Hoy por: Jorge Pignataro

En la edición del pasado domingo 3 de mayo, EL PUEBLO dedicó su contratapa al pianista y docente Enrique Bonifacino, quien luego de vivir la mayor parte de su vida en Salto emigró a Inglaterra, donde hace ya diez años que reside.

Lo que desconocíamos era su inclinación también por la pintura, algo que descubrimos cuando días pasados la imagen de algunos de sus cuadros apareció en la Revista Ámsterdam Sur, que se publica últimamente a través de Facebook.

En diálogo reciente con este diario, Bonifacino comentó: «yo pinto porque me gusta nomás, no aprendí en ningún lado, desde niño me gusta dibujar y pintar, y he tenido mis épocas en que hago un poco más, en otras no hago nada. Cuando me vienen las ganas de pintar, trato de hacer lo que puedo, es como que me baso en el instinto artístico.

Me gustan mucho los paisajes y me dedico mucho a los paisajes. Antes hacía más retratos, dibujaba retratos, pero ahora me interesan más los paisajes y estoy experimentando con diferentes técnicas. A veces me sale bien, a veces no, es como un proceso de prueba y de aprendizaje. Aunque a veces me frustro un poco, me gusta intentar y dejarme llevar por mi propio instinto».

Florencio Sánchez y el «Canillita»

Además del Día Nacional del Libro, cada 26 de Mayo en nuestro país se celebra el Día del Canillita. La fecha fue elegida por ser la de muerte de Adrián Troitiño, el fundador del sindicato de canillitas de Uruguay. Pero es bueno preguntarse de dónde proviene la denominación de «Canillita» dada al vendedor ambulante de diarios y revistas.

Para ello hay que remitirse al más famoso dramaturgo uruguayo, Florencio Sánchez (1875-1910), quien hizo célebre una pieza teatral (un sainete estrenado el 2 de octubre de 1903) con ese nombre. En ella se recrea la situación de un adolescente de unos 15 años de edad, que se gana la vida precisamente con la venta callejera de diarios. De esa forma, este casi niño, de familia sumamente pobre (algo característico de los personajes creados por Florencio Sánchez) sustenta a sus padres. Es tal su limitación económica que los pantalones que viste ya le quedan muy cortos y hacen que queden a la vista sus «canillas». El término «canillita», entonces, como lo es en gran medida todo el lenguaje teatral de este autor nacional, puede considerarse parte del lunfardo rioplatense.

La importancia de leer

En la «Semana del Libro» como suele llamarse a esta que estamos transitando (el Día Nacional del Libro fue el martes, en recuerdo del 26 de mayo de 1816, cuando se fundó la primera biblioteca pública del Uruguay), es bueno reflexionar sobre estos veinte puntos –cuyo origen desconocemos- sobre la importancia de la lectura.

1-Aumenta nuestra curiosidad y conocimiento.

2-Nos mantiene informados.

3-Despierta nuestra imaginación.

4-Alimenta la inspiración y hace que surjan ideas.

5-Nos permite conectar y ponernos en la piel de otras personas / personajes.

6-Ejercita a nuestro cerebro: despierta vías neuronales, activa la memoria…

7-Nos hace recordar, conocer y aprender.

8-Libera nuestras emociones: alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa, amor…

9-Nos mantiene ocupados, entretenidos y distraídos.

10-Permite que desconectemos y que nos evadamos del mundo.

11-Permite conocer / descubrir / explorar mejor dicho mundo.

12-Nos permite conocernos mejor a nosotros mismos.

13-Hace que podamos compartir / recomendar nuestras lecturas: noticias, libros, artículos…

14-Ayuda a la comprensión de textos, mejora la gramática, el vocabulario y la escritura.

15-Facilita la comunicación.

16-Hace que podamos sentirnos activos.

17-Y que podamos concentrarnos.

18-Permite la relajación, el descanso e incluso es capaz de reducir el estrés.

19-Hace que podamos investigar sobre los temas que más nos interesan.

20-Nos permite crecer como personas.