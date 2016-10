El taller denominado De noche, en la calle, (Editorial Ekaré) parte de un libro álbum que sólo muestra imágenes, no tiene texto. El mismo debía ser observado las veces necesarias por los participantes, luego con palabras contar lo que vieron. Aquí los resultados:

DE NOCHE EN LA CALLE

Tomás se acerca a un auto a vender sus frutas y es rechazado por un conductor malhumorado que teniendo dinero se niega a comprarle. Tomás se enfrenta a peligros para poder vender y comprar comida. Tomás es robado por un conductor sin saber el daño que le causa al niño de la calle. Tomás intenta vender a una señora que (le da miedo al verlo) agarra con fuerza su bolso por temor a ser robada. Tomás ve a una madre con su hijo y queda asombrado por el cuadro de amor que presencia y que él no conoce. Tomás luego de tanto intentar vender y con mucha hambre comienza a comer sus frutas; mientras la gente que pasa lo mira con desprecio. Tomás roba de un auto una caja. Mientras se aleja con ella es juzgado por todos los que lo señalan. Escondido en un callejón Tomás se fija en su botín. Tomás vuelve a las calles para intentar vender sus frutas, recibido nuevamente por el mismo escenario y los mismos personajes. La historia vuelve a comenzar…

Javier

DE NOCHE EN LA CALLE

Una noche andaba caminando en la calle un niño llamado Racek vendiendo unas frutas ofertando a las personas de andaban en auto. Una de esas noches varias personas no le compraron, otra persona le robó de su canasta y el niño se asustó. Al golpear el vidrio de un auto para ofertar sus frutas una señora que allí estaba pensó que le iba a robar su cartera, pero no era la intención del niño. Pasó la noche caminando por todos lados, llegó a una casa y allí golpeó y la señora no lo atendió porque estaba dormida con su bebé. Luego el niño se sienta en el cordón de la vereda a comer una de sus frutas que le quedaba y lentamente se acercaba un perro con el cual comparte su único alimento. Ya no le queda para vender por lo que tiene que robar frutas de un auto que circula para nuevamente comenzar a venderlas. Y la historia vuelve a empezar.

Daiana y César

DE NOCHE EN LA CALLE

La historia comienza con Pedrito, un adolescente vendiendo alimentos en la calle a los autos que pasan por allí. Buscando vender sus alimentos, luego de varios intentos frustrados un conductor le roba parte de su mercancía. Cansado, triste y desahuciado se sienta en la vereda frente a la mirada indiferente de quienes transitan por allí a disfrutar de los alimentos que está vendiendo. En ese momento de entre la multitud aparece un perro callejero con el cual comparte el resto de su comida. Al no poder saciar su hambre y darse cuenta de que se quedó sin nada que vender, decide volver a la calle y robar de entre los autos que pasaban, algo que vender nuevamente. Es la historia de nunca acabar…

Leticia

DE NOCHE EN LA CALLE

Martín trata de vender entre los autos sus manzanas, pero no pudo vender ninguna. La gente lo mira extrañamente y asustada, como preguntándose de dónde sacaba el niño las manzanas si no tenía ni dónde vivir, pero él siguió recorriendo entre los autos. Un conductor malvado lo roba. Se acerca a otro vehículo y ve una abuela asustada agarrando con fuerza su bolso y no le compró nada. Él sigue intentando vender. Se quedó impactado con lo que presencia, a través del vidrio de un auto, una madre y su bebé tiernamente dormidos, como él nunca estuvo. Como no vendió nada y tenía mucha hambre, se comió las manzanas que le quedaban, en ese instante apareció un perrito al que le dio una manzana. Martín siguió recorriendo todos los autos y encontró un auto que tenía muchos regalos y las personas a bordo quedaron asustados, Martín salió corriendo con uno de los regalos. La gente lo insulta. Martín corre hasta llegar a un callejón abandonado, abrió el paquete y para su sorpresa eran manzanas las que había adentro. Volvió a salir para vender sus manzanas y un hombre lo reconoció, que era el joven que había robado la noche anterior. Lo mira con muy mala cara, Martín se defiende diciendo que solo quiere vender sus manzanas para comer.

Sara