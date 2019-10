«La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor». La frase pertenece al maestro del Periodismo, Gabriel García Márquez y en ella va implícita la tarea de todo periodista.

En su ejercicio, presta a la comunidad un servicio que no logran reemplazar otras actividades públicas o privadas. Es conocida la relación estrecha que existe entre democracia y buena información, y en ella el periodista es un actor clave en una sociedad democrática.

En los tiempos que corren, donde la cultura digital nos permite a través de un solo clic estar en contacto de lo que sucede en el mundo, el papel del periodista es esencial para no caer en la súper abundancia de la información ni en las redes de las noticias falsas.

El periodista juega por lo tanto un rol clave en la calidad de la información que recibe el ciudadano. Es él quien le da contexto a los hechos, verifica datos, consulta fuentes, contrasta la información, pregunta, analiza y finalmente publica.

En esa tarea el periodista defiende el derecho del público a estar informado, y ahí radica su verdadero papel en la sociedad.

Al celebrarse en la jornada de ayer, 23 de octubre, el Día del Periodista, la Organización de la Prensa del Interior (OPI), saluda a todos los colegas que cada día se esfuerzan por entregar a la comunidad a la cual sirven, un trabajo profesional capaz de reflejar todas las aristas que un hecho noticioso tiene, reconociendo la importante labor que realizan a lo largo y ancho del país.

Consejo Directivo