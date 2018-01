“Asumir un nuevo cargo es un desafío en sí mismo, no sólamente por lo que implica sino además porque no había estado en la gestión educativa antes.

Además de ello pude entender mas a ciencia cierta todo lo que se hace referido a segundas lenguas en nuestro país.

Un gran hito en mi trabajo fue el Décimo Foro de Lenguas Extranjeras.

Mas de 800 personas de todo el país participaron en quince idiomas involucrados.

Fueron dos días donde docentes locales y extranjeros compartieron sus saberes respecto de la enseñanza de segundas lenguas.

Pero tambien he estado trabajando en equipo en todo lo que refiere a acreditaciones de saberes” . Destacó el Prof Aldo Rodríguez.