El miercoles pasado como hace 4 años se desarrolló el encuentro interclubes de Salto. Los 8 clubes de Salto: Ceibal, Don Bosco, Don Atilio, Williams, Centro, Fátima, Aldeas y La Tablada se encuentran en el estadio del club de fútbol Ceibal para encontrarse y competir en fútbol y quemada en únicas categorías y con equipos conformados mitad por niñas y mitad por niños, en fútbol 4 y 4 y en quemada 5 y 5. Una particularidad que se viene dando hace 3 años que el Club de Niños La Tablada es el Tricampeón de fútbol y Bicampeon en quemada. “Ser campeones no es el objetivo principal, sino encontrarse e integrase con el deporte con los niños de todos los clubes de Salto, lo particular es que dentro de la propuesta pedagogica anual del club de niños La Tablada no existe el jugar o practicar fútbol o quemada, sin embargo en estos encuentros se destacan en su actuación año a año” – expresó el Maestro Facundo Molina. La fundamentación principal es que el 95% de los niños y niñas del club juegan en equipos de Baby de salto, juegan en el barrio y la escuela. “El 98% de los niños del club juegan a la quemada principalmente en la escuela y el barrio los fines de semana, lo que nos lleva a identificar que los juegos cooperativos que practicamos en el club son divertidos y entretenidos siendo diferentes a los juegos que pueden realizar en otros espacios donde los niños participan y eso hace que una vez al año saben que tienen una oportunidad de jugar junto a sus compañeros por el club de niños y lo hacen con entusiasmo y defendiendo su lugar por ser un dia especial, un campeonato especial y lo interpretan de esa manera.

Cuando generamos en el aprendizaje una necesidad colectiva y de responsabilidad los niños lo afrontan de esa manera y en la practica lo demuestran en la tablada desde hace ya tres años.

En las propuestas educativas nada es mágico sino que es planificado, pensado y evaluado permanentemente. La educación no formal se transforma permanentemente en busqueda de contribuir en el desarrollo cognitivo e intelectual de los niños complementando la educación formal y la educación de la familia.