Carlos Maggi (Montevideo, 1922 – 2015) fue un gran maestro en la Historia y en la Literatura. Por estos días en que la cercanía del 19 de junio hace que se hable bastante de Artigas, vale recordar (y recomendar su lectura) el libro “Artigas y su hijo el Caciquillo”, publicado en 1991, una excelente novela histórica de Maggi. Alguna vez dijo su autor: “Hay una biografía india de José Artigas que todavía no pudo entrar a los textos de enseñanza. Y sin embargo es en esa relación con los charrúas donde están las claves para entender su vida y su revolución. Los eruditos se niegan a reconocerlo; les da vergüenza, porque los indios son despreciables; y les da tristeza, porque es feo quedares solos, habiendo admitido que el Jefe de los Orientales no es de aquí; que venía de visita al sur y estaba siempre, deseando volver a casa, para estar rodeado por su gente, aliviado y seguro, en medio de los desiertos del Lejano Norte. No voy a referirme en esta nota a “la vida suelta” de Artigas (¡que va de sus 14 años hasta los 32!); sucede en la Sierra, lugar misterioso, más allá del río Negro; un vasto territorio al cual no podían llegar los habitantes de Montevideo y donde eran desconocidos el alfabeto y la medicina alópata. Es innegable que Artigas cruzó la línea de las culturas y convivió con los charrúas y recibió de ellos una formación que, por momentos lo hace superior y absolutamente inexplicable en medio de sus coetáneos de Montevideo. Me propongo contar hechos concretos, sucedidos entre 1805 y 1815; todos, irrefutablemente documentados”.