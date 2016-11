Con Juan Campodónico.

Su casa-estudio de grabación es tan linda que no se puede creer. Y está ahí, atrás de una puerta común y silvestre de un barrio cualquiera. Juan Campodónico (Montevideo, 1971) es uno de esos tipos silenciosos que hacen que Uruguay sea diferente. Su padre fundó el teatro El Galpón, su madre fue actriz y su hermana es fotógrafa, y eso explica muchas cosas. También el haber vivido parte de su niñez y adolescencia en México, país que marcó la personalidad de su primera banda, El Peyote Asesino. Hoy integra Bajofondo y Campo, y su mano de productor se percibe en discos de Jorge Drexler, Luciano Supervielle y El Cuarteto de Nos.

—¿Qué es para ti la belleza?

—Es una búsqueda. Uno siempre está buscando belleza. De repente en los lugares no obvios, o tratando de descubrirla en tu propia realidad. Me pasó en un momento de querer encontrarle sentido a mi entorno, a mi forma de vida: “Bueno, vivo acá en Montevideo, esta es la arquitectura, ¿es linda o es fea? ¿Esto me gusta, no me gusta, qué tiene de bueno?”. Como empezar a cuestionar la estética establecida, o a descubrir la belleza de lo que te rodea, y trabajar sobre eso. Conectarte, ser más consciente. El otro día vi de nuevo All that jazz y me sorprendió. ¡Qué impresionante el color de esa película! Me di cuenta que cuando la vi de niño no tenía una sensibilidad respecto al color tan profunda como ahora. La belleza está en todos lados, el asunto es cómo alimentás tu capacidad de percepción. El primer disco de Campo, que es de 2011, tiene un par de cosas con influencia de cumbia villera, en general considerada de mal gusto, asociada a la marginalidad. Y uno de los trucos del disco es descubrir belleza en un lugar atípico. Pasan los pibes escuchando cumbia en el celular y vos podés decir “qué espantoso ese ruido que escuchan”, o tratar de entender qué es. Qué tiene de bueno, qué te puede gustar. De algo que forma parte de tu realidad, del sonido de esta ciudad, tomar lo que te guste, reelaborar algo. Buscar la belleza también es reformular esa realidad y armarla de una manera que te atraiga, replantearla. Eso me pareció interesante en aquel momento. Pero la sensibilidad evoluciona tan rápido que quizás eso hoy ya suene inocente, otra obviedad. Como sea, soy un tipo que viene del rock, un ambiente donde lo tropical y las referencias a esa cultura no entraban. Y decir que eso tiene algunas cosas que no están mal es un gesto integrador, aporta a la sensibilidad general. Siempre me conmovió ver que a veces en los lugares más tensos o con más carencias surgen formas de arte poderosas. Mirá el hip hop, el gangsta rap de Los Ángeles, todo ese sonido que a mí me influenció mucho en los 90: era lo más marginal de una ciudad muy interesante, cosmopolita, con muchas tensiones, en un momento bravo. Y de ahí salió una música evolucionada, con ideas nuevas, con un montón de cosas valiosas. A veces poder conectar, trascender la barrera cultural del “bueno, son unos planchas”, te posibilita ver cosas artísticamente interesantes.

—Hay algo muy primitivo en el hecho de hacer música. Es un arte que arranca muy atrás.

—Bueno, no sé. Es como decir que tomar agua es primitivo. Es de las primeras cosas que hacía el hombre: tomar agua, comer, tener sexo y hacer música. Pero no le llamaría primitivo, porque es básico, es parte de la expresión del ser humano. Viene con él, es intrínseco.

—El comentario iba a que tú componés con computadoras y trabajás a distancia, pero en realidad estás haciendo ese arte primitivo. ¿Qué instinto o necesidad sublimás a través de la música?

—No sé exactamente qué busco. Es una actividad que empecé naturalmente. De niño en casa siempre hubo arte, porque papá dirigía teatro y mamá era actriz. Había ensayos, música, decorados, luces, eso para mí era muy natural. Hacer música fue continuarlo. Y después también se volvió mi trabajo, un trabajo muy lindo. Opté por él y tomé una serie de decisiones para transformarlo en el grueso de mi actividad. Por ejemplo, tener un conocimiento de la materia musical que me permita hacer distintas cosas.

Es decir, puedo tocar la guitarra, pero también tener un grupo y escribir canciones. Y también puedo grabar esas canciones, y puedo grabar a otros, y hacer discos. Toda una cantidad de cosas que son mi vida musical profesional.

—Ese es el proceso. ¿Pero cuál es el motor?

—Hacer música me da placer, me conecta con muchísimas cosas. Va a sonar esotérico, pero la música tiene algo trascendente.

(Suplemento Cultural de El País)