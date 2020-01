El pasado jueves hacíamos referencia al poeta salteño Pablo Aguirrezábal, que vivió apenas 20 años. Fue entonces que Alberto Eguiluz puso a disposición de EL PUEBLO la siguiente nota, de su autoría, que amplía información sobre el mismo tema:

«A fines de 1908, un grupo de muchachos románticos y soñadores, cuyas almas se agitaban al soplo de líricas quimeras, fundaron en nuestra ciudad un centro de estudios al que denominaron «Centro Lux».

Institución ésta, que reunió en su seno a un gran número de jóvenes estudiosos, inquietos y esperanzados que se prodigó en su esfuerzo y voluntad en pro de un ideal de amor, justicia y de libertad.

A principios de 1909, este centro se reorganiza a fondo, se selecciona y emprende una lucha eficaz y constructiva. Aquella pléyade de muchachos de corazón bien puesto, que para la vulgaridad ambiente eran locos, para unos, y anarquistas peligrosos para otros, la formaban muchos, de los que hoy tienen un nombre respetado y glorioso para nuestra ciudad y para nuestra patria y ellos fueron: Tomás Roche, Adolfo Montiel Ballesteros, Pablo Aguirrezábal, José María corbella, Fermín Abendaño, Francisco Musmanno, Antonio Bueno, Pedro y Virgilio Lisasola, Pedro del Ribero, Sábas Olaizola, Anselmo Cabral, Bernabé Ferrando, Julio Caballero, Miguel Sánchez Canosa y algunos otros que en la distancia, en el tiempo escapan a mi memoria.

Se fundó la Biblioteca con volúmenes seleccionados de autores prestigiosos, se organizaron conferencias y conversaciones donde se exponían puntos de vista o dudas, se realizaron veladas literarias y funciones teatrales y se trajeron conferencistas y oradores de altos y saneados prestigios, verdaderos profesores de energías y maestros de juventud. La vida de este Centro, fue en ascendente prosperidad debido al entusiasmo y tesón de sus muchachos que no escatimaban esfuerzos y energías para llevarlo adelante. Pronto tuvo algunos fondos y con ellos y una doble voluntad, se editó el primer libro: «Emoción», un libro de versos, el primogénito de Montiel Ballesteros, fue el primer volumen con el que se inició la pequeña «Editorial Centro Lux», «Círculos Concéntricos», un libro de prosa sonora y armoniosa, donde su autor Virgilio Lisasola pretendía hacer filosofía, fue el segundo volumen, y a la muerte de Pablo Aguirrezábal, el más poeta de todos los de su tiempo y el muchacho más triste y humilde de to dos sus compañeros, el «Centro Lux» recogió toda su producción escrita en su vieja y amada libreta de talabartero y con ella se editó «Con la Luna» nombre éste de uno de sus maravillosos sonetinos.

Este fue el último volumen debido al esfuerzo que realizó la muchachada del «Centro Lux». Y, así es toda la producción de Aguirrezábal, triste, doliente, quejumbrosa de su lira, siempre enlutada, el poeta, solo arranca arpegios que son quejidos de su corazón y suspiros que son hálitos de sombras. Este dulce poeta, de apenas veinte años – nació el 7 de junio de 1892 – dejó de existir el 2 de agosto de 1912, era una fría y lluviosa tarde de invierno.

Al otro día un grupo de amigos y compañeros dejaron para siempre en una fosa de nuestro cementerio.

La despedida fue amarga, muy triste. No hubo discursos de circunstancias… Una honda emoción de angustia, devoró segundos, que parecían siglos y lágrimas silenciosas humedecieron las pupilas. Esos mismos amigos y compañeros, colocaron después, una lira de bronce sobre la piedra tosca que cubría su fosa y recogieron su vieja y amada libreta de talabartero, donde guardaba toda su producción, y con ella se editó un pequeño volumen con el título de su amado sonetino «Con la Luna».

En junio de 1921, debida a la generosidad del Dr. César G. Gutiérrez, este volumen se reimprimió en una primorosa edición, ilustrada con una carátula de Eriberto Prati y un conceptuoso estudio sobre la vida y obra del poeta, del Dr. Gutiérrez a manera de prólogo.

De su sonetino «Con la Luna» dice el Dr. César Gutiérrez en su conferencia sobre Pablo Aguirrezábal pronunciada por éste en el Teatro Larrañaga en el mes de Mayo de 1921;

«Pertenece a un género, cuyas puertas cerradas a la originalidad, sólo se abren con las llaves de oro de un temperamento superior».

Este sonetino dice así:

Luna mía, Luna mía

Hermana sentimental,

Tú, que conoces mi mal,

Escucha esta letanía

Cuando tu luz blanca y fría

Armiñe su ventanal,

Dile a mi novia ideal

Que la adoro todavía

Y si acaso se importuna la ingrata,

Tu que eres tan buena, luna

Para calmar mi aflicción

Clávale en el corazón

Tu agudo puñal de plata.

Y prosigue César Gutiérrez, su crítica emocionada;

«Cuanto primor lírico, que une a la frescura y a la gracia de lo espontáneo

Pablo Aguirrezábal, que vivió en la humildad, dejándonos una estela inconfundible de selección y de talento, que los días no han borrado con su implacable indiferencia. La obra de este poeta, que a todos nos honra, elevando los quilates, intelectuales de su pueblo, en los dominios superiores, del arte y de la emoción.

Para que surja más clara la idea materializémosla con el ejemplo, diciendo que Aguirrezábal con los tesoros de su espíritu, arrojó en el regazo de los vientos, la melodía de sus versos, como un puñado de oro, que nuestras manos recogen a lo largo de los años, extrayéndolo de una mina, que es de todos y nos brinda sus filones, en la emoción, la simpatía y el deleite que nos despierta su vida, que es una vía crucis, que parece no tuviera espinas, porque le sobraron rosas y trinos para esmaltar su cruzada lírica. Tratemos de sintetizar, para abreviar el camino.

Desde temprano tuvo que luchar con la adversidad, viéndose obligado a abandonar la escuela a los nueve años para ceñir el mandil de cuero del talabartero oficio en que trabajó hasta el mismo día de su muerte.

Es este detalle, unido a la precocidad, dos circunstancias que dan un realce extraordinario a su obra, haciéndonos pensar en los raros privilegios de sus dones naturales; pues no olvidemos que era un obrero quién tales versos escribía y firmaba, el último a los veinte años, en que en Agosto de 1912 una enfermedad que lo había herido en el pecho, le cerró los ojos en uno de sus episodios trágicos.

Alternaba sus horas de trabajo con la lectura, registrándose como único motivo de pequeñas desavenencias con sus padres – con los que fue un buen hijo, en todo sentido – destinar a la compra de libros, gran parte de su sueldo.

Su placer favorito era reunirse con un grupo de amigos – con quien tenía íntimas afinidades espirituales – en conversaciones literarias, en que intervenía mesuradamente, debido a su modestia y a su desapego a la notoriedad. Su organismo enfermo que claudicaba vencido a los 20 años, por un mal que sabía incurable, cedía su espíritu al impulso parnasiano de sus alas, ciñéndose magnífico sobre el azul, para templar su pluma en la lírica hermandad de la luna y de la estrella. Toda su producción fue poética, colaborando en una revista local titulada « Vuelos» y en «Le Chat Noir».

Sus amigos del «Centro Lux», donde seguramente vivió sus mejores momentos intelectuales, reunieron sus versos en un libro titulado «Con la Luna» y pusieron en su tumba una lira de bronce. Al hacer estos ligeros comentarios, quiero expresar, que lejos de mí la pretensión de hacer análisis de crítico, yo no he traído la frialdad de quién va a juzgar, sino el calor de mi emoción personal, que encuentra en los versos de este poeta nuestro, el arte supremo de conmover bellamente, con sincera naturalidad, con acentos que tienen algo de eterno, porque al cerrar el libro lo sentimos prolongarse en internas resonancias. Al deleitarnos con los versos de Pablo Aguirrezábal no podemos olvidar la simpatía inmanente, que fluye de toda su vida, que él hizo bella y noble.Por la sublime enseñanza que se desprende de su vida, por la sublime armonía que fluye de sus versos, bien merece el homenaje en que animamos con nuestro recuerdo las cuerdas de su lira tan prematuramente silenciada.

Mayo de 1921.Hoy a la distancia de más de más de ciento ocho años de la desaparición de Pablo Aguirrezábal, al evocar su memoria una honda emoción embarga a mi espíritu; – pienso en ese ayer, lejano ya, en que, junto al cadáver del amigo y compañero, quedo algo de nosotros, – Quedó también un montón de nuestros sueños de juventud, de esos sueños que sólo una vez se sueñan en la vida.

Después… los tiempos cambiaron… La vida, ¡Oh, la vida! Sus exigencias inexorables espantó como a una bandada de pájaros a estos muchachos alegres y buenos que se fueron por los caminos del mundo de cara al sol y el corazón henchidos de esperanzas a encontrar el porvenir.

En este trabajo de investigación, debemos ser gratos al aporte documental y testimonial de nuestro querido amigo Ángel Gaspar Mazzara Aguirrezábal, sobrino de nuestro homenajeado el poeta salteño Pablo Aguirrezábal, quién nos legara recientemente, en custodia a la «Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico de Salto», la magistral Lira en Bronce que depositaran sus amigos del «Centro Lux»

