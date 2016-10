Buenos Aires, 30 sep (EFE).- La película “El ciudadano ilustre”, dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, fue seleccionada hoy por Argentina para optar por una candidatura a la mejor película de habla no inglesa en la próxima edición de los Premios Óscar.“El filme, uno de los más taquilleros en las salas de Argentina desde su estreno hace pocas semanas, representará también al país suramericano en los Premios Goya españoles, en la categoría de mejor película iberoamericana.“La película, cuya elección fue anunciada hoy en un breve acto por los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina (AACCA), ya se alzó con el premio a mejor actor, para Oscar Martínez, en la reciente edición del Festival de Venecia, donde además el largometraje estuvo nominado al León de Oro como mejor filme.“Los directores del film, Gastón Duprat y Mariano Cohn, explicaron a Efe que este anuncio “completa un panorama” para la película que ya “era bueno” gracias a la acogida que tuvo en el Festival de Venecia, donde el equipo recibió una ovación de diez minutos tras el estreno.

En Venecia fue increíble lo que ocurrió, uno hace las películas con una necesidad autoral pero también para el público”, dijo Cohn, quien añadió que asistieron a proyecciones de la película en cines argentinos donde aprovecharon para ver de primera mano la reacción de la gente, también muy positiva.

Para Duprat, ‘El ciudadano ilustre’ es una “mirada nueva sobre Argentina”, que “no es tan usual” porque traslada un análisis de “sentimientos y cuestiones contradictorias que hacen a ‘lo argentino’ y que son buenas y malas”.“En ese sentido, Cohn defendió que es “el culto al ídolo” lo que se retrata en el film -basado en el retorno a su pequeño pueblo de un escritor premiado con el Nobel- y aseguró que, “de la misma forma que lo quieres, lo odias”, por lo que también obliga al público a mirarse al espejo.

Se fueron alineando los planetas para llegar a este momento.

Además de sorprendida, estoy feliz, con una alegría enorme que no me entra en el corazón”, dijo Andrea Frigerio, que encarna a Irene, “una mujer que se resigna a su suerte y no persigue los sueños que le ilusionan”.

Frigerio aseguró que eligió el guión “por lo inteligente” que es y subrayó que le “interesa” que se conozca “cómo son” los argentinos, que se vea que “la realidad de la Argentina” no es “solo la ciudad de Buenos Aires”.

Creo que tiene muchas posibilidades porque es una película sólida, que cuenta cosas que a mucha gente le va a interesar”, concluyó la actriz.

La benjamina del elenco, Belén Chavanne, indicó que esto es un “orgullo” y valoró la repercusión que ha tenido la película en el país sudamericano y en el resto del mundo.

La diferencia de ciudad y pueblo es algo que pasa en todo el mundo”, señaló, y consideró que “la película ya es ganadora en muchos aspectos”.

Con guión de Andrés Duprat, “El ciudadano ilustre” cuenta la historia de Daniel Mantovani, un escritor argentino que vive en Europa desde hace tres décadas y se consagra mundialmente con el Nobel de Literatura en reconocimiento a sus novelas, que se caracterizan por retratar la vida de su pueblo natal, Salas.

Desde allí recibe una invitación para asistir al acto en el que será declarado ciudadano ilustre del pueblo, donde comprobará que nadie es profeta en su tierra.