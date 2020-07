Hoy por Jorge Pignataro

Por lo que se haga en Cultura, no se gana ni se pierde una elección, y los políticos lo saben

Lo mismo podría decirse a otro nivel, por ejemplo a nivel nacional hablando del trabajo de los ministerios. Pero centrémonos en lo local, para decir que una gestión en Cultura no hace que un intendente gane o deje de ganar una elección. «La Cultura no lleva votos», se dice habitualmente. Viene al caso el comentario anterior para reflexionar y, quizás, encontrar alguna explicación –no justificación- a la dejadez que en esa área últimamente se viene haciendo cada vez más evidente.

Estos días se puso sobre la mesa el tema del Museo María Irene Olarreaga Gallino, para muchos todavía el viejo y querido Museo de Bellas Artes y Artes Decorativas. Puntualmente salió a luz que hay un importante número de obras, de alto valor artístico y económico, echados al abandono. Nada menos que Blanes, Figari, Cúneo… son algunos de los maestros que allí esperan por una mejor atención.

Ahora bien… ¿Y si pensamos en el Museo Histórico? ¿Volverá a abrir algún día? Y todo el valioso material que alguna vez lució, ¿dónde está?, y además, ¿en qué condiciones está?

Pero quizás bien que podrían ahorrarse todas estas palabras y sintetizar la situación que se vive en un solo hecho, porque para muestra basta un botón y para ejemplo, a veces, un solo símbolo: la Intendencia de Salto acaba de eliminar el Departamento de Cultura.

Entonces, pasa que a veces surgen cosas que requieren una organización importante, como el homenaje a un escritor como Enrique Amorim –algo ya casi institucionalizado en el mes de Julio- y no queda otra opción que improvisar. «Lo atamos con alambre, lo atamos…», dice la canción. Entonces se improvisa y se ata con alambre una comisión honoraria. No dudamos de la capacidad de quienes la integran y damos por descontado su compromiso y buena voluntad, pero que se trata de algo improvisado y cuyo trabajo tendrá las consecuencias justamente de lo que se improvisa, de eso, creemos, nadie duda. Y como arrecian las críticas de todas partes, también hay que improvisar otras cosas -como para que se muestre que se está haciendo mucho por la Cultura, ¿vio?-, y entonces surge un homenaje a Idea Vilariño y se le suma dos poetas más Marosa di Giorgio y Elder Silva. ¡Caramba! ¡Ahora son importantes estos dos escritores salteñoa! Esta misma administración departamental hace un tiempo reacondicionó la Plazoleta Roosevelt y como principal atractivo colocó carteles con versos de los mejores (¿?) poetas salteños y no están ni Marosa ni Elder.

En fin…un tema del que nos seguiremos ocupando. Mientras tanto, solamente reiteramos nuestra convicción de que una elección se gana por calles arregladas, iluminación y cordón cuneta en los barrios, et., etc. No por una gestión mala, regular o mala en Cultura. Los políticos lo tienen claro. Y lamentablemente, en ese camino se encontrarán muchas respuestas a la problemática que estamos comentando.

Convocatoria abierta a los Premios a las Letras 2020

La Dirección Nacional de Cultura abre la convocatoria a inscripciones para los Premios Nacionales de Literatura, el Premio Ópera Prima y el Premio a Ensayo sobre Investigación y Difusión Científica.

¿A quiénes están dirigidos?

A todos los ciudadanos uruguayos, naturales o legales, mayores de edad, con independencia del lugar de radicación y de realización de sus obras.

Objetivo

Reconocer la calidad literaria de las obras éditas e inéditas de nuestros escritores.

Categorías

Se puede participar con obras éditas e inéditas en las siguientes categorías:

– Poesía

– Narrativa

– Literatura infantil y juvenil

– Dramaturgia

– Ensayos literarios

– Ensayo de Historia, Memorias, Testimonios y Biografías

– Ensayo de Filosofía

– Ensayo de Lingüística

– Ensayo de Ciencias de la Educación

– Ensayo de Arte y Música

– Obras sobre Ciencias Sociales

– Obras sobre Ciencias Jurídicas

Para la postulación de obras éditas (únicamente obras editadas en 2018) la pre-inscripción es obligatoria y deberá realizarse en la plataforma cultura enlinea.com.uy. Para finalizar la inscripción, el postulante deberá entregar, tres ejemplares de la obra, de forma presencial o por correo postal, teniendo en cuenta la fecha final de entrega por cada categoría (según lo indican las bases).

Para la postulación de obras inéditas (a diferencia de años anteriores), la inscripción es obligatoria y deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma culturaenlinea. uy El plazo vencerá el viernes 7 de agosto de 2020.

Premio Ópera Prima

Objetivo

Este premio busca incentivar a los autores que publicaron su primera obra.

¿En qué categorías se puede participar?

– Poesía

– Narrativa

– Literatura infantil y juvenil

– Dramaturgia

Para cualquiera de las categorías, la pre-inscripción es obligatoria y deberá realizarse en la plataforma culturaenlinea.com.uy. Previamente el postulante deberá contar con un registro de usuario (tutorial disponible aquí). Para finalizar la inscripción, el postulante deberá entregar, tres ejemplares de la obra, de forma presencial o por correo postal, teniendo en cuenta la fecha final de entrega por cada categoría (según lo indican las bases).

Premio a Ensayo sobre Investigación y Difusión Científica

Objetivo

Estimular la producción de obras de carácter científico.

Para la postulación de obras éditas, (únicamente obras editadas en 2018) la pre-inscripción es obligatoria y deberá realizarse en la plataforma culturaenlinea. com.uy. Para finalizar la inscripción, el postulante deberá entregar, tres ejemplares de la obra, de forma presencial o por correo postal, teniendo en cuenta la fecha final de entrega por cada categoría (según lo indican las bases).

Para la postulación de obras inéditas (a diferencia de años anteriores), la inscripción es obligatoria y deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma culturaenlinea. uy El plazo vencerá el viernes 7 de agosto de 2020.

Por consultas, sobre

bases:

Departamento de premios y convocatorias

Dirección: Paraguay 1176

Correo electrónico: premiosnacionales @mec.gub.uy indicando en el asunto Premios a las Letras 2020