Hoy por: Jorge Pignataro

Llegaron a Salto y realmente están viviendo un «circo del horror»

Son veinte las personas de diferentes nacionalidades (brasileños, ecuatorianos, peruanos, etc.) que conforman un circo, modesto, humilde, que trasladándose en transporte público, recorren distintas localidades de Latinoamérica ofreciendo su espectáculo artístico que para la mayoría de ellos, si no para todos, es su único medio de subsistencia. Son el «Circo del Horror».

Llegaron a Salto para presentarse en el club Salto Uruguay el fin de semana del 14 y 15 de marzo, pero justo un día antes, estalló la pandemia del Coronavirus y todos los planes se derrumbaron. A partir de entonces, poco a poco y casi por ironía del destino, su vida comenzó a hacer honor al nombre del circo. «Uno a veces no se da cuenta de la magnitud de las cosas que han pasado estos días y lo que va a pasar todavía, porque gente así, con propuestas de este tipo, no tiene manera de trabajar», reflexionaba ayer el profesor Silvio Previale, quien se ha sentido sensibilizado con esta situación y ha colaborado (por ejemplo con alimentos) con este grupo de gente, del que también forman parte varios niños, que se encuentra varado en nuestra ciudad y pasando muy mal, ni más ni menos que sobreviviendo en días de un verdadero circo de horror hecho realidad.

EL PUEBLO pudo estos días acceder a las siguientes palabras que los propios afectados intentan difundir entre la mayor cantidad de gente posible: «Atención, linda gente de Salto. Debido a la suspensión de eventos masivos nos vimos obligados a suspender el show hasta nuevo aviso por prevención del Covid 19. La suspensión del evento fue un día antes del show anunciado, por lo tanto llevamos más de sesenta días sin poder trabajar, nuestros recursos ya se acabaron, ya que nosotros vivimos del día a día, por lo tanto recurrimos a las personas de buen corazón que puedan ayudar con alimentos no perecederos, a que somos quince personas adultas y cinco menores que integran el Circo del Horror y no podemos regresar a nuestro país por cierre de fronteras, por lo tanto pedimos a las personas de buen corazón que nos ayuden. Pueden hacerlo a esta dirección: Hotel Danaly (por la puerta del garaje), Agraciada y la vía. Te estaremos esperando con los brazos abiertos y con el corazón contento por tu solidaridad. Recuerda: hoy por mí, mañana por ti. Cel. 099 936 136. Estaremos en la ciudad de Salto hasta que podamos trabajar para cumplir con ustedes».

210 años del fin de la «Semana de Mayo»

Se recuerda mañana, y es feriado nacional en la vecina orilla argentina, el 25 de mayo de 1810, fecha en que culminó en Buenos Aires la “Semana de Mayo”. Esto implicó la sustitución del Virrey por una Junta Gubernativa de elección popular. Esta Junta auxilió a la Revolución Oriental de 1811 y otorgó a Artigas el grado de Teniente Coronel, reconociéndolo como Jefe de Armas en la Banda Oriental. Esta fecha se consideró como la inicial de la revolución en el Río de la Plata, contra el dominio español.

UN POEMA

El poema titulado «25 de Mayo», de la poetisa Arjona Delia, recrea así el hecho histórico:

Un veinticinco de mayo

nació el gobierno patrio,

¡la libertad es nuestra!,

los criollos festejaron.

Eran una nación nueva,

ya no más el virreinato,

forman la primera junta,

¡la libertad proclamaron!

Cumple años nuestra patria,

a la plaza todos vamos,

con los gritos de alegría,

¡somos libres! ¡Festejamos!

EN SALTO

Nuestra ciudad rinde homenaje a este hecho con una calle llamada «25 de Mayo». El nombre data de 1899; anteriormente se denominó San Gregorio. Se inicia al finalizar la cuadra del 1800 de calle Uruguay y se extiende hasta algunos metros pasada la avenida Manuel Patulé.