El cantautor salteño Diego Castro tuvo un año muy activo en el 2019 y para éste se viene también una movida agenda.

«Para los que no me conocen soy Un tal Diego así me presento en escena, soy un músico cantautor salteño.

A los 18 años ya venía de tiempos muy difíciles en mi familia y decidí ir a hacer temporada a Punta del Este allí con el primer sueldo que obtuve me compré mi primer guitarra y un compañero de cuarto en la pensión que me hospedaba me enseñó los primeros acordes.

Comencé tocando con amigos en bandas de rock y hace ya un par de años decidí ser solista» – rememoró.

«Mi 2019 fue muy bueno, siempre soy un agradecido de la vida eso quiere decir que agradezco los malos momentos porque crecí y aprendí mucho en ellos.

De los buenos momentos hubieron varios: primero conocí a la banda No te va a Gustar en persona y les pude decir lo importante que fueron en mis comienzos con la guitarra, re buena onda todos me firmaron la guitarra eléctrica y es la que hoy uso en los shows.

Segundo presenté un proyecto en FONAM (Fondo Nacional de Música) que consistía en la realización y lanzamiento de mi primer disco como solista y quedó seleccionado en uno de sus llamados. Tercero fue la realización misma del disco físico que recién en noviembre me llegaron todas las copias y fue un momento súper especial, amigos ya me lo han comprado y me han pedido que se los firme y dedique la verdad muy lindo momento.

Y por último y muy importante para mí ya que me ayuda a seguir en práctica y seguir creciendo es que a partir del 2019 soy el vocalista de «Chamán» banda de reggae local.

El disco seguramente lo voy a ofrecer en las presentaciones en vivo que tengo pensado hacer éste año en todos los lugares que pueda, tengo muchas ganas de tocar mis canciones y mostrar cómo lo hago que es con un pedal de Loops, una manera que no se ve seguido y hace años vengo practicando.

Mi disco se llama «Solo Caminando» y también está disponible gracias al sello discográfico MMG en Spotify y Youtube.

Seguramente voy a estar más activo en las redes sociales así que me encantaría que me sigan en Instagram y Youtube lo pueden hacer con el nombre de «Un tal Diego».

Por más información y contactar a Un tal Diego: contacto.untaldiego@gmail.com Redes sociales:

Instagram @untaldiegofotos

Youtube Un tal Diego.