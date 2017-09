Técnica del taller. Luego de leer algunos títulos de Eduardo Galeano,( El mundo, Ventana sobre la palabra y varios más que fuimos dejando leer a cada uno a pedido de los participantes de los libros El mundo patas arriba y Mujeres) , pedimos: una selección de dos palabras por texto. Las que más admiraban. Las escribimos en el pizarrón a todas. De esa selección les ofrecimos a los participantes elaborar con dos o tres de ellas, un título para un relato. Podían hacer todos los títulos que quisieran. Luego seleccionarían uno para desarrollar, solos o en equipo. He aquí algunos de los que resultaron finalmente.

Este taller es un proyecto del PAS (Programa Aprender Siempre) que depende de la Dirección de Educación del MEC. Es el segundo año que con la profesora Valeria Gallino, llevamos a cabo este espacio que dura dos horas y media semanales.

María Luisa de Francesco

Experta en literatura infantil y juvenil. Escritora. Tutora virtual en el MEC. Referente del Plan Nacional de Lectura

LA MÚSICA DE LA SELVA

Había una chica llamada Luz y vivía en el medio de la selva, ella se crío ahí y nos enseña desde su vida, toda la música que nos regala la selva.

Cuenta Luz sobre los sonidos de los grillos y búhos en la noche, cuando corre una brisa, el roce de las hojas suena a una canción relajante y tranquilizadora, que junto a los grillos y búhos forman una orquesta natural. Cuando se levanta Luz en la mañana, va a la orilla del río a escuchar el sonido del agua correr entre las piedras, así su día comienza con una buena energía y clamada para seguir su camino de crecimiento en la selva, selva grande y desconocida.

Luz tiene miedos, pero con la música que la selva le regala ella se siente segura de sí misma para seguir su camino entre tanta música natural.

EL PERRO Y EL TRIGO

Estaba el perro echado en el camino más corto que lleva de la casa del patrón hasta el trigal, que se confundía con el oro del sol y las espigas infinitas que terminaban en el horizonte. Cuando de repente empezó a percibir con su olfato a toda la gente y todos los animales que habían pasado por ahí.

Sabía que Blanca estuvo temprano, que vino por el camino de la huerta por el inconfundible aroma a hierbas frescas y especias y tomates maduros. Juan también había llegado con su amigo Ramón, su caballo y que había estado con Rosa, Mirta, Juana, Teresa, Ramona y su hija Pampita, también amigas suyas, las vaquitas.

El Lucas y su poncho con el inconfundible aroma a Rosita mi amiga, la ovejita, que le había dado su lana para que se proteja en el invierno. Yo la extraño cada vez que siento su olor porque desde el fin de año pasado no la vi más. Creo que se fue a recorrer el mundo con sus sueños de oveja curiosa y aventurera. Algún día vendrá a contarme historias maravillosas como las que me contaba siempre, como cuando cruzó varios pueblos con el patrón que la trajo hasta aquí. Ella estaba siempre contenta y orgullosa de ser oveja y de ser mi amiga. Yo estoy aquí esperándola como siempre al pie del trigal que nos regala la tierra cada año que pasa, aunque desde que no está Rosita me parece que le trigo demora más en crecer.

Roberto. A

LOS DIOSES DE LA SELVA

Hace más de 1000 años sucedió en una lejana y tupida selva, un tigre y dos monitas que por haber sido criados en cautiverio no tenían conocimiento de cómo era sobrevivir en ese lugar desconocido para ellos. Aunque les costó mucho adaptarse a ese modo de vida, con gran valentía subsistieron día a día comiendo las frutas de un viejo árbol silvestre. Un día inesperadamente se comenzó a sentir un sonido que era diferente a los que conocían, era extraño y se oía como un día de tormenta. Facundo, el tigre, se puso de muy mal humor por semejante ruido molesto, en cambio Karen y Milagros, las monitas, no les importó. El sonido se hizo cada vez más fuerte que hasta las frutas del árbol hizo caer. Así mismo a las monitas parecía no molestarles y se sentían muy curiosas de saber de dónde provenían. Pero todo cambió cuando dicho sonido se aproximaba a ellos, cada vez más y más… y sintieron mucho miedo de lo que podía ser… era Martín un elefante que llevaba perdido más de 10 años, era él el que producía ese sonido tan temeroso, que al caminar derribaba árboles pequeños con sus grandes y enormes patas; y lo que parecía ser truenos de una tormenta, eran las ramas secas que se encontraban en el suelo y no soportaban su peso quebrándose a su paso en muchas partes.

Cuando ve a las monitas y el tigre, se presenta diciendo –Soy el elefante Martin, lamento muchos haberlos asustado, llevo más de 10 años perdido (se sentía muy feliz de poder hablar con alguien porque hacía tiempo que no lo podía hacer). Al ver que él se sentía contento Milagros le pregunta -¿cómo llegaste a la selva? ¿por qué llevas un collar de flores?, Martin contestó –Hace años escape de un circo en el que hacía espectáculos para mucha gente, era muy pequeño y quede muy triste el día que liberaron a mis amigos un tigre llamado Facundo y dos monitas Milagros y Karen. A una de las monitas le llamó mucho la atención lo que contó Martin el elefante, y recordó que antes de vivir en la selva vivían en un circo, donde sus padres trabajaban. A los 4 les causo mucha alegría haberse reencontrado después de tantos años. Facundo saltaba y cantaba de la emoción que tenía y su humor volvió a ser el de antes. Las monitas querían llevarlo a conocer el lugar, pero a Martin parecía solo importarle salir de ahí, así que sus amigos decidieron acompañarlo y de esa manera lograron encontrar la salida a un lugar más abierto y menos oscuro que la selva. Después de unos años pensaron que volver al circo era lo más apropiado, ya que sus familias estarían allí. Facundo dijo –volvamos al circo ya hemos vivido divertidas aventuras y hemos conocido muchos lugares asombrosos, creo que volver al circo con nuestros parientes sería conveniente ellos nos deben extrañar, expresó. Los 4 se pusieron de acuerdo, volvieron y se reencontraron con sus familias y les contaron a sus padres sus historias. Poco a poco sus familiares al escuchar tantas anécdotas de los aventureros contadas como grandes historias, ellos también querían conocer. Pero se dieron cuenta que estaban encerrados, por primera vez descubrieron que lo que toda la vida habían creído su hogar, era en realidad una prisión. Todos se pusieron de acuerdo en abandonar el circo e ir a vivir a la selva, a vivir en libertad. Se corrió la voz de esta huida y con el pasar de los años seguían llegando a la selva animales de todas las especies. La selva dejo de ser un lugar oscuro y se lleno de alegría, sonidos y felicidad, gracias a las historias de 4 valientes animales, Karen, Milagros, Facundo y Martin, los DIOSES DE LA SELVA.

Martin. A

UNA VERDADERA FAMILIA

Érase una vez en el departamento de Salto, Uruguay una familia muy bonita de dos hermanos, dos hermanas y sus padres. Se mudaban muy seguido a diferentes lugares debido a que no tenían una casa propia. Juan de 20 años era el hijo mayor de la familia, era el único que andaba por mal camino, se drogaba, consumía alcohol y tenía malas amistades. Sus padres siempre lo aconsejaban para bien, pero a Juan lo dominaban los vicios. Un día Juan sale con sus amigos de “farra” y entre “joda y joda” se quedan sin dinero para tomar. Pedro, uno de sus compañeros lo invita a robar una vinería, este, primero duda en ir, pero al ver que no tenían dinero decide ir. En medio del robo la cosa se complica pues un sereno de la zona los vio entrar al establecimiento alertando así a la policía. Su compañero logra escapar pero Juan es capturado y llevado a la cárcel. La familia de Juan es informada de lo sucedido y queda totalmente destrozada porque ellos amaban a Juan a pesar de sus errores. Es condenado con una pena de dos años. Sus padres desesperados se mudan a la casa de un familiar y con la plata ahorrada del alquiler contratan un abogado. Todo su esfuerzo es en vano, porque el abogado no es muy bueno y poco puede hacer por Juan. En la cárcel Juan se sentía muy triste y arrepentido, un día sentado otro recluso lo invita a participar de una reunión cristiana que se daban en dicha cárcel. Juan acude a la reunión y después de escuchar la palabra de Jehová en la Biblia, decide cambiar de vida. Consigue hacer una llamada telefónica a su familia y les comenta lo sucedido, su familia lo escucha y queda muy contenta y lo incentivan para que siga adelante dándoles todo su apoyo. Mientras tanto su familia sigue ahorrando dinero para pagar un nuevo abogado. Juan sigue estudiando la palabra de Dios y adquiriendo conocimientos sobre su palabra. Juan cada semana recibe un paquete enviado por su familia donde no le dejan faltar nada de lo que precisa. Él se pone a pensar en lo importante que es para su familia y eso le da más fuerzas para seguir adelante. Juan ya llevaba más de un año en la cárcel, nunca faltaba a sus reuniones cristianas, orando a Dios por él y su familia. Después de tantos rezos recibe la noticia que a su familia le habían regalado un terreno para la construcción de su propia casa, su hogar, Juan muy alegre le agradece a Dios por lo sucedido. En el correr del mes Juan es llamado para la realización de trabajos fuera de la cárcel con custodia. Él muy contento acepta trabajar y sabiendo de iba a ganar dinero para ayudar a su familia se pone muy feliz. Después de tres meses trabajados se siente muy orgulloso de sí mismo, porque con ese dinero ayudaba a sus padres con los gastos de la casa que ya estaba lista. Un día se levanta temprano para ir a trabajar y ve por el corredor acercarse a un operador con un papel, le dijo: Juan por tu buena conducta tu condena se ha redimido y hoy mismo quedas en libertad. Juan impactado con la noticia no sabía que decir y se va muy feliz a su casa con su familia a vivir feliz.

José. M

UN PAPÁ DE MENTIRAS

En el norte de Argentina, en una zona de la Provincia de Misiones, vivía una pareja de jóvenes recién casados. Ellos eran felices a pesar de ser unos humildes campesinos. Él se llamaba Nazareno, nombre heredado de su padre, se dedicaba a realizar tareas rurales como peón de campo, esquilador de ovejas, monteador, hachero, entre otras “changas”. Su joven esposa, llevaba el nombre de Orfidia y trabajaba de cocinera en las estancias. Todo marchaba al compas de la dicha y el amor, para sorpresa mayor, Orfidia le da la noticia a su esposo de que está embarazada. Junto con la noticia llegaron lágrimas de felicidad por parte de los dos, ¡claro! Iba a ser su primer hijo. Pero la felicidad no duraría demasiado. Nazareno con el anhelo y el afán de terminar su casa, de que a su esposa no le falte nada ni a su hijo que venía en camino, decidió irse a trabajar a Brasil a una empresa forestal de origen alemana. Era una buena oportunidad para reunir algunos pesos y así poder terminar su casa. El joven campesino iría a trabajar de motosierrista, ya que tenía mucha experiencia en ese rubro. Todo iba muy bien en el trabajo de Nazareno y además se sentía muy cómodo, porque en ese mismo lugar trabajaba su amigo con el que se conocían desde la infancia. En un instante todo cambio, la situación comenzó a complicarse. Era viernes y todo el equipo forestal trabajaba para terminar la jornada y entonces todos volverían a sus hogares, con el dinero ganado después de largos meses. Entre las ansias que tenía Nazareno de ver a su amada esposa y conocer a su inocente hijo que ya llevaba dos días de nacido, sumándole a todo esto el cansancio acumulado, el joven estaba casi a ciegas trabajando, a tal punto que sin que pudiera darse cuenta caería sobre él un monstruoso árbol aplastándolo abruptamente acabando con su vida. En sus últimos suspiros y ya con los ojos casi cerrados, le dice a su amigo José que podía darse cuenta que iba a morirse y no quería que su pequeño hijo creciera sin su padre, así que le pidió que se casara con su esposa Orfilia y cuidara de ella y el pequeño. José muy herido por la pérdida de Nazareno, su amigo y con mucha tristeza, juntó coraje para llevarle la noticia a Orfilia y a su hijo que comenzaba a emitir los primeros llantos. Poco después Orfilia y José se casaron tal como fue el pedido de Nazareno minutos antes de morir. Así José crio al niño como si fuera su propio hijo, con mucho cariño y amor. Junto a Orfilia pudo construir una hermosa familia, amándola mucho y viviendo felices.

José.M