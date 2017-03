Mariana González.

Guadalajara (México), 16 mar (EFE).- Un documental sobre el escritor cubano Eliseo Alberto muestra su visión “crítica” del futuro de su país tras más de 50 años de Revolución y propone la reconciliación entre los habitantes de la isla. La película es “la verdad” de Eliseo Alberto (Arroyo de Naranjo, Cuba, 1951, Ciudad de México, 2011) ante el proceso revolucionario de ese país “dividido”, en el que todos “quieren imponer un punto de vista” desde la postura oficial pero también desde la oposición, dice a Efe el director Jorge Dalton.“El realizador cubano salvadoreño visita el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) que concluye este viernes, para la proyección de “En un rincón del alma”, con el que compite en la categoría de Mejor Largometraje Iberoamericano Documental. Dalton entrevistó a Eliseo Alberto en 2010 por cerca de cuatro horas, a petición del escritor. El registro de esa conversación dio origen al documental producido en El Salvador y rodado en México y Cuba cuatro años más tarde. El largometraje muestra la postura que el autor de “La eternidad por fin comienza un lunes” (1992) y “Caracol Beach” (1998) tenía respecto al proceso revolucionario de la isla y su postura ante la continuidad de sus dirigentes, encabezados por Fidel Castro. Tenía una visión muy crítica de la permanencia del poder de los dirigentes y de la carencia de libertades de pensamiento, cuando la Revolución se hizo para expandir esa libertad”, explica el documentalista. Lichi, como lo conocían sus amigos, cuestiona también el futuro de la Revolución y el derecho de los cubanos a vivir en una isla en paz. Es un proceso que no sabemos si va a continuar o va a sucumbir por sí solo, no hace falta una invasión norteamericana, el proceso está en peligro de desaparecer por razones internas”, asegura Dalton, íntimo amigo del escritor y guionista que vivió en México 20 años. En la isla, añade, prevalecen condiciones económicas que van a definir ese futuro, pues “la economía global está golpeando” a los cubanos.““En el documental se ve un Eliseo Alberto convencido de un proceso de reconciliación entre “ambas orillas del conflicto”. Es una isla que se tiene que abrir al mundo, una nación que tiene el derecho de escoger un futuro mejor, una nación que tienen derecho a vivir en paz, de reconciliarse, perdonarse, de darse la mano y firmar la paz entre los cubanos. Ese es el mensaje de mi película y también de Eliseo Alberto”, asegura el realizador. Dalton viajará a la Ciudad de México en los próximos días para revisar el archivo del poeta y seleccionar aquellos guiones inéditos que podrían convertirse en películas. La familia me ha pedido colaborar a ver qué podemos hacer con todo lo que dejó”, adelanta el director y fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Afirma que el documental ha servido para que las nuevas generaciones conozcan el pensamiento de Eliseo Alberto y quieran acercarse a su obra. El FICG concluye este viernes con la entrega del premio Mezcal a las mejores películas mexicanas y el Mayahuel a los mejores cortos y largometrajes de ficción y documentales de Iberoamérica