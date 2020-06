Se convoca a niños y jóvenes a participar del concurso de ilustraciones «La lectura abre ventanas»

Hasta el 26 de junio

Los Programas Plan Nacional de Lectura y Educación Artística de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, la Sala Infantil de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca País de Plan Ceibal, con el apoyo de la Cámara Uruguaya del Libro, convocan a niños y jóvenes a participar del concurso de ilustraciones «La lectura abre ventanas» para promover la lectura en todas sus formas y formatos.

«En estos tiempos de encierro e incertidumbre, la lectura puede ser una herramienta para salir al mundo y explorar otras realidades, dejar volar la imaginación y pensar en un futuro mejor», afirman los organizadores de la propuesta, cuya convocatoria está abierta a niños y adolescentes residentes en Uruguay que al momento de la inscripción tengan entre los 6 y los 14 años.

Se podrá tomar parte teniendo en cuenta la existencia de tres categorías: A – de 6 a 9 años, B – de 10 a 12 años y C – de 13 y 14 años, en cada una de las cuales los participantes se presentarán con una obra. Los interesados deberán completar un formulario de inscripción, siendo la fecha límite establecida el 26 de junio de 2020.

Las obras se enviarán accediendo al formulario «Concurso ilustraciones La lectura abre ventanas» (https://forms.gle/nJYmSotEQrBdTsuW9). En el mismo deberán completar los siguientes datos: -Nombre y apellido del participante -Nombre y apellido del adulto responsable -Edad -Departamento -Teléfono de contacto -Correo electrónico -Título de la obra

Deberán adjuntar el archivo en formato jpg o png que no debe pesar más de 2 megas. Se deberá nombrar con la letra de la categoría y el nombre de la obra.

La obra que se presenta debe ser individual, original, inédita y no haber sido premiada en otros concursos.

Temática

La ilustración, con técnica libre, deberá tener como tema principal la promoción de la lectura en cualquiera de sus formatos y formas. Podrá incluir algún texto breve a modo de eslogan de una campaña de promoción de la lectura.

Los Criterios de selección se basarán, para cada una de las categorías, en la originalidad, la capacidad de transmitir un mensaje que promocione la lectura, el buen uso de técnicas creativas y la sensibilidad de acuerdo a la edad del autor o autora.

Comité evaluador

Los trabajos presentados y que cumplen con los requisitos exigidos serán evaluados por un jurado integrado por representantes de cada institución con la participación de un artista o ilustrador que se nombrará en las próximas semanas antes del cierre de entrega de trabajos.

El fallo del jurado será inapelable.

Premiación

Se entregarán tres premios por cada categoría. Asimismo, se distinguirán las menciones especiales que determine el tribunal.

También se entregará certificado de participación digital a todos los participantes.

Los resultados del concurso se publicarán en las redes sociales y páginas web de las distintas instituciones convocantes. Asimismo, se comunicarán en forma personal a cada uno de los seleccionados el día lunes 27 de julio.

Especificaciones

Los participantes, en todas las categorías, autorizan a la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, a la Biblioteca Nacional y a Plan Ceibal al uso de sus derechos de autoría con renuncia a cualquier tipo de reclamo en caso de publicación, reproducción, distribución de la obra presentada al Concurso, con la obligación de la parte mencionada a citar siempre la autoría correspondiente. (La participación en este concurso implica la aceptación íntegra de estas bases).

¿Qué es Enredate Concausa?

Bienvenid@s

Enredate es una iniciativa de América Solidaria y UNICEF Uruguay, para acercar el programa Concausa 2030 a las juventudes uruguayas. A través de un curso virtual de 6 encuentros basado en dinámicas grupales, juegos y ejercicios, te ayudaremos a identificar los principales desafíos que hay en tu comunidad y a crear soluciones innovadoras que ayuden a resolverlos. Esta propuesta formativa te permitirá fortalecer tus habilidades de liderazgo, desarrollar tu creatividad, y contribuir a la transformación de los problemas que ves en tu comunidad. Además, te permitirá pasar a formar parte de una gran red de jóvenes uruguayos y de todo el continente, con tus mismas ganas y entusiasmo.. ¡Revisa el cronograma anual del programa, arma tu equipo e inscribite para participar!

¿Quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos?

La iniciativa está dirigida a jóvenes que tengan entre 14 y 17 años (cumplidos antes del 31/12) y que quieran aprender a desarrollar proyectos innovadores en su comunidad.

Para participar, se deben postular en grupos de a dos (duplas) con el respaldo de un referente adulto (mayor de 18 años) quien acompañará a los y las jóvenes durante el proceso de formación.

No es necesario tener un proyecto en mente o haberlo diseñado previamente para participar. Basta con tener ganas de ser protagonista de los cambios que quieres ver en su comunidad y en el mundo.

¿Cómo hago para participar?

Para participar de los Enredate Concausa, tienes que postular en equipos de a dos a través de un formulario de postulación (aquí). Importante: se debe llenar un solo formulario por dupla.

En el formulario se preguntará el nombre y otros datos de las dos personas que forman parte del equipo, así como el nombre y otros datos del adulto referente. Es importante que tengas esta información a mano.

En la semana del 8 de junio los participantes recibirán una confirmación para saber si su postulación fue aceptada. En total hay 90 cupos en todo el país, organizados en 3 cursos de 30 cupos cada uno.

Para la selección de los equipos participantes se aplicarán criterios basados en la diversidad de lugares de procedencia, género, ámbitos educativas.

¡No dudes en escribirnos a concausauruguay@am ericasolidaria.org!

https://www.concausa 2030. com