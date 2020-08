Por: Jorge Pignataro

16 años sin Marosa

Se cumplirán mañana dieciséis años del fallecimiento de Marosa di Giorgio. Falleció en Montevideo el 17 de agosto de 2004. El recuerdo hoy desde esta página es, por un lado, las palabras con que Leonardo Garet (en su libro «El milagro incesante – Vida y obra de Marosa di Giorgio»), narra aquella despedida; por otro lado y como no podría ser de otra manera, con un poema suyo. Pero además, sobre todo para conocimiento de quienes aún no saben de su existencia, en la foto que acompaña esta nota, mostramos el retrato de ella que con la firma NOE COR fue pintado como mural aquí en su ciudad natal, en calle Albisu casi Brasil.

«El 17 de agosto de 2004, a las 9:45 de la mañana, murió Marosa en la casa de Nidia. A consecuencia de insuficiencia venti-respiratoria, reza el certificado de defunción firmado por el Dr. Ignacio Larrañaga. No fue necesaria la internación para aplacar dolores intolerables. Se fue apagando con una tranquilidad completa. Nidia me llamó a Salto para comunicármelo. Eran las 10:30 de la mañana. Cuando pude reaccionar la llamé a mi vez y me informó que la iban a enterrar en un panteón de Montevideo. Le recordé que Marosa quería estar en Salto y Nidia me contestó que lo sabía pero que era muy costoso un traslado. Le propuse que si estaba de acuerdo yo hacía gestiones en la Intendencia. No tuve más que expresar el deseo del traslado y el Director de Cultura de Salto, Lewis Rochón Sarutte, me contestó que no iba a haber inconveniente. En cuestión de minutos me llamó para informarme que ya estaba contratada una empresa para traerla cuando se deseara. Se dispuso entonces que se la velara ese día y hasta las nueve de la mañana siguiente en Montevideo. Roberto Echavarren dijo en el velatorio unas palabras de despedida, entre las que estaban estas: «Retrato errante/ furtiva gacela, te vas/ y vuelves, gacela inexorable/ a buscar tu cena/ tu ración de jazmines». (…) «Cuenta Nidia que Marosa se apagó despacio, murmurando, como si hablara con alguien. Junto a Nidia y Jazmín, estaba la prima Poupée, que había venido desde Santa Fe. Hago mías las palabras de Selva Casal en un homenaje: Es difícil expresar tanto absurdo, tanta tristeza, sentir que el tiempo todo entero no es más que una larga noche donde un caos infinito nos separa» (de «»El milagro incesante», Leonardo Garet).

ÁRBOL DE MAGNOLIAS

Árbol de magnolias,

te conocí el día primero de mi infancia,

a lo lejos te confundes con la abuela, de cerca, eres el aparador

de donde ella sacaba el almíbar y las tazas.

De ti bajaron los ladrones;

Melchor, Gaspar y Baltasar;

de ti bajaban los pastores y los gatos;

los pastores, enamorados como gatos,

los gatos, serios como hombres, con sus bigotes y sus ojos de enamorados

Esclava negra sosteniendo criaturitas, inmóviles, nacaradas.

Virgen María de velo negro,

de velo blanco, allá en el patio.

Eres la abuela, eres mamá, eres Marosa, todo eres, con tu

eterna juventud, tu vejez eterna,

niña de Comunión, niña de novia,

niña de muerte.

De ti sacaban las estrellas como tazas,

las tazas como estrellas.

Estuvo oculto en tus ramos el Libro del Destino.

Te has quedado lejos, te has ido lejos.

Pero, voy retrocediendo hacia ti,

voy avanzando hacia ti.

Te veré en el cielo.

No puede ser la eternidad sin ti.

Marosa di Giorgio

Palabras para Idea y Mario

Este 2020 es el año en que se cumple el centenario de los nacimientos de los poetas uruguayos Idea Vilariño y Mario Benedetti. Entre las múltiples actividades que han surgido, se encuentra el concurso titulado «Palabras para Idea y Mario», organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP). Lo que sigue es el comunicado de los organizadores:

«Con alegría y expectativa, comunicamos a la opinión pública, que hemos realizado el lanzamiento de una propuesta cultural llamada «Palabras para Idea y Mario» en homenaje al centenario de Idea Vilariño y Mario Benedetti. Se trata del primer concurso literario y de un concurso musical impulsado desde la Comisión de Cultura del SINTEP, conformada por afiliados y afiliadas a nuestro sindicato. Estos concursos tendrán como jurados a varios y varias artistas con una vasta trayectoria en el ámbito cultural. En el caso del concurso literario contamos con el apoyo de Colectivo Poetas y Fundación Mario Benedetti. En el caso del certamen musical contamos con el apoyo de Montevideo Music Group (MMG) y el Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP).

Para el SINTEP, es fundamental rescatar la obra de dos personas que han realizado un aporte significativo a la cultura del país, representándola en diversas partes del mundo y siendo inspiración de muchas y muchos escritores y poetas. Para nosotros y nosotras, homenajear a Idea Vilariño y a Mario Benedetti, trasciende cualquier tipo de barrera ideológica y/o partidaria. Es importante tener en cuenta, la influencia que ha tenido la denominada «generación del 45´» en la conformación de la tan rica cultura nacional. Rescatar la obra de Vilariño y Benedetti, significa rescatar una parte importante del caudal cultural que posee nuestro país. Entendemos la difusión de la cultura como un hecho clave en la construcción de una sociedad libre, igualitaria, con seres críticos que tengan la posibilidad de establecer nuevos tipos de vínculos y mejoras en el relacionamiento social.

Es por esto que defender la cultura es una tarea importante que debemos asumir los y las trabajadoras. Invitamos a todas y todos a participar y a sumarse a colaborar en la difusión de este evento. Por consultas escribir a: derechoshumanosygenero@ sintep. org.uy».