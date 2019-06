Se viene difundiendo por estos días el llamado y las bases para una nueva edición del concurso literario Pre/Escritores Pre/U – ITAU, dirigido a estudiantes de 4to. año de Educación Media.

Esta es la información:

PARTICIPANTES: Podrán participar estudiantes de 1er año de Bachillerato (4º de liceo) de todos los liceos públicos y privados del país nacidos después del 1º de enero de 2003.

El concurso tiene tres instancias:

1 – Cuento (enviado por correo, correo electrónico, o personalmente).

2- Encuentro de escritores: segundo cuento y taller sobre técnicas narrativas.

3-Fallo final y entrega de premios.

CUENTO: Los participantes deben entregar los trabajos escritos de acuerdo con las condiciones del concurso.

CONDICIONES DEL

RELATO: Los relatos deberán ser cuentos originales, inéditos, y no haber sido seleccionados o premiados en ningún otro concurso literario antes de la terminación total del presente certamen.

El tema de la primera instancia tomará como motivo central: el silencio o la ausencia de este. En algunos casos las palabras son necesarias y valiosas pero en otros el silencio puede ser lo más oportuno, ya sea porque es más elocuente, respetuoso o seguro. También permite el encuentro con uno mismo y la comunicación profunda con los demás. En una sociedad saturada de ruidos de todo tipo, buscar y encontrar espacios de silencio puede ser enriquecedor. Sin embargo, otras veces el silencio puede ser el resultado de asumir una actitud cómoda o cobarde. El cuento puede tratar cualquiera de estas facetas del silencio y otras que surjan en el proceso creativo. Sugerimos como frase disparadora: “Cuando el silencio también habla…”

Cada concursante enviará un ejemplar escrito en fuente Arial tamaño 12, interlineado a espacio y medio. Los relatos deberán tener título y una extensión comprendida entre 2 y 5 páginas (formato A4). No se podrá presentar más de un relato por concursante. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones determinará automáticamente la exclusión del relato remitido.La presentación al concurso supone la plena aceptación por el concursante de las presentes bases, que podrán ser interpretadas por el Jurado en aquellos aspectos no previstos en las mismas. Los cuentos recibidos se considerarán definitivos a todos los efectos, no pudiendo sus autores realizar adiciones, rectificaciones, o modificaciones posteriores. Al final del relato deberán figurar los datos del concursante: nombre completo, cédula de identidad, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, liceo donde estudia, correo electrónico.

Los relatos no premiados serán destruidos, no admitiéndose peticiones de devolución.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: Los trabajos podrán ser entregados en la sede del PRE/U, personalmente o por correo certificado, en sobre cerrado dirigido a: CONCURSO de PRE/ESCRITORES PRE/U – Itaú. Morales 2640 esq. Canning. 11600 – MONTEVIDEO, o bien enviados por correo electrónico a prescritores@preu.edu.uy

Los relatos serán recibidos hasta el lunes 19 de agosto a la hora 20.