Hoy: un relato de Jorge Agulla

Se llama Jorge Agulla, es salteño pero vive en Valencia, España. Es alguien que últimamente se ha dedicado con más intensidad a escribir. Uno de sus relatos, «La alegría de vivir», en el que recrea buena parte de lugares y tiempos en Salto, es el que ocupa esta página que cada lunes EL PUEBLO dedica a la creación literaria de salteños contemporáneos.

LA ALEGRÍA DE VIVIR

«Donde quieras estar, debes estar y donde no quieras estar, no vayas.»

Esto me sucedía a menudo. Me lo dijo una vez un personaje salteño que todos debieron conocer, en mi niñez le decían o lo llamaban, el Negro Yeye. Tenía la sabiduría de la calle, se sentaba en la vereda del boliche del Turco Jure, excelente personaje del barrio, buena persona, que tenía el almacén debajo del altillo de la familia Tornini-Galbarini, donde vivía la familia Palladino, a tomar vino, armaba su cigarro con tabaco toro y cuando le ofrecías encenderlo con un yesquero, te miraba fijo y te decía «no me mal acostumbre a lo que no me va a durar» y lo encendía con fósforo o cerillas como le llaman en España.

Sentía atracción por ese personaje, para mí era un sabio. Lo repetía como el ajo…. Si no te invitan, no vayas… Cuando fui consultor internacional, para el Banco Mundial, lo aplicaba siempre, nunca lo olvidé.

A mi abuelo no le caía bien, el Negro Yeye, para él era un vago y un borracho. Lo de borracho no tenía mucha defensa, pero lo de vago, yo lo defendía. Era un personaje del carnaval y animaba durante todo el año reuniones, donde le pagaban por sus servicios.

La casa de mi abuelo, el patio, tenía muchos sectores. Uno repleto de plantas. Otro con muchas pajareras, que eran la pasión de mi abuelo. Un depósito de carbón. Muchos frutales, entre ellos níspero, pitangas, granadas, naranjas, además de la huerta de tomates, perejil. Coliflor, zanahorias. Una pileta para lavar ropa, un gallinero con 15 o 20 gallinas, jamás faltaron huevos en la mesa y un baño con agujero en el piso, que solamente lo usaba él. Una enredadera de esponjas y mucho jazmín del país, además de un hermoso árbol de magnolia grandiflora.

Les cuento, a los que han llegado a tener una buena relación conmigo, que pasé una etapa de mi vida, de supervivencia con altos y bajos. Pero es indudable que me forjó el carácter.

En mi niñez y adolescencia los eventos culturales no entraban en el estilo de vida de mi familia. No íbamos al teatro, no teníamos mucho acceso a libros, no conocíamos a escritores ni poetas. Pero eso no era el gran problema, es que tampoco existía el incentivo.

Yo era muy inquieto, quería saber, leía trozos de diarios viejos, revistas y escuchaba la radio. En algún momento buscaba dentro de ella al hombrecito que hablaba. Lo más cercano a la cultura doméstica era escuchar, con mi madre, mientras tomábamos mate dulce, las tardes de radionovelas. Claro, lloraba mientras escuchaba como maltrataban a los negros en «La cabaña del Tío Tom».

No es fácil ser salteño. Los salteños son gente que dejan huella, como una estela, en el cielo diáfano, son como una estrella, con luz brillante. Nunca pasan desapercibidos, aunque lo deseen. No soy uno de ellos, pero sí soy de lo que queremos a nuestro país, porque cuando nos preguntan nuestra nacionalidad, siempre explicamos, soy uruguayo, de Salto. Tierra de poetas y escritores, como Horacio Quiroga, Enrique Amorim, Marosa di Giorgio, Juan Silva Vila, y muchos otros no menos importantes, humoristas y dibujantes de la talla de Wimpi y Peloduro, de perfume de azahares, donde la cordialidad campea, donde el río es un referente y un lugar de encuentros. Último campeón de fútbol del litoral. Tierra de buenos vinos, donde se destacan los tannat, malbec, tempranillo y Ancellotta. Donde mis recuerdos de ayer se mezclan con las esperanzas de mañana, donde los amaneceres eran cálidos y los atardeceres también. Donde las navidades estaban perfumadas de jazmines y las chicas del barrio estrenaban sus vestidos multicolores con medias blancas y zapatos, tipo guillerminas, color negros. Donde el olor a pan dulce con fruta seca y agua de jazmín, saturaba nuestros sentidos. Quién lo puede olvidar. Éramos chicos modelos por un rato. ¿Qué más se le puede pedir a la vida?

(Texto y fotografía extraídos del Facebook «Revista Ámsterdam Sur»).