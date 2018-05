Con el espacio de adultos y la Casita del Arte

Un agradecimiento a todos aquellos que integran, hicieron su pasaje por esta maravillosa experiencia por las Bellas Artes. Niños, adolescentes, adultos, padres y familias por ser testigos de este proyecto cultural y académico.

Se cumplen 10 años de actividad artística ininterrumpida, exitosa e histórica de integración. Seguimos firmes dentro del área del conocimiento dispuesto a restablecer los valores perdidos a través de la magia, El Arte. Gracias por valorar. Estamos cumpliendo diez años con las actividades del taller y creo que hemos tomado una línea ascendente ante la situación, el momento y la gente está apostando más a los valores artísticos que en su interior se conservan a través del arte los valores más comunes y sencillos que son la integración, el respeto, la creatividad y la unión que existe entre las personas de diferentes generaciones” – reflexionó el artista plástico y docente Oscar Terrones.

A lo largo de los años se fueron implementando varias herramientas, rubros desde el punto de vista de la pintura y de la expresión plástica, así como la pintura al óleo, el acrílico, la acuarela, el dibujo artístico y se armaron grupos independientes. Fue pasando el tiempo y se formó Upearte, que está abreviado a una denominación que le pusimos desde un principio cuando se hacían las exposiciones “Unidos por el Arte”.

Se ha llevado adelante el décimo primer encuentro de arte y este año se presentará el décimo segundo encuentro de arte y pintura plástica.

REFLEXIÓN DEL ARTISTA EN SUS DIEZ AÑOS DE ININTERRUMPIDA LABOR

“Sabemos que vivimos momentos complicados; en otros tiempos poder adquirir una obra de arte era como un gran premio. Hoy en día son pocas las personas que pueden coleccionar, además que somos un país pequeño donde el valor a la cultura no es tan fuerte.

No obstante la gente está dándole valor a la disciplina artística dentro del área del conocimiento artístico y ello es muy positivo, porque de esa forma se recuperan los valores perdidos tales como el respeto, la integración y la capacidad creadora.

Se restablecen muchos íconos en donde pueden potenciar, herramientas necesarias para poder crear y sentirse bien, estando en un estado Alpha de felicidad donde se alejan de manera positiva de la realidad y se vuelve muy placentero donde pareciera que el entorno se borra de manera misteriosa y cuando nos queremos acordar tenemos que irnos de la clase y desearíamos quedarnos un poco más. Aquí las personas hacen su espacio.

Les comparto mi impronta personal y se van trazando los estilos y características del taller.

Allí se promueve el rincón del té, momentos placenteros y de integración, sus diálogos donde se abordan diversos temas dentro de la materia.

Esto se va incrementando. También surge La Casita del Arte donde los pequeños tienen su ámbito y la espontaneidad creativa es maravillosa.

Estamos muy felices de poder ver todo lo que hemos construido y cada año que termina nos da a lugar a pensar cómo será el siguiente.

Hemos logrado una identidad fuerte en la ciudad de Salto y en nuestro atelier y ello nos llena de satisfacciones. El alumnado siempre se muestra dispuesto a aceptar las correcciones y las críticas constructivas. Un ambiente sencillo donde el alumno puede recrear y construir a la vez.

Todos los años se propone un nuevo proyecto donde se les plantea a los grupos una serie de exposiciones, tanto en el ámbito de los adultos y la Casita del Arte.

Año tras año vimos pasar mucha gente que se ha tomado en serio el camino del arte, que es a su vez un servicio terapéutico y espero tener salud para poder brindarme hasta el último día de mi vida.

Haciendo una mirada retrospectiva diez años nos parece que comenzaron ayer y esto sucede cuando nos alejamos de la realidad, donde nos sentimos cómodos y podemos disfrutar mucho. Pero en verdad, son diez años de actividad.

Pensamos seguir firmes con optimismo y paciencia, con creatividad y calidez humana porque a la gente lo que le está faltando hoy en día es contactarse con quienes verdaderamente la escuchen. Todos estos años de experiencia nos permiten hacer un rescate muy positivo. No hay realidad más hermosa que poder plasmar nuestras emociones y sentirnos satisfechos con nuestro trabajo.

En cuanto al trabajo con los niños, también se ha puesto a merced el teatro y la danza, llegando a grabar un trailer donde representaron sus vetas y disfrutaron de la experiencia.

En la Casita del Arte se han descubierto muchos talentos y los adultos pueden expresarse libremente en las exposiciones.

El taller comenzó con el intento de armar un proyecto en el cual se pudiera nuclear un ambiente familiar y de expresión libre, donde las personas pudieran verse representadas de una manera más artística… poder pintar, crear y ponerle color a las actitudes.

Más adelante van surgiendo nuevas ideas que permitieron afianzar las libres expresiones y el diálogo visual que se da con la pintura y es como un puente que hay que cruzarlo para poder sentir la gran satisfacción de poder lograr cada objetivo propuesto.