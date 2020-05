Hoy por: Jorge Pignataro

Salto le rinde homenaje al «Maestro» con una escuela (la 98 de barrio San Martín) que lleva su nombre, así como una avenida y nada menos que un obelisco en su punto de nacimiento. El Obelisco a Rodó de nuestra ciudad fue el primer monumento que en su memoria se levantó en el país, hace 97 años.

José Enrique Rodó nació en Montevideo el 15 de julio de 1871 y murió a media mañana del 1º de mayo de 1917, en Palermo (Italia), a los 45 años. Sin embargo, por mucho tiempo, se dijo como fecha de su fallecimiento el 2 de mayo. José Pereira Rodríguez, en su prólogo a «Ariel, liberalismo y jacobinismo», explica la confusión: «…el hecho se fundamentaba en que el aniversario de la muerte coincidía con el Día de los Trabajadores: no aparecían diarios para recordar al Maestro y, por falta de medios de locomoción –debido al paro habitual- era poco menos que imposible reunir un grupo de admiradores en torno a las cenizas de Rodó, depositadas en el panteón Nacional…». Es así que entonces, equivocadamente, durante mucho tiempo se lo recordó y homenajeó un 2 de mayo.

Mario Benedetti, el escritor asmático

Anteayer, 5 de mayo, fue el Día Mundial del Asma. Uniendo el tema a la creación artística, en este caso puntualmente a la literatura, cabe decir que es una cuestión bastante recurrente en ella.

Por un lado, es una enfermedad que curiosamente se repite con frecuencia si se lee biografías de destacados escritores (quizás, más que una curiosidad sea, como ya lo ha explicado alguno de ellos, la causa que los llevó a permanecer en encierro largos inviernos y leer muchísimo); por otro lado, es tema de innumerables obras por padecer de ella recordados personajes. En Uruguay, tal vez el caso más conocido sea el de Mario Benedetti -de quien cuyo nacimiento se cumplirán 100 años en este 2020-, un asmático crónico que además se ocupó del tema en la ficción, por ejemplo en el cuento titulado «El final de la disnea», publicado en el libro La muerte y otras sorpresas, de 1968. El mismo comienza así: «Aparte de sus famas centrales y discutibles (fútbol, parrillada, llamadas del Barrio Palermo), Montevideo incluye otra anexa celebridad, ésta sí indiscutible: posee el récord latinoamericano de asmáticos. Por supuesto, ya no cabe decir posee sino poseía. Justamente, es ese tránsito del presente al pretérito imperfecto lo que aquí me propongo relatar. Yo mismo soy, pese a mis treinta y nueve años, aún no cumplidos, un veterano de la disnea. Dificultad de respirar, dice el diccionario. Pero el diccionario no puede explicar los matices. La primera vez que uno experimenta esa dificultad, cree por supuesto que llegó la hora final. Después uno se acostumbra, sabe que tras esa falsa agonía sobrevendrá la bocanada salvadora, y entonces deja de ponerse nervioso, de arañar empavorecidamente las sábanas, de abrir los ojos con desesperación. Pero la primera vez basta advertir, con el correspondiente pánico, que el ritmo de espiraciones e inspiraciones se va haciendo cada vez más dificultoso y entrecortado, para de inmediato calcular que llegará un instante en que los bronquios clausuren su última rendija y sobrevenga la mortal, definitiva asfixia. No es agradable…».

BENEDETTI Y EL ASMA

La ocasión es propicia para compartir este artículo escrito hace unos cuatro años por el periodista Rolando Pérez Bentancourt (publicado en el portal de Radio Camoa, de Cuba):

«Benedetti y el asma. Al igual que Marcel Proust y Lezama Lima, Mario Benedetti fue un asmático crónico en lucha perenne con la enfermedad que nunca lo doblegó en su empeño de convertir la vida en arte. En el policlínico Asclepio, en la consulta del profesor Rodríguez de la Vega, lo conocí una mañana de 1976, ambos con los bronquios contraídos y esa respiración anhelosa que los integrantes de la cofradía se descubren a vuelo de pájaro y frente a la cual se suele guardar la mayor consideración. Los que padezcan la enfermedad saben que hay dos cosas que un asmático en plena crisis no soporta: que lo miren, y que le hablen. Resultar invisible ante los ojos de los inoportunos se torna entonces una suerte de dicha. Los asmáticos conocen la regla y a no ser las excepciones de rigor, la cumplen. De ahí que aquella mañana, el insigne escritor y su joven admirador —primeros en llegar a la consulta— trataran de aislarse del mundo posando la mirada aquí y allá, nunca mirándose fijamente, cada uno contando con la comprensión del otro. Al llegar mi turno para realizar no recuerdo qué prueba, me dirigí a su asiento, le extendí la mano y sacando de la reserva dos segundos de entusiasmo le dije: «Me leo todo lo suyo, maestro». El no tuvo para tanto al responder «gracias» y sonreír con aquella expresión de hombre bueno y humilde que siempre lo acompañó.

Vivió 88 años, tocó la gloria y escribió en poesía y prosa de cuánto tema quiso, incluyendo un cuento sobre la comunión espontánea que se establece entre dos enfermos de asma cuando se encuentran».

Roberto Arlt, a 120 años

Hijo de padre prusiano y madre austrohúngara, Roberto Arlt, quien se convertiría en uno de los mayores representantes de la literatura argentina, nació el 26 de abril de 1900 en el barrio porteño de Flores, donde también transcurrió su infancia, marcada por una considerable pobreza.

Tuvo una formación casi en su totalidad autodidacta y de adulto se desempeñó en varios y muy diferentes trabajos, entre los que se destacó el de periodista. Murió joven, con apenas 42 años, de un fulminante ataque cardíaco, el 26 de julio de 1942. Escribió (y publicó) cuentos, novelas y obras para teatro. Es por muchos considerado el mayor impulsor en Argentina de lo que se conoce como «teatro social», en el sentido de aquel –a menudo tragicómico- que se ocupa –en un intento por desnudarlas- de las cuestiones sociales que significan una problemática.

En esa atmósfera puede encontrarse una de sus más famosas piezas teatrales: «La isla desierta» (incluso sugerida en los planes de estudio de la Educación Secundaria uruguaya), obra compuesta en 1950. Si de narrativa se habla, una de las obras suyas de mayor trascendencia y aceptación de la crítica especializada y el público en general es la novela «El juguete rabioso» de 1926.