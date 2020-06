Hoy por: Jorge Pignataro

La cultura nunca puede estar de lado

La cultura nunca puede estar de lado árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal…»

Larbanoi-Carrero

Como es sabido, en las últimas horas, el Intendente Alejandro Noboa decidió que el Departamento de Cultura de la Intendencia dejara de tener independencia como tal y se unificara con el de Turismo.

El hecho recuerda cuando hace algunos años, Cultura y Acción Social conformaban una solo área, algo sumamente criticado por la mayoría de los diferentes actores culturales de nuestro medio, que entendían que eso significaba restarle importancia a la cultura. Es más, una y otra vez muchos repetían que tener a la cultura en segundo plano era característico de los partidos políticos fundacionales. Hasta que finalmente se logró que Cultura fuese un área propia, con independencia.

Sin embargo, pocos son los que ahora han levantado la voz para cuestionar este «retroceso» en el tiempo. Ya no es Acción Social, ahora es Turismo quien «absorbe» a Cultura. Pero lo mismo da.

Quien sí ha reaccionado inmediatamente es uno de los gestores culturales más inquietos que tiene Salto, que tiene incluso, nada menos que un Centro Cultural; nos referimos al profesor Silvio Previale. Hay que recordar que Previale hace ya varios meses, junto a otros referentes de la cultura local, hizo público un documento en el que planteaba ideas y objetivos para fortalecer esta área y, de algún modo y por consecuencia, revitalizar el quehacer cultural salteño. Todo ello parece ahora poco menos que desmoronarse. Pero vayamos ahora, textualmente, a la reacción de Previale, que enviara a EL PUEBLO días pasados:

«Nos hemos enterado por las noticias, de la reestructura de la Intendencia de Salto, en este período extendido del mandato municipal que ya termina. Esa reestructura, ha eliminado el Departamento de Cultura, unificándolo con Turismo. Adquiere amplia vigencia el Documento que elaboramos entre finales de 2019 y comienzo de 2020 con un grupo de salteños vinculados al quehacer cultural del Departamento. El cual como primer punto expresa: «Cultura como un Departamento. Dentro de la estructura de la intendencia, costó muchos años, con avances y retrocesos, que a las políticas de Cultura se le diera un marco institucional, adquiriendo a partir de 2005 dentro del organigrama el rango de Departamento, hasta el presente. Sugerimos que el mismo debe mantenerse más allá de la reestructura interna que entienda pertinente quien asuma la responsabilidad de la conducción del gobierno departamental». Entiendo, que la eliminación de la Dirección de Cultura, dentro de la estructura municipal, es un claro retroceso y una pérdida importante, que afecta aún más un área desgastada en los últimos meses, con abandono de lugares culturales y transformación en oficinas de otros (Ejemplos Mercado 18 de Julio – Museo Histórico de Salto). Como este período que finaliza se ha extendido hasta fines de 2020 en un hecho histórico debido a la situación de emergencia sanitaria que vive el país, es necesario refrescar un documento que hoy se vuelve valioso, y que oportunamente entregáramos a los candidatos a Intendente por el Departamento, Salto necesita en la estructura municipal un área específica que valorice y fortalezca el acervo cultural departamental. Entiendo que en Salto el área de Turismo, enfocada como una propuesta empresarial, con hoteles, termas, etc. no podría atender adecuadamente un área anexa que en Salto tuvo características especiales, y que abarca un espectro muy importante, desde Talleres, Conservatorio, Banda de Música, museos, Teatros, áreas culturales al aire libre, que siempre deberían ocupar un lugar destacado en la estructura municipal»

Murió Pau Donés

Pau Donés, el cantante del grupo Jarabe de Palo, que saltó a la fama principalmente con canciones como «La Flaca» o «Depende», falleció anteayer, a los 53 años.

Donés venía luchando desde hace mucho tiempo contra un cáncer de colon al que finalmente no pudo derrotar. Apenas unos días antes había presentado la canción de su último disco, pero allí se podía ver ya en él las nefastas consecuencias que le venía dejando la enfermedad.

Nacido en Huesca en el año 1966, transcurrió buena parte de su infancia y juventud en la ciudad de Barcelona, donde muy pronto incursionó, con destaque, en el mundo de la música. Con apenas 12 años tuvo su primera guitarra, y a los 15 formó su primer grupo junto a su hermano Marc, baterista. El grupo se llamó primero «J & Co. Band» y más tarde «Dentaduras Postizas».

Narró Donés en más de un oportunidad que cuando comenzó a trabajar en una agencia de publicidad de Barcelona, pudo comprarse una guitarra Fender Stratocaster y una mesa de mezclas con las que grabó sus primeras canciones. El conjunto «Jarabe de palo» surge a mediados de los años 90 y alcanza la fama especialmente con los temas «Depende» y «La Flaca».

Alguna vez estuvo en Uruguay, actuó en Montevideo antes una enorme cantidad de fanáticos.

Se anuncia «Un tango entre vos y yo»

Será un espectáculo para disfrutar a través de las pantallas, virtualmente.

Después de una prolongada y exigente preparación durante varios meses, Luciano Campos, el cantante salteño que desde hace unos años reside otra vez en Salto luego de mucho tiempo de residencia en Europa, ha logrado crear un importante espectáculo tanguero.

Lleva por nombre «Un tango entre vos y yo» y podrá verse el sábado 20 a la hora 21:00 y el domingo 21 a la hora 17:00. Participan del espectáculo estos salteños:

-Yony Rodríguez, Ángel Beleda y Alberto Emens (guitarras)

-Daniel Stella (teclados)

-»Quique» Gómez (bajo)

-Luciano Campos Irache (voz)

Se cuenta además, como invitados especiales con la pareja de baile conformada por Angelina Díaz y Gary Etchegaray.

Hay desde ya un bono colaboración (desde 100 pesos) a través de la página

www.passline. com.uy

Más detalles serán conocidos en los próximos días.