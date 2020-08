Desde el Centro Cultural Florencio Sánchez de

Montevideo, se invita a ser protagonistas del homenaje

A un año de la muerte del poeta salteño Elder Silva

El próximo 29 de este mes se cumplirá un año del fallecimiento del poeta salteño Elder Silva Rivero. Como es sabido, Silva se desempeñó durante mucho tiempo como director del Centro Cultural Florencio Sánchez, ubicado en el Cerro de Montevideo, desde donde promovió diversas actividades culturales. Este centro viene organizando un homenaje para el que se invita a que la gente grabe sus propios videos alusivos.

El comunicado expresa textualmente: «En septiembre el centro cultural Florencio Sánchez organizará un homenaje al poeta Elder Silva, que como saben fue su director en la etapa de reapertura y por varios años. Se va a hacer una actividad en sala, pero nos invitamos a participar además mediante la grabación en video de un poema y saludo a modo de reunión fraternal, y para que se divulgue en paralelo desde el Florencio a través de las redes. A modo de pautas y sugerencias: a) en el video una lectura de poema de Elder, una lectura de texto propio en relación al poeta, o un comentario respecto a su relación con el poeta, todas esas alternativas u otras que ustedes consideren. b) que no superen los 3 minutos de ser posible, y sí muy importante, que el video sea filmado de modo horizontal. c) de pronto grabar el video en el espacio público, quizás en un lugar significativo para tu memoria compartida con Elder. d) enviar los videos por mail a la dirección infoelflorencio @gmail.com, hasta el 31/8/2020.

Tres saludos a Marosa

Dieciséis años se cumplieron el lunes de esta semana del fallecimiento de Marosa di Giorgio. Una buena ocasión para compartir estos tres poemas, de salteños, que bien podríamos llamar Saludos a Marosa.

MAROSA

(Canción)

Marosa

taconeas por las baldosas

de calle Uruguay

Voluptuosa

con tus blancas piernas sueña

más de un cachafaz.

De fuegos

es tu pelo al viento de enero

entre el naranjal.

No hay sombrero

que oculte el infierno en celo

de tu flor de azahar.

Dejaste el carmín de tus labios

en cada taza de café

que vuelven a pintar las mujeres

que calan mi piel.

Marosa

más de una mirada insidiosa

pega en tu antifaz.

Son gajes

de un oficio que con coraje

nunca es tu disfraz.

Marosa

taconeando vas vaporosa

por calle Uruguay.

Marosa

balanceándote sos la diosa

de calle Uruguay.

Marosa

de milagros vas misteriosa

por calle Uruguay

Mariposa

Sergio Aguirre

DEL OTRO LADO DEL MURO

(a Marosa di Giorgio)

Del otro lado del muro

donde el sol no entra,

donde las sombras no existen,

tu tristeza escribe poemas

los poemas no tienen retorno

las lágrimas que desgastan la prisa

construyen cavernas de paciencia.

El muro no es alto, tampoco ancho

bastaría la dureza del papel para lastimarlo

y aunque tú ya eres invisible

del muro no se vuelve.

Arañas, gimes, golpeas

cierras los ojos y te ignoras

sonríes y pretendes disimular

dibujas puertas ventanas

o un círculo

la libertad comienza por el fin

y vuelves a intentarlo.

El muro es invencible

te sientas a descansar

y descubres asombrada que hoy es domingo

y han cambiado las flores de tu tumba.

Jorge Menoni

MAROSA

Con qué cadencia besaba

con sus pies, Marosa, el suelo

como escribiendo en la calle

lo que soñaba en sus versos…

Catorce pasos marcaban

la medida de un soneto,

y así la calle Uruguay

era como un libro abierto.

Liebres de tono irisado

correteaban a su lado

con sus pupilas de estrellas

y un venado en cada esquina

oficiaba de bocina:

«-es ella que viene…¡es ella…!»

Federico Ibarra

Carta de un poeta salteño a Idea Vilariño

Fue el pasado martes que se cumplieron 100 años del nacimiento de la gran poeta uruguaya Idea Vilariño. Valga como homenaje hoy, contar que un poeta salteño que alguna vez la visitó en su apartamento del Palacio Salvo, en Montevideo, tiempo después le escribió esta «Carta». Hablamos de Leonardo Garet, que esto escribió hace algunos años:

CARTA A IDEA VILARIÑO. El apartamento del Palacio Salvo dejaba entrar hilos de sol por sus pequeñas ventanas. Tus ojos, Idea, saltarines, tendían hilos de hospitalidad y alegría. Recuerdo que no quisiste que se hablara de tu poesía. Ella quedaba como el mar en una isla, marcando el ritmo de la conversación que se iba hacia los planes de una colección de libros para estudiantes. Hoy tengo en mis manos tu libro Poesía completa. Se me ocurre que más que ninguno de tus libros por separado, este libro es tu casa. Ahora las letras entran junto a los reflejos de sol y se adueñan de todo. Es imposible hablar de otra cosa, tu casa se puede recorrer en cualquier sentido. Pero me parece que empieza y termina en soledad. La misma que sentiste «bajo el agua que cae y que cae». Es una soledad de siempre, que toma la posta que te alcanza María Eugenia Vaz Ferreira, cuando tiende «su palma sobre el gran desierto». Pero vos quisiste el amor como lo único que te podía salvar y no era el «vencedor de toda cosa», era como vos, de carne sufriente. Las hojas, no hay caso, siempre tienen su reverso y dando vuelta la página del amor estaba la soledad. Quiero decirte, Idea, hoy que hace tanto tiempo que no te veo, que tu casa está entera en este libro de agosto de 2006 y que lo recorro guiado por tus ojos saltarines que parecen el sol que ilumina el cuarto. Queda mi casa rodeada de reflejos como si fuera el Palacio Salvo. Como te asomas a tu libro por la tapa con una cara de niña abandonada, quiero decirte que si bien estamos solos, de soledad verdadera, los instantes compartidos, con buen sentido, se presentan sin explicaciones, como reflejos de sol. Y una última cosa, Idea. Que la poesía acompaña. Recibe el emocionado recuerdo de Leonardo Garet.

(Extraído de www. leonardogaret. com)

Por : Jorge Pignataro