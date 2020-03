Cuando el pasado jueves 19 recordábamos un año más del nacimiento de José Pedro Varela, decíamos que se lo recuerda habitualmente por sus ideas de laicidad, gratuidad y obligatoriedad en la educación, pero que su pensamiento había sido mucho más amplio. Es que las facetas intelectuales de Varela tocaron varios ámbitos. Entre ellos, el poco conocido de la poesía. El siguiente poema suyo es un ejemplo del Varela poeta:

Índice del hombre

I-Introducción – El pabellón dorado

De un misterioso lecho nupcial.

El porvenir naciendo del pasado!

Qué profundo misterio, humanidad!

II-Capítulo primero – El nacimiento…

un gemido, una lágrima, un pañal…

Qué bonito! Qué lindo! Es un portero…

Un indecible abrazo maternal!

III- Capítulo segundo – La inocencia…

Las risas y el colegio y la lección…

¿Por qué lloras? Estoy en penitencia!

Seguid! Es la cartilla del dolor!

IV-Capítulo tercero- Los veinte años…

Alma mía te quiero más que a Dios…

y la infame me vende. No, me engaño!

Me duele horriblemente el corazón.

V – Capítulo cuarto – El egoísmo!

Magnífico! Se aumenta mi caudal…

¿Un mendigo? Mi casa no es asilo…

¿Un enfermo? Que aquí no es hospital…

VI- Y capítulo último – La muerte.

Un momento de llanto funeral…

Un nombre que se graba en una piedra…

Unos meses de luto y…nada más!