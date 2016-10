Iván Mejía. Los Ángeles (EE.UU.), 16 oct (EFE).- El Cipitío, personaje de leyendas de El Salvador, salta de las páginas del libro de Randy Jurado Ertll a las tablas en EE.UU., a cargo del grupo teatral «Culture Clash», que busca ilustrar sobre la identidad de ese país centroamericano.

«El Cipitío es un mito con el que crecemos en El Salvador, pero el cuento queremos usarlo como base para enseñar al pueblo estadounidense la cultura salvadoreña», dijo a Efe Ricardo Salinas, actor de «Culture Clash», quien representará a partir de mañana lunes el personaje en un recinto cultural de San Diego (California). «El Cipitío es una leyenda folclórica que los abuelos salvadoreños contaban de una criatura que nunca creció. Tiene los pies al revés, aparece y desaparece, igual que el Chupacabras y La Llorona de México», contó.

«Con el libro y la obra teatral queremos presentar a los salvadoreños de una manera positiva», expresó a Efe el escritor estadounidense Jurado Ertll. «Lo único que escucha la gente son estereotipos negativos, pero la realidad es que la mayoría de la gente no es así», agregó. Salinas junto a Herbert Sigüenza, miembro de «Culture Clash», escribieron el libreto teatral pensando en una audiencias de habla inglesa. La dramaturgia fue inspirada en el libro «The lives and Times of El Cipitio» de Jurado Ertll, quien en 2014 lanzó el texto con la versión del duende centroamericano que emigró a Estados Unidos. »Los salvadoreños en California somos el segundo grupo latino después de los mexicanos, pero por todos lados solo oímos de mexicanos, puertorriqueños, cubanos y la gente que nos conoce no sabe nada de nuestra cultura», se lamentó Salinas. «Por eso con la obra daremos a conocer la cultura salvadoreña, la música, los bailes, nuestras comidas, como las pupusas.

La gente que trabaja bien fuerte aquí en Estados Unidos y El Salvador», adelantó sobre la comedia que después será presentada en español. Salinas, de 56 años, emigró junto a sus familiares a los 3 años de edad a territorio estadounidense y pertenece a una comunidad de alrededor de 3 millones de inmigrantes salvadoreños en el país. Sigüenza, de 57 años y también de origen salvadoreño, dijo a Efe que «la obra adaptada de El Cipitío es una oportunidad de echar luz a las audiencias en Estados Unidos sobre nuestras maneras culturales y así educar a la gente».

«Cuando leí el libro de Randy me reí mucho, porque está lleno de sátira política. Lo bonito es que la leyenda tradicional la hizo contemporánea, por eso decidimos hacer una obra teatral», indicó el comediante cuyo rol será de narrador en un elenco de cinco actores.

Jurado Ertll, quien nació en Los Ángeles de madre salvadoreña, dijo que «El Cipitío es como el Yeti de los bosques de Rusia, de quienes la gente al escuchar de las apariciones quedan en duda si existe o no existe».

El autor de «Esperanza en tiempos de oscuridad» y «La vida de un activista» concluyó que El Cipitío para los salvadoreños «es como un súper héroe».

La obra teatral de la leyenda del niño campesino con habilidades sobrenaturales será presentada a partir de este lunes en la casa de arte Lyceum Space, en San Diego, California, y a partir de 2017 en teatros de la ciudad de Los Ángeles.