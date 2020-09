por: Jorge Pignataro

Lo dijo Arturo Ardao: «Desde cuándo el

culto artiguista: desde la muerte de Artigas»

Se cumplieron ayer, 23 de setiembre, 170 años de la muerte de nuestro prócer nacional, José Gervasio Artigas. Hace algunos días recordábamos desde esta página que «el 5 de setiembre se cumplieron 200 años de su definitiva partida hacia el exilio en Paraguay. La guerra de 1820 entre Artigas y el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Francisco Ramírez, concluyó con triunfo de este e implicó la derrota y exilio definitivo de Artigas, que emigró hacia el Paraguay el 5 de setiembre de 1820. Es a partir de entonces que la figura de Ansina empieza a ganar trascendencia: según el profesor Alejandro Gortázar, este hombre en cuyo nombre los historiadores no se han puesto de acuerdo (puede ser Manuel Antonio Ledesma, Joaquín Martínez, o Lenzina) aparece ya en la primera biografía de Artigas, que publica en 1860 el historiador Isidoro de María, donde se lo presenta como el amigo fiel y el más decidido a seguir al prócer en su exilio, tras sufrir la derrota y la traición de varios aliados…».

DESDE CUÁNDO EL CULTO ARTIGUISTA

Pero nos interesa hoy recomendar una lectura, la lectura del libro «Desde cuándo el culto artiguista», escrito por el uruguayo Arturo Ardao y publicado en el año 2000.

Allí, cuando se realizaban varias conmemoraciones por los 150 años de la muerte de Artigas, Ardao escribía ya desde las primeras líneas de su libro: «Sorprende la imprecisión, con que en la gran conmemoración sesquicentenaria de la muerte de Artigas se ha venido manejando la idea de culto artiguista; en particular, en cuanto al momento o época de su iniciación. Imprecisión o equivocidad, tanto por parte de artiguistas como de sobrevivientes antiartiguistas…».

Y cierra el libro con este contundente párrafo:

«El culto artiguista empezó a cobrar existencia a la hora misma en que la muerte del prócer se conoció en el Uruguay, en febrero de 1851. Se exteriorizó en la prensa, primero; en el Parlamento en 1853, al darse a una población fronteriza el nombre de Artigas («…y no está de más notar -ha observado Carlos María Ramírez- que era la primera vez que tal distinción se acordaba a un personaje de la historia nacional»).

En fin, llega a la plenitud en las exequias solemnes, de 1856…Nos preguntamos y preguntamos: Exequias de tanta solemnidad, ¿Se han llevado a cabo alguna otra vez en el Uruguay? Conclusión: ¿Desde cuándo el culto artiguista? Desde la muerte de Artigas».

«Desde cuándo el culto artiguista», es un libro de solo 60 páginas, editado como ya se dijo, en el año 2000, por la «Biblioteca de Marcha», en una edición pequeña, de no más de 15 x 10 cm. Breve, conciso y contundente. Vale la pena su lectura.

Un año más de la muerte de Neruda

Un año más de la muerte del poeta chileno Pablo Neruda también se cumplió ayer 23 de setiembre. Había nacido el 12 de julio del año 1904 en la localidad de Parral (Chile). Fue su verdadero nombre Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, pero con el seudónimo Pablo Neruda se convirtió en uno de los mayores poetas en lengua española de todos los tiempos.

Premio Nobel de Literatura en 1971 y autor de obras fundamentales como «Veinte poemas de amor y una canción desesperada», «Residencia en la tierra», «Los versos del capitán», «Odas elementales» o «Canto General», entre tantas más, Neruda falleció en Santiago de Chile, el 23 de setiembre de 1973.

Citando palabras de Eduardo Contreras, el 23 de setiembre de 2013 EL PUEBLO narraba: «…doce días después del golpe de estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende e instaló la dictadura de Augusto Pinochet- el poeta chileno y premio Nobel de literatura Pablo Neruda moría en una clínica de Santiago por causas que, luego de cuatro décadas, todavía se investigan. Según la versión oficial, el vate falleció por cáncer de próstata, aunque su ex chofer, Manuel Araya, sembró la duda cuando en 2011 dijo a un medio mexicano que murió por una inyección letal que le aplicaron mientras estaba internado en la clínica Santa María, días antes de su partida a México para permanecer en el exilio mientras durara la dictadura. El juez Mario Carroza, quien lleva adelante la investigación, ordenó el 8 de abril pasado la exhumación de los restos para constatar las causas de su muerte, luego de que se reabriera la causa en 2011 por las revelaciones de Araya. El autor de «Veinte poemas de amor y una canción desesperada» estaba enterrado en Isla Negra, localidad de la comuna El Quisco en la provincia San Antonio del litoral central de Chile, donde vivió sus últimos años. El ataúd del poeta, según fuentes oficiales, estaba en perfecto estado, todo lo contrario a lo que se suponía por el efecto de la humedad y la sal debido a la proximidad del mar, ya que tanto el féretro de Neruda como el de su esposa, Matilde Urrutia, estaban protegidos por paredes de concreto. Los estudios de los restos óseos se realizan en paralelo en un laboratorio de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y en el Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses de la Universidad de Murcia, en España. A la sospecha de muerte por envenenamiento se suman las contradicciones entre la prensa de la época y el certificado de defunción de la clínica…».

AMIGA, NO TE MUERAS

(Fragmento)

…Óyeme estas palabras que me salen ardiendo,

y que nadie diría si yo no las dijera.

Amiga, no te mueras.

Yo soy el que te espera en la estrellada noche.

El que bajo el sangriento sol poniente te espera.

Miro caer los frutos en la tierra sombría.

Miro bailar las gotas del rocío en las hierbas.

En la noche al espeso perfume de las rosas,

cuando danza la ronda de las sombras inmensas.

Bajo el cielo del Sur, el que te espera cuando

el aire de la tarde como una boca besa.

Amiga, no te mueras.

Yo soy el que cortó las guirnaldas rebeldes

para el lecho selvático fragante a sol y a selva.

El que trajo en los brazos jacintos amarillos.

Y rosas desgarradas. Y amapolas sangrientas.

El que cruzó los brazos por esperarte, ahora.

El que quebró sus arcos. El que dobló sus flechas.

Yo soy el que en los labios guarda sabor de uvas.

Racimos refregados. Mordeduras bermejas.

El que te llama desde las llanuras brotadas…

Pablo Neruda