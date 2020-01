Hasta el 17 de febrero de 2020 se pueden enviar obras para el 5º Concurso Internacional de Poesía y Cuento «Horacio Quiroga, Tintas de amor de Locura y de Muerte.

Podrán participar toda persona mayor de 20 años de edad, de cualquier nacionalidad o lugar de residencia.

Las obras deberán estar escritas en español.

Quedan excluidos de participar los integrantes de la organización del evento.

Las obras deberán ser escritas en homenaje a Horacio Quiroga y sus producciones literarias.

Cada participante podrá enviar una sola obra, en los géneros Cuento Corto o Poesía.

Los cuentos tendrán una extensión máxima de tres carillas A4 con fuente Arial 12 e interlineado 1,5.

Las poesías tendrán una extensión máxima de 30 versos, en fuente Arial 12 e interlineado 1,5.

Las obras deberán ser inéditas y no podrán estar pendientes de resolución o haber sido seleccionadas o premiadas en otros concursos.

PLAZOS, MODO DE ENVÍO Y RECEPCIÓN

Recepción de las obras: 23 de enero de 2020 al 17 de febrero de 2020.

Deberán ser enviadas exclusivamente en forma digital al correo electrónico sademisiones@ gmail.com

Modo de envío:

En el asunto: Concurso «Horacio Quiroga, Tintas de Amor de Locura y de Muerte»

•Archivo «Obra»: la obra firmada con seudónimo.

•Archivo «Datos»: los datos del autor, donde se especificará:

a) Título de la obra.b) Seudónimo c) Género de la obra d) Nombre y apellido del autor e) DNI f) Dirección – Lugar de residencia

g) Teléfono / Celular h) Correo electrónico

PREMIOS

Los premios serán entregados en el marco del encuentro a realizarse el día 22 de febrero de 2020, Homenaje al escritor Horacio Quiroga, en la ciudad de San Ignacio, Misiones.

Los premios quedan a definir por la comisión organizadora.

Los ganadores que no puedan estar presentes podrán retirarlo en cualquier otro momento, quienes participen desde otro país podrán solicitar su certificado vía digital y tendrán el premio a disposición para cuando deseen retirarlo.

La categoría POESÍA será premiada en 1er, 2do y 3er lugar.

La categoría CUENTO será premiada en 1er, 2do y 3er lugar.

JURADO

Estará compuesto por tres personas seleccionadas por la SADE Misiones.

El escritor Uruguayo Guillermo Lopetegui, el poeta y escritor Victor Valledor residente en la ciudad de Berisso y el escritor y docente Rubén Darío Motta.

Su decisión será inapelable y podrá declarar desiertos los lugares que considere.

Con el solo hecho de enviar sus obras los participantes aceptan las bases del concurso, declaran que las mismas son de su autoría y autorizan a que sean difundidas por la organización.

El incumplimiento de algún punto de las bases descalifica automáticamente las obras.

Los ganadores no serán anunciados hasta el día propio del acto, siendo posteriormente notificados vía mail y quienes no hayan resultado ganadores no recibirán notificación alguna.

QUIROGA: SU VIDA

Horacio Quiroga nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto (Uruguay).

Fue el segundo hijo de Prudencio Quiroga, vicecónsul argentino, y Pastora Forteza.

Cuando contaba dos meses de edad (1879), muere su padre al disparársele accidentalmente su escopeta.

En 1891 la viuda se casó con Ascencio Barcos, que sufrió un derrame cerebral en 1896 que le dejó semiparalizado y mudo. Su padrastro, se suicidó con una escopeta disparándose en la boca justo cuando Horacio, de 18 años, entraba en la habitación.

En 1897,Horacio Quiroga hace sus primeras colaboraciones en medios periodísticos. Funda la Revista de Salto y la tertulia de «Los tres mosqueteros» y se inicia en las letras bajo el patrocinio de Leopoldo Lugones. En 1900 viaja a París.

En 1902, mata accidentalmente con una pistola a su amigo Federico Ferrando.

Se muda a Buenos Aires, Argentina. La mayor parte de su carrera transcurre allí, donde llega a ser muy leído por sus cuentos publicados en revistas y recogidos en libro.

En 1903 trabaja como profesor de castellano y acompaña, como fotógrafo, a Leopoldo Lugones en una expedición a la provincia de Misiones. El viaje lo deslumbra y vivirá allí durante largos años, lugar donde encuentra el escenario y los personajes de los cuentos que lo hicieron famoso.

Horacio Quiroga está considerado como uno de los escritores que abrió el camino del relato en Latinoamérica, ya en su tiempo, fuera considerado «el primer cuentista en lengua castellana». Ejerció una gran influencia en toda una generación de escritores.

Su obra se ubica entre el fin del modernismo y el comienzo de las vanguardias, en lo que se llamó «la generación del novecientos».

Estuvo muy influenciado por el estadounidense Edgar Allan Poe, escribiendo sobre temas sobrenaturales y terroríficos en los que exponía a los personajes en situaciones extremas.

En 1906, Horacio Quiroga publicó su relato Los perseguidos, adelanto de lo que después se conocería como literatura psicológica.

En 1909 contrajo matrimonio con Ana María Cirés y se fueron a vivir a San Ignacio. Dos años después es nombrado juez de Paz. En el año 1915 se suicida su mujer. Regresa a Buenos Aires en 1916.

En 1918 dio a conocer el libro Cuentos de la selva, considerado un clásico de la literatura para niños en América Latina. Le preocupó más el valor expresivo de la palabra que lo puramente gramatical y académico, por lo que se le ha tachado muchas veces de «escribir mal».

A fines de la década de los años veinte, se enamoró de Ana María Palacio, una joven de apenas 17 años, pretendiendo llevarla a vivir a Misiones, aunque la negativa familiar se lo impidió.

En 1927 se casó con María Bravo. En 1932 se traslada a Misiones. En 1936 su mujer lo deja y vuelve a Buenos Aires.

Su carrera se abre en la poesía, dentro del ámbito del modernismo, con Los arrecifes de coral (1901), obra sin mayor consecuencia.

Una vida dramática, siempre cercana a la estrechez económica, matrimonios conflictivos, experiencias con el hachís y el constante cerco del suicidio, alimentan su tarea cuentista. Horacio Quiroga muere en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937 por ingestión de cianuro poco después de enterarse de que sufre de cáncer.

Su vida estuvo marcada por muchas experiencias dolorosas que le sirvieron como inspiración a sus historias, marcadas por la naturaleza y el destino.

En octubre de 1938 se suicidó Alfonsina Storni por quien sostuvo una profunda pasión. En 1939 se suicidó su hija Egle. Años después, su hijo Darío también haría lo mismo.