Marosa en un muro de Colonia

Dabido es que Marosa di Giorgio recorre el mundo a través de su poesía: reediciones, antologías, estudios de importantes universidades, etc. Pero también, fuera del estricto ámbito de la poesía, su imagen sigue trascendiendo.

Hablamos en este caso del Uruguay mismo: en un muro del Liceo N° 1 de Colonia del Sacramento, como se observa en la fotografía, el artista José Gallino ha plasmado en colores a la poeta salteña.

Hay que recordar que en Montevideo ya existe un paseo público con su nombre, y en Salto una calle (ex Industria), además de la sala que exhibe algunas de sus pertenencias en el ala derecha de Casa Quiroga, y una asociación cultural (que organiza nada menos que uno de los certámenes literarios más importantes a nivel del continente como es el «Premio Internacional Marosa di Giorgio»).

Por Salto, por Marosa, por la buena poesía, bienvenido sea este nuevo trabajo de Gallino.

Joaquín Torres García, en un nuevo aniversario

Se cumplió el pasado martes un nuevo aniversario del nacimiento de uno de los mayores exponentes del arte de nuestro país: Joaquín Torres García. La ocasión es más que válida entonces para recordarlo e intentar revalorizarlo.

Nació en Montevideo el 28 de julio de 1874 y falleció, también en Montevideo (luego de muchos años de vivir en diferentes partes de Europa y Estados Unidos), el 8 de agosto de 1949.

Descolló en la pintura, sin dudas, pero dedicó su vida además a la docencia a través de talleres (de los que emergieron importantísimas figuras de diversas generaciones), a la escultura, así como a escribir (sumamente valiosos son sus aportes teóricos al arte uruguayo). De su taller, debe decirse también que fue mucho más que un taller, fue uno de los principales movimientos artísticos uruguayos.

Joaquín Torres García, no podría nunca soslayarse este dato, es el creador del universalismo constructivo. En Montevideo, el «Museo Torres García», donde se encuentra parte de su obra, está ubicado en la Peatonal Sarandí 683, Ciudad Vieja, y depende de la Fundación Torres García.

Los últimos años en elUruguay. Fecunda

docencia

«Cuando después de 43 años de ausencia, regresó a los 60 años a Montevideo se constituyó en un incansable maestro. En la capital uruguaya dictó más de seiscientas conferencias, pintó con asombrosa vitalidad y llegó a publicar cerca de una decena de libros, debemos recordar que, pese a los motivos sentimentales los contactos de Torres García con su país de origen no habían sido muy intensos. A causa del carácter esporádico de esas relaciones, la información que el artista tenía sobre su país de origen era más bien escasa. Inmediatamente sintió una profunda admiración por Montevideo y sus habitantes. La desilusión vino poco después, cuando Torres se percató de que aquella ciudad de Montevideo que tenía todo el aire de gran metrópoli del siglo XX en lo material, se nutría en cambio, en lo artístico, de las manifestaciones más pobres y anticuadas. Ante ese contraste Torres García reaccionó con su característico entusiasmo. Publicó multitud de artículos de prensa, pronunció en círculos culturales, aulas universitarias, emisiones radiofónicas una impresionante cantidad de conferencias. Buscó aleccionar a sus compatriotas y mostrarles la diferencia existente entre el arte periclitado y el arte vivo. Multiplicó las exposiciones haciendo presente su arte. A partir de mayo de 1936 edita una revista «Círculo y Cuadrado» casi íntegramente confeccionada por él, segunda época de «Cercle et Carré» fundada en París para el movimiento constructivista. Más tarde en 1944 publica «Removedor» que se define «Revista del Taller Torres García». En el grupo de sus discípulos figuran entre otros sus dos hijos Augusto y Horacio, Julio, José Gurvich, Francisco Matto, José Cullell y Gonzalo Fonseca. Torres García se siente compenetrado con la tierra que lo vio nacer porque, finalmente, sus compatriotas se han percatado de lo mucho que ha hecho para afinar la sensibilidad colectiva en lo que a la plástica se refiere. Fallece en Montevideo el 8 de agosto de 1949″. (Tomado de: Torres García / Enric Jardí. – Barcelona: Polígrama, 1987).

Actividades que se vienen

ESTE SÁBADO: Será este sábado 1° de agosto, a la hora 19:00, que se podrá vivir el «Festival de Fotografía» organizado por el Centro Cultural Virtual de Salto, que dirige Mayra Cánepa. Se trata de una nueva actividad online que podrá verse mediante el Facebook del Centro Cultural Virtual. Expondrán José Volpi y «Pata» Eizmendi. Se suma así una nueva propuesta organizada por este centro que ya viene realizando desde hace un buen tiempo propuestas vinculadas a la música, la poesía, etc. Se puede colaborar en www .colectate. com.uy

EN FECHA A CONFIRMAR: Aún no se ha concretado la fecha de su realización, pero ya podemos adelantar que próximamente se estará desarrollando un curso de Guion Cinematográfico a cargo de las destacadas guionistas y cineastas salteñas Alicia Cano Menoni e Inés Bortagaray.

Hace algún tiempo, un curso similar realizaron las mismas docentes en las instalaciones de Casa Quiroga. Ahora, para concretar el venidero curso vienen trabajando la Universidad de la República y el Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU). Ampliaremos.