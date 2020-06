Algo más que un cantor de tangos

e cumplieron ayer 85 años de la muerte de Carlos Gardel. El escritor y periodista Alejandro Michelena, asiduo colaborador de esta página de EL PUEBLO escribió esta semblanza que creemos oportuno compartir con nuestros lectores.

ALGO MÁS QUE UN CANTOR DE TANGOS

Gardel es lo más parecido a un genio tutelar para la gente sencilla del Río de la Plata. Está siempre ahí, con su eterna sonrisa, en ese bar de esquina donde después del trabajo recalan los hombres a tomarse una copa.

Y su voz nace del aparato de radio cada mañana acompañando los ritmos hogareños. Como duende travieso desliza su canto por las calles –a modo de clima sonoro–, en las capitales del Río de la Plata pero también en Santiago de Chile, y en La Habana (donde tiene tantos fervorosos cultores, y se organiza con regularidad un festival de tango que convoca su nombre), y en Ciudad de México donde los tangueros son tan exquisitos como jazzistas.

Pero el mito de su voz, sostenido en el tiempo, está cimentado en una realidad concreta: Carlos Gardel fue un cantor único. Y no sólo de tango, como muchos piensan, aunque se lo identificó con el ritmo del dos por cuatro.

Comenzó como un excelente intérprete de los aires folklóricos, tanto los originarios de la pampa húmeda argentina como los de la ondulada y más árida del Uruguay. Cultivó luego la milonga como un jardinero prodigioso, acompañado en un buen trecho con solvencia por el músico y compositor uruguayo José Razzano.

Y precisamente, el lugar de origen del genial Carlitos es un dato sobre el que siguen polemizando los gardelianos en pleno Siglo XXI. Y como siempre, esta mezcla de expertos y fervorosos está dividida en dos bandos: los que se inclinan por la hipótesis «francesista» y continúan asegurando que nació en Toulouse, Francia; por otro lado aquellos que en base al pasaporte que usaba y más recientemente el documento de identidad, ubican su lugar de origen en Tacuarembó, Uruguay.

Qué tango hay que

cantar…

Cuando llegó al tango –o el tango llegó a él– ya tenía una singular trayectoria, y llamaba la atención por su forma de poner la voz en las canciones de tierra adentro y en ese ritmo síntesis que es la milonga suburbana.

A esa altura había actuado tanto en pulperías orilleras como en cafés del centro bonaerense y era conocido como El Morocho del Abasto, porque en el emblemático barrio porteño de ese nombre transcurrieron parte de su niñez y juventud. Luego, cuando se convirtió en el número uno de la valiosa constelación de cantores de tango de la primera hora, no dejó de lado sus viejos amores, y aquellos aires musicales del pasado tuvieron siempre un lugar en su repertorio. Además, interpretó a menudo el vals –ese primo hermano del tango– de manera notable.

En su periplo francés, y más tarde en su incursión neoyorquina, El Mudo –como la gente lo sigue llamando, aplicando una metáfora contradictoria pero elocuente para delinear lo excepcional– incorporó a sus espectáculos, grabaciones y películas, fox-trots y canciones melódicas. Y si hubiera tenido tiempo, de poder cumplir sus planes de vivir y trabajar en México, tal vez lo tendríamos ahora –además– como singular y tal vez inolvidable cultor del bolero y hasta de las rancheras.

Lo que serios especialistas aseguran es que podría haber sido cantante de ópera. Tenía sobradas condiciones para ello. El propio artista fue consciente de tal cualidad, y tenía proyectado trabajar para desarrollar su voz en esa dirección cuando lo sorprendió la muerte.

No cabe duda que el arte mayor de Gardel se desarrolló plenamente vinculado al tango. Fue a partir de su voz que surgió la figura del cantor, porque antes era un ritmo básicamente instrumental y bailable. El canto gardeliano fue el soporte para que los letristas se inspiraran y fueran creando ese prodigio dramático que a veces –cuando logra superar el melodrama– llega a ser el tango. Cuando llega a las cumbres de sus mejores momentos de la mano de genuinos poetas como Homero Manzi, Enrique Santos Discépolo, Enrique Cadícamo, Catulo Castillo, Homero Espósito. El Mago marcó el tono y el estilo para cantar el tango. El modo de frasear, de modular, de entonar, de marcar versos y ritmos. Surgieron después muchos otros buenos intérpretes, pero todos –aún diferenciándose cada uno en su propia característica– debieron partir de esa «forma» que es auténtica creación de Gardel.

Él fue el profeta, y a la vez el más autorizado sacerdote de la religión tanguera.

Alejandro Michelena

Ya está en imprenta el primer libro del profesor Pablo Márquez

«Muelle negro»

Profesor de Literatura y de Historia, el salteño Pablo Márquez, nacido en 1976, tiene en imprenta (editorial Civiles Iletrados) su primer libro. Se trata de un libro de poemas titulado «Muelle negro», que en próximos días verá la luz. Sin embargo EL PUEBLO pudo acceder desde ya a lo que será la carátula (foto) y a la información-reflexión que en contratapa deja escrita el periodista y escritor treintaitresino Ignacio Fernández de Palleja, así como a los datos biográficos del autor que allí se muestran. Es lo que por ahora adelantamos, amén de prometer un comentario del contenido y entrevista con Márquez, una vez salido de imprenta.

Dice Fernández de Palleja:

«Dice que no se tiene más que a sí mismo, único lector que no vive, apagado pero sin poder apagarse. ¿Existe acaso en una realidad más allá de su propia escritura que se cuestiona su existencia? Solo es real la mujer, cuerpo oscuro gravitatorio, única fuerza que lo apega al mundo, no concibe otra odisea, otra odisea que añorar volver a verla, no ambiciona más parnaso que el templo femenino. De pronto se ve reducido a una existencia canina e interrogativa. Es un ser extraído de lo bohemio de la vida por una irrenunciable responsabilidad, una percepción de lo ilusorio frente a lo único real: no ser más, un Maelstrom oscuro, que casi no le ha dejado ver su ciudad más que en trazos escuetos, un remolino mortal que es, también, Origen del Mundo. Están el no, el –in, el sin, el ni y el anti. Pero el libro es de amor».

Se dice del autor:

«Pablo Márquez (Nació en Salto, Uruguay, 1976). Profesor de Literatura y de Historia en liceos públicos de Salto y en el CERP del Litoral. Forma parte del Grupo de Estudios Autobiográficos (GEA), del CFE. Ha publicado artículos de crítica literaria en revistas de su departamento y en la Revista sic, de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay (APLU). Muelle negro es su primera obra».