Se anuncia «Un tango entre vos y yo»

Ahora será presencial

Un tango entre vos y yo» es un espectáculo que se hizo ya hace algunos meses pero mediante plataforma virtual. Los avances en cuanto a flexibilización de las medidas para la prevención del coronavirus, han hecho que ya pueda hacerse de modo presencial, aunque con el respeto necesario a las recomendaciones sanitarias. Es así que «Un tango entre vos y yo se presentará el próximo viernes 25, desde la hora 21:00 en Viejabodega.

El cantante Luciano Campos dijo a EL PUEBLO que «en este show recorremos la historia del tango, con sus compositores y sus letristas, cantamos los tangos más clásicos que la gente conoce y nos acompaña una pareja de bailarines de tango, Angelina Díaz y Gary Etchegaray, así que durante varias interpretaciones tendremos música y baile».

El conjunto está conformado por Luciano Campos en voz, Jony Rodríguez en guitarra, Daniel Stella como tecladista y Quique Gómez en el bajo, pero se suma en esta instancia el guitarrista Alberto Emens, de quien subrayó Campos que «viene desde Fray Bentos y tiene una gran trayectoria acompañando a importantes músicos de España».

«Será un espectáculo manteniendo todas las normas protocolarias para llevarlo adelante de forma segura», comentó, y agregó que «el mismo espectáculo lo estaremos haciendo también el 10 de octubre en ASDEMYA».

Un año más de «Peloduro»

El pasado miércoles 16 se cumplió un año más del nacimiento de Julio E. Suárez Sedraschi, «Peloduro», aquel caricaturista y escritor, pero sobre todo notable humorista nacido en Salto el 16 de setiembre de 1909 y fallecido en Montevideo el 15 de agosto de 1965.

Ya hemos dicho en otras oportunidades y lo reiteramos hoy, que consideramos (sobre todo por la permanencia en el tiempo que significa un libro) que el más valioso homenaje que se le ha hecho es la edición de lo principal de su obra en uno de los tomos de la Colección Escritores Salteños (Tomo Nº 17, que Peloduro comparte con Jaurés Lamarque Pons). Allí, Leonardo Garet comienza a presentar la biografía con estas palabras: «Julio Esteban Suárez Sedraschi, popularmente conocido por su seudónimo «Peloduro», nació en Salto el 16 de setiembre de 1909. Periodista humorístico, historietista y caricaturista. Cursó Arquitectura sólo para comprobar, como tantos creadores antes y después, que los estudios curriculares no habían sido inventados para él…». Y luego de varios párrafos explicativos de su quehacer cultural, por ejemplo de lo que fue la Revista «Peloduro», finaliza: «Julio E. Suárez murió en Montevideo, el 15 de agosto de 1965. Lo velaron en la Asociación de la Prensa Uruguaya, arriba del café Sorocabana, sobre la Plaza Libertad. El cortejo salió por 18 de Julio y siguió por Yaguarón hasta el Cementerio Central. No hubo discursos. El había pedido que lo recordaran con una cañas o unas grapas».

China Zorrilla: a seis años de su partida

Se cumplieron el pasado jueves 6 años de la partida de China Zorrilla. Había nacido en Montevideo el 14 de marzo de 1922 y falleció también en la capital del país, el 17 de septiembre de 2014. Actriz, destacadísima comediante y directora teatral, fue su nombre Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz. Desarrolló una carrera que pronto trascendió fronteras, sobre todo por el trabajo realizado desde la República Argentina, donde se radicó en el año 1971.

El homenaje hoy desde esta página son algunas palabras suyas, dichas en una entrevista realizada por Periódico Diagonal (español) en el año 2005. El periodista le pregunta porquéa su edad, 83 años, aún seguía en plena actividad sobre losescenarios. Ella respondió: «Yo vuelvo salir, fundamentalmente, porque yo no soy algo que debería ser y que todo el mundo cree que soy: rica».

«Es verdad. En general, la gente cree que usted tiene alcurnia y plata…», le dice el periodista, y China responde: «Alcurnia no es plata. Puede ser que tenga alcurnia, pero lo que debería tener es ¡mucha plata! Entonces tengo que trabajar. Pero yo le recuerdo a la gente que me cansa. Me encanta esto que hago y si te gusta algo te cansa menos que algo que no te gusta. Si yo tuviese que acarrear ladrillos para ganarme el mango odiaría eso porque no es mi vocación, porque cada vez que entro a La Meca digo gracias a quien esté ahí arriba. Y sigo trabajando, y es mucha suerte, pero también es porque yo lo hago bien, no creas en la modestia de los actores. Si estamos haciendo teatro y la gente está pagando por vernos es porque lo hacemos bien, si no somos unos sinvergüenzas. Yo sé cómo se hace teatro y quiero hacerlo bien. Pero el placer es lo que te mantiene, ¿te das cuenta? A veces hay una cosa física que tiene uno: ‘¡cómo me gustaría irme a casa, a tomarme un cafecito, ver un película…’

Pero el telón se levanta a las ocho y eso para mí ocurre desde que tenía 24 años, cuando empecé a vivir del teatro. Pero muchas veces yo digo ‘poder no trabajar, como el supremo lujo’. Pero no sé si podría».