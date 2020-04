Hoy por: Jorge Pignataro

Esta semana, el recuerdo del escritor Eduardo Galeano se erigió fuerte.

Es que el pasado lunes 13 se cumplieron 5 años de su fallecimiento, ocurrido en Montevideo, donde también había nacido (el 3 de setiembre de 1940). Eduardo Galeano fue el seudónimo de Eduardo Germán María Hughes Galeano; de profesión Periodista (se desempeñó en varios medios de prensa uruguayos e internacionales), es el autor de alrededor de 50 libros (entre los más famosos: «Las venas abiertas de América Latina», «El libro de los abrazos», «El fútbol a sol y sombra», «Patas arriba – La escuela del mundo al revés») y se ubica entre los escritores de mayor venta de sus obras dentro y fuera del país.

POR QUÉ ESCRIBÍA

Un par de años antes de su muerte, Eduardo Galeano recibió una distinción por su trayectoria como «cronista de la cultura latinoamericana» por parte de la Academia Nacional de Letras. En la ceremonia de entrega del reconocimiento, el escritor reflexionaba sobre su oficio de escritor en estos términos:

Por qué escribo…

Para empezar, una confesión: desde que era bebé, quise ser jugador de fútbol. Y fui el mejor de los mejores, el número uno, pero solo en sueños, mientras dormía.

Al despertar, ni bien caminaba un par de pasos y pateaba alguna piedrita en la vereda, ya confirmaba que el fútbol no era lo mío. Estaba visto; yo no tenía más remedio que probar algún otro oficio. Intenté varios, sin suerte, hasta que por fin intenté escribir, a ver si algo salía, por las dudas.

Y en eso ando. Lo intenté, y lo sigo intentando.

Quise, quiero, decir más con menos, y escribo buscando palabras que sean mejores que el silencio, como exigía mi querido Juan Carlos Onetti.

No es fácil encontrar esas palabras, las desnudas, las que valen la pena.

Escribo varias veces cada frase, cada página, en trabajosa guerra contra la inflación palabraria, que es más jodida que la inflación monetaria.

Intenté, y sigo intentando, aprender a volar en la oscuridad, como los murciélagos, en estos tiempos sombríos.

Intenté, y sigo intentando, asumir mi incapacidad de ser neutral y mi incapacidad de ser objetivo, quizás porque me niego a convertirme en objeto, indiferente a las pasiones humanas.

Intenté, y sigo intentando, descubrir a las mujeres y a los hombres animados por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, más allá de las fronteras del tiempo y de los mapas, porque ellos son mis compatriotas y mis contemporáneos, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido.

Intenté, intento, ser tan porfiado como para seguir creyendo, a pesar de todos los pesares, que nosotros, los humanitos, estamos bastante mal hechos, pero todavía no estamos terminados.

Intenté y tengo la esperanza de seguir intentando, ser más fuerte que el miedo al error o al castigo, a la hora de elegir en el eterno combate entre los indignos y los indignados.

(Publicado en la Revista de la Academia Nacional de Letras. Año 6. Nº 9. Enero-diciembre 2013. Montevideo-Uruguay).

HOMENAJES EN SALTO

Al poco tiempo de su fallecimiento, ese mismo año 2015, en nuestra ciudad recibió varios homenajes. Así, por ejemplo, el 4 de junio se cumplió una doble actividad en el Chalet Las Nubes. Hubo un evento literario y de animación a la lectura para niños y jóvenes, y más tarde, para todo público, una mesa redonda con la profesora Martha Peralta, la escritora María Luisa de Francesco y el profesor Diego Fernández, quienes abordaron aspectos de la vida y la obra del escritor homenajeado.

En tanto el 31 de octubre, en el Auditorio de la Casa Quiroga, la escritora y periodista salteña Rosalba Oxandabarat, realizó una interesante disertación titulada «Galeano, el periodista», actividad organizada por la Asociación Marosa di Giorgio, dentro del ciclo de sus actividades anuales. En aquel momento, se promocionó el evento insistiendo en la importancia de la faceta periodística en Galeano: «…una faceta no menos trascendente del escritor, que a los 14 años inició su carrera periodística con caricaturas en El Sol. Poco después pasó a ser redactor jefe de Marcha, y director de Época. Exiliado en Buenos Aires fundó la removedora revista «Crisis».

Luego siguió su exilio en España y al regreso al país, durante sus últimos años, casi hasta su muerte, fue columnista de Brecha».

Por otra parte, ese año también se realizaron talleres de lectura y escritura en su homenaje (tomando algunos suyos como modelos), por ejemplo en las escuelas 2 y 117, instancias organizadas por la Licenciada María Luisa de Francesco.