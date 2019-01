Hablábamos en la edición del pasado jueves del fallecimiento de Jorge Albistur, ocurrido el sábado 19, a quien consideramos, como decíamos en esa nota, uno de los mayores valores en la intelectualidad uruguaya de las últimas décadas. Veamos el comunicado del Ministerio de Educación y Cultura al conocerse la noticia del fallecimiento:

“Falleció Jorge Albistur (1940-2019). Destacado docente y crítico literario formado en el Instituto de Profesores Artigas. Fue Inspector de Literatura en Enseñanza Secundaria e impartió recordadas clases de Literatura Española en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Trabajó en prensa escrita en El Día y el Semanario Brecha y escribió libros de ensayo literario enfocados para profesores y estudiantes de profe sorado. Entre sus obras, se destaca la muy leída y reeditada Literaturas del siglo XX (1986), un muy buen panorama crítico y de divulgación de la literatura. Fue también un notorio especialista en la obra de Miguel de Cervantes”.

Escaso… ¿verdad? Pero además: frío. Casi como algo hecho sólo por cumplir con una formalidad. ¿Será desconocimiento de la figura de Albistur y su aporte a la Educación y la Cultura de este país de parte de quienes hoy en día tienen la responsabilidad de dirigirla? Deseamos que no. Ojalá haya sido sólo una percepción nuestra y que la “s” que está de más cuando se refieren al libro Literatura del siglo XX (no “Literaturas”) haya sido sólo un error al teclear, y que no nombrar otros libros de su autoría (tan o más importantes aún que ese) haya sido solamente por una cuestión de que no había espacio en la hoja, y que, sobre todo, el Ministerio contribuya de aquí en más a fomentar la lectura de sus obras, a valorarlo en su justa medida.

Albistur y el Premio Quiroga

Jorge Albistur integró el Jurado en la segunda edición del “Premio Internacional Horacio Quiroga” (año 2011), concurso organizado cada dos años por la Comisión de Casa Quiroga y la Intendencia de Salto. Justamente, dentro de poco tiempo se conocerán los ganadores de una nueva edición de este Premio (a la que se convocó en 2018), por lo que nos parece bueno recordar lo que Albístur comentaba en entrevista realizada por EL PUEBLO en aquella oportunidad, en una de sus visitas a Salto:

“Me parece fundamental que estas cosas empiecen a ocurrir cada vez más en el interior. Me parece una instancia, además, sumamente interesante porque convoca ya no al país sino al Mercosur.

Mi experiencia sobre narradores de tierras cercanas a la nuestra se fue construyendo a lo largo de los años. Cuando yo estudiaba, nosotros no podíamos leer escritores de Brasil, salvo alguna editorial que se largaba con Jorge Amado, porque era un buen negocio editarlo. Pero fuera de ello no sabíamos qué estaba pasando. Con la Argentina siempre hubo más razones de vínculos, no sé si por el problema del idioma, pero Brasil nos quedaba más lejos. Entonces, como me parece fundamental que nos conozcamos, que aprendamos a pensar el país inserto en un contexto regional, aun por razones extra literarias la convocatoria a un concurso de este tipo me parece un hallazgo para vitalizar eso tan urgente: que nuestra identidad termine siendo la que debe ser, la de un país chico sí, pero inserto en un contexto regional donde hay una serie de identidades, y una serie de desigualdades lógicamente también (…) Gracias a un libro que compró Mario Benedetti, y que después lo prestaba, cuando yo era alumno del Instituto de Profesores Artigas, por primera vez supe que había en Nicaragua alguien más que escribía además de Rubén Darío; Mario Benedetti hizo un viaje, compró ese libro y había excelentes poetas en Nicaragua, tan buenos como los nuestros o mejores, y nadie tenía la más pálida idea de eso…”