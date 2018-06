Texto aportado por Ana en forma libre

Es difícil admitirlo pero es la peor parte del humano. Pues no se preocupa de sus consecuencias y sí sólo de sus propios deseos.

La emoción ha sido la razón de la lucha, sería mejor apartarme de esa ansiedad confusa que me convoca.

Por eso no consigo dormir por las noches, imaginando cómo podría llevar a cabo este deseo sin herir a nadie. Me doy cuenta que tú pides todo en forma codiciosa, después lates sin parar, con fuerzas, obsesionado por tu objetivo.

Me mente busca y busca maneras para dejar de pensar pero aún así no tengo salida, acabo decepcionada, te doy importancia, porque eres el mal de mi imaginación en contra de mi sentido común. Intento justificar mis actos declarando que soy débil y nadie me comprende incluso, cuando lloro por ello.

Así he ido en contar de mi voluntad, sólo escuché tu voz, reconozco el mal que hice siguiéndote.

Quiere permanecer de pie en los momentos de lucha, sin embargo, la función que cumples es terrible y lamento dejarte pero fueron trágicas las experiencias vividas contigo. No volveré a ser la que fui un día, antes de conocerte. Ahora me condena el dolor como un Juez todopoderoso e injusto.

No he encontrado cura o remedio para esta enfermedad, tan sólo un largo camino de dolor que tu cariño me dejó.

Ahora digo la verdad: traicionero. Solo causaste sufrimiento. Ahora sé que no sientes nada, sólo una pasajera atracción. Ahora sí sé cómo te llamas: traicionero.

Ahora sé que no le haré más caso al falso que vació mi corazón.