, lo que no le permitiría centrarse en otros papeles como desearía.

POR EL OSCAR

La reconocida cantante pop Lady Gaga, de 32 años de edad, está pasando por uno de sus mejores momentos. De nombre real Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha dado un giro radical en su vida profesional, donde a su exitosa trayectoria como cantante, se la visto en la pequeña pantalla en la serie de televisión “American Horror Story” y ahora tras ser convencida por Bradley Cooper, actor y ahora también director de una nueva remake de “Nace una Estrella”, la cantante protagoniza junto al actor la cinta que está sirviendo como escaparate para que suene con fuerza para que Gaga sea candidata a un premio Oscar.

Lady Gaga se ha centrado en el último año en su papel protagonista junto a Cooper en la cinta de inminente estreno “Nace una estrella”, donde Cooper personifica al músico Jackson Maine, y Lady Gaga es su enamorada Ally, historia que describe un amor imposible, cinta que se estrena el próximo 28 de setiembre.

Tras su pase en distintos festivales cinematográficos, las críticas se centran en la actuación de la cantante y ahora actriz, Lady Gaga, donde muchos ven en la artista un nuevo valor emergente para Hollywood.

LA SALUD DE OLIVIA

La famosa artista australiana Olivia Newton-John, que este año cumplirá 70 años de edad, todo un icono del cine musical que protagonizó junto a John Travolta el mítico “Grease”, compartió en su momento que le habían detectado cáncer, el que la afectó a principios de los años noventa y que se volvió a reproducir, motivo por el cual se vio obligada a suspender sus giras. Ahora vuelve a compartir una mala noticia como es la metástasis de la enfermedad.

A finales del año pasado, Olivia compartió unas esperanzadoras declaraciones donde afirmó que estaba ganando la batalla al cáncer de mama del que estaba siendo tratada, y que volvería al trabajo poco a poco, algo que la motivaba para seguir adelante, añadiendo la defensa que hizo sobre el cannabis terapéutico, instando a los políticos a difundirlo y apoyar su difusión, alegando que para ella la ha supuesto un aliado indiscutible en su cáncer.

Ahora de nuevo la famosa ha sido quien ha compartido la triste noticia en la que detalla que le han detectado un nuevo brote de la enfermedad, esta vez en la base de la médula espinal, para lo que además de tratarse con medios convencionales como la radiación, emplea todo tipo de remedios naturales. Olivia Newton John afirma a través de su optimismo que está convencida que terminará ganando la guerra a esta terrible enfermedad. Esperemos que así sea.

RAPSODIA EN WEMBLEY

Ha llevado su tiempo pero por fin el genial artista Freddie Mercury, vocalista de la legendaria banda Queen, verá plasmado su cinta biográfica en la gran pantalla, y lo hará con el actor Rami Malek poniéndose en la piel del fallecido artista, pero lo que destacará sobre todo es que el estreno mundial de la película “Bohemian Rhapsody” tendrá lugar el próximo 23 de octubre en el estadio de fútbol de Wembley, donde la banda ofreció uno de sus conciertos más impactantes en 1986.