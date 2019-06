A dónde quedó…

esa mirada que solía iluminar cada espacio

que tocaba con su ser….

a dónde se escondió ese puro corazón

que se alimentaba de verdad…

día tras día enciendo esos restos de lumbre que quedan

y busco a ver si la encuentro

pero no…. ya se fue…

se perdió en matorral del misterio

y nunca más va a volver.

Ahora sé, que cuando un camino llega al destino

se debe tomar otro sin más

son los pies que me marcan el rumbo y no la razón…

la que creí capaz…

porque ésta no puede entender,

calcular ni medir lo que el tiempo cambió…

Solo es hoy..no hay ayer y el mañana es supuesto…

porque aún no nació.

Cruce de caminos…. mezcla de momentos

almas que no saben dónde duerme el viento

meros sentimentos se van derritiendo

porque solo cuentan con seguir viviendo

A dónde viajó… ese reloj que marcaba la cadencia

que daba vida y música a sus pies..

Hacia dónde voló… esa alada expresión de misterio,

que rodeaba su silueta de sombras y luz

Noche tras noche me despierta esa imagen que creí real…

busco a ver si la encuentro..

pero no… se apagó…

corriéndose el telón de esa historia

que nunca tendrá revés…

Ahora sé, que cuando un camino llega al destino

se debe tomar otro sin más

son los pies que me marcan el rumbo y no la razón…

la que creí capaz…

porque ésta no puede entender, calcular ni medir

lo que el tiempo cambió…

Solo es hoy..no hay ayer y el mañana es supuesto…

porque aún no nació

CABALLOS DE MADERA

Yo no quiero que en mi tierra

hayan caballos de madera

que los ríos sean de acero,

los montes de dinero.

Sólo quiero un sol que alumbre

la vida de los carentes

que se sienta en los rincones

el decir de los silentes.

Porque aún es tiempo para recapacitar

y cortar las alas del poder artificial

y los hombres “plásticos” no deben detener

a un mundo sufriente que mostrará su poder…..

Es el canto de mi gente que hoy suena diferente

y me llena y me quema…

escucharlos es urgente.

Los caballos de madera que galopan en campo ajeno,

destruyen a su paso… destilan su veneno.

Y ese verde que veía perderse en lontananza

me hace pensar del todo… que con sufrir no alcanza.

Porque aún es tiempo para recapacitar…

y cortar las patas a la bestia fantasmal

que domina todo, sin nada que perder…

a un pueblo oprimido que se debe defender.

El caballo de madera

que hoy mi cerebro desangra

se cuela en mi inconsciencia

me llena de impaciencia.

La Historia es una dama

que de mentiras se viste,

seduce a los ignorantes

y su mal persiste.

Pero aún hay tiempo para recapacitar…

y cortarle el cuello a la “Bestia” sin piedad

urgen las acciones, no hay momento que perder

y arrancarle el vuelo a quien mastica su poder.

Es ese… ¡El canto de mi gente!

LEYENDA DE LA CABRA TUERTA

Érase una vez una cabra

cuya insensatez llevaba

a entregar su corazón

a bichos rastreros… sin alma

Mientras fue pasando el tiempo

la cabra fue envejeciendo

mientras seguía el intento

de transformar en señores

a sapos sin sentimiento.

Se refugió en una cría

a quién cuidó con esmero

lobezna de grandes ojos

lleno de espinas su cuerpo

Llegó una noche aquel tigre

con mirada de cordero

con cuerdas de buen guitarrero

conquistó a la bestia chica

y alborotó el avispero

Fue así que un día aciago

el tigre clavó en un ojo

de la vieja cabra un palo

silencioso… y sin enojo.

Sintió la cabra ese frío

de la agazapada muerte

una bichera asomaba

con visión ensangrentada

preguntóse ¿Es mi suerte?

Y tras días de agonía

y al quedar ya medio muerta

se arrancó el ojo la cabra

y la llamaron “la tuerta”

Arrastróse por un tiempo

mientras su pecho sangraba

las cicatrices quedaron

y con el tiempo sanaron

y vivió…. la cabra tuerta.