Hoy por: Jorge Pignataro

«Muelle negro», el primer libro de Pablo Márquez, tendrá una presentación virtual este sábado

Será este próximo sábado 15 a la hora 19.30 la presentación mediante Facebook e Instagram del libro de poemas «Muelle negro», del profesor salteño Pablo Márquez. En diálogo con EL PUEBLO, comentó el autor que la presentación será virtual «en parte obligados por la emergencia sanitaria, pero también, en ese contexto, buscando un ambiente virtual lo más descontracturado posible. Optamos con Sara Martínez (profesora que tendrá a su cargo la presentación) por esa vía, lo que no quiere decir que en el futuro no pueda haber una presentación con público presente, quizás en octubre o noviembre. Sobre todo estamos hablando y pensando con gente de otros departamentos, para ir por ejemplo a Río Negro, a Soriano, y ahí sí respetando protocolos hacer una presentación más tradicional. Estoy esperando también a ver qué sucede con Montevideo, pero en ese caso la organización de un evento así ya pasa más por parte de la editorial, que es Civiles Iletrados».

Asimismo, respecto puntualmente a la presentación de este sábado, dijo Márquez que «la idea es hacer una suerte de conversatorio, una charla virtual entre Sara y yo, donde ella primero va a hacer una especie de presentación general, brindar claves de lectura y entrar luego en una charla mano a mano, también con lecturas de los textos, obviamente. Y van a estar habilitados también los comentarios por parte del público. La idea de hacerlo mediante Facebook e Instagram es darle flexibilidad, frescura, que sea algo descontracturado, y al mismo tiempo no obligar a nadie a participar, simplemente disfrutar de un momento que no llevará más de una hora. No es mi idea abrumar al público ni sofocarlo con mi voz, lo que más importa es que cada lector aporte su propio acento a los poemas y que a partir de ahí surjan puntos de fuga, aportando cada cual su propio significados a los poemas por ejemplo, y así buscar nuevos alicientes para crear, porque eso mantiene viva a la literatura en definitiva».

Si bien esta será la primera presentación que tendrá «Muelle negro», el libro ha circulado ya entre algunas personas.

Ante esto reflexionó Márquez: «estoy contento no solo porque a uno le provoca alegría ver algo publicado, así sea un artículo de crítica literaria por ejemplo, ni hablar de lo que significa si se trata de literatura creativa… pero además me es grato decir que el libro ha tenido una buen recepción de muchos lectores y eso siempre es gratificante».

Murió Jacobo Langsner, autor de la famosa obra

«Esperando la carroza»

Rumano nacionalizado uruguayo

El pasado lunes falleció Jacobo Langsner, para muchos un gran dramaturgo, pero también para muchos: el autor de «Esperando la carroza», una obra de 1962 (estrenada en Montevideo por la Comedia nacional), que quedó grabada en la retina de varias generaciones que pudieron verla, ya sea sobre el escenario de un teatro o en la versión cinematográfica (una de 1985 y otra de 2009). Los salteños pudimos apreciarla en nuestro Teatro Larrañaga en más de una ocasión, una de las más recordadas fue la versión que se realizada por el grupo dirigido por Oscar Bibbó, hace muchos años.

Langsner fue ante todo dramaturgo, aunque incursionó en la creación en otros géneros. Rumano de nacimiento (23 de junio de 1927), vivió en nuestro país desde los tres años de edad y se había nacionalizado uruguayo. Entre las figuras destacadas que protagonizaron obras suyas puede encontrarse a China Zorrilla, Estela Medina, Maruja Santullo, entre tantas más.

En 1958 se radicó en Buenos Aires, donde falleció este 10 de agosto, a los noventa y tres años.

UNO DE LOS MAYORES DRAMATURGOS RIOPLATENSES

Con estas palabras traza su semblanza la Comedia Nacional: «Jacobo Langsner. De origen rumano, su familia emigró a Uruguay en 1930. Es considerado uno de los mayores dramaturgos rioplatenses surgidos después de la década del 50. Estrenado tanto en Montevideo como en Buenos Aires, se ha destacado por su labor en teatro, así como por sus libretos para cine y televisión. Su nombre sorprende en 1951 con el estreno de El hombre incompleto (Sala Verdi, Compañía Mecha Bustos). Luego llegaron La rebelión de Galatea, Los ridículos y El juego de Ifigenia que supuso el primer reconocimiento de la crítica, que se ampliará en 1954 con Los artistas (Club de Teatro).

A fines de los 50 Langsner se traslada a Buenos Aires, período en el que trabaja en forma simultánea en ambos márgenes del Río de la Plata. Durante ese período, en 1962, la Comedia Nacional estrena uno de sus títulos más emblemáticos, Esperando la Carroza. Su consagración definitiva llegará cuando vuelva a Montevideo, con el estreno de El tobogán (Teatro Odeón, compañía China Zorrilla), La Gotera (El Galpón), Un agujero en la pared (Comedia Nacional) y Pater Noster (Teatro Alianza).

En 1975 debe emigrar a Madrid donde trabaja en la televisión española y sueca, hasta 1981 cuando regresa a Montevideo poco antes del retorno a la democracia. Posteriormente se radica en Buenos Aires donde reside hasta el presente. De sus libretos cinematográficos se filmaron Darse cuenta, Malayunta, Sofía, De mi barrio con amor, Besos en la frente y Esperando la carroza.

Para la televisión argentina escribe Obras maestras del terror, Alta comedia, Alguien como usted, Contracara, Atreverse.

La crítica nacional lo reconoció con el Premio Florencio por el texto de El Tobogán. En Argentina obtuvo el Premio Argentores en varias oportunidades por su labor en teatro y en cine. Su trabajo como guionista de televisión también fue destacado por Aptra y Argentores».